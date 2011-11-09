ДАЙДЖЕСТ СМИ за 9 ноября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Янукович готов засекретить решения судов» пишет: Президент во вторник заявил, что намерен до конца недели подписать принятый парламентом скандальный закон, который делает работу судов секретной и выводит их из-под контроля общественности. Юристы призывают Януковича ветировать документ…

http://delo.ua/ukraine/janukovich-gotov-zasekretit-reshenija-sudov-167524/

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Также «Дело» в публикации «Четыре тысячи иностранных инвесторов заинтересовались приватизацией украинской энергетики» пишет: беспрецедентный случай открытости в подготовке к приватизации был продемонстрирован в Украине. В понедельник глава ФГИ вместе с руководителями компаний во время телемоста Киев-Франкфурт-Нью-Йорк презентовали инвесторам план реформирования энергоотрасли…

http://delo.ua/ukraine/chetyre-tysjachi-inostrannyh-investorov-zainteresovalis-privatizac-167508/

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«Дело» в публикации «Кабмин просит разрешить приватизацию «Нафтогаза» пишет: правительство просит парламент дать согласие на реорганизацию национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" и ее дочерних предприятий. Речь идет о возможности передачи объектов "Нафтогаза" в уставные фонды частных компаний…

http://delo.ua/ukraine/kabmin-prosit-razreshit-privatizaciju-naftogaza-167531/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Удар потоком», в котором пишет: в немецком городке Любмин вчера был запущен Nord Stream ("Северный поток") — первый газопровод, по которому российский газ пойдет в Европу напрямую, в обход Украины и Белоруссии. Для Украины запуск газопровода означает потерю $700 млн ежегодных поступлений от транзита. А "Газпрому" это дает дополнительный аргумент в переговорах о создании совместного предприятия на базе украинской ГТС, считают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc/1811694

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Бюджет пускают в расход», в котором пишет: в конце года у правительства может не остаться денег для финансирования своих обязательств, заявили представители парламентской оппозиции. По их данным, планируется, что расходы государства в декабре на 15,2 млрд грн превысят доходы, и этот дефицит нельзя будет покрыть за счет средств единого казначейского счета. По мнению экспертов, Министерство финансов может расходовать валютные запасы, сократить расходы или увеличить госдолг…

http://www.kommersant.ua/doc/1811745

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Издание «Экономические известия» в публикации «Обменники взяли паузу» пишет: в центральной части Киева прекратили работу большинство пунктов обмена валюты. Многие из них пестрят объявлениями о временном прекращении работы в связи с переездом агентского банка. Но участники рынка убеждены, что закрытие далеко не случайно и со временем приведет к их полному исчезновению с улиц страны…

http://state.eizvestia.com/full/obmenniki-vzyali-pauzu

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Зерно получило новый индекс», в котором пишут: Международный совет по зерну придумал новый глобальный индекс — зерновой…

http://markets.eizvestia.com/full/zerno-poluchilo-novyj-indeks

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Газета «Сегодня» в публикации «В Крым пришел Могилев: чего ждут от нового назначения» пишет: "Курултай - Рух" не голосовал за премьера, а Азаров назвал его назначение потерей для Кабмина…

http://www.segodnya.ua/news/14307952.html

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Также «Сегодня» в публикации «У министра ЖКХ неделю ждут электрика, а у Табачника пишут на стенах с ошибками» подает результаты собственного исследования, есть ли в квартирах руководства Кабмина проблемы по их профилю…

http://www.segodnya.ua/news/14307960.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Russianинтеграция Украины – ВТБ вместо МВФ?» пишет: МВФ взял паузу в отношениях с Украиной. Но средства Киеву нужны сейчас. Как альтернатива рассматривается кредит российского «ВТБ». Этот путь чреват попаданием под еще больший контроль Кремля, считают эксперты…

http://economics.unian.net/rus/detail/109005

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «В кандидатских списках в депутаты оказалось полсотни бывших подследственных» пишет: поводом для изгнания Михаила Прохорова из «Правого дела» стало уголовное прошлое кандидата в депутаты Евгения Ройзмана - но это не помешало полусотне бывших подследственных и осужденных оказаться в кандидатских списках…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1415586/partii_byvshih_vorov

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Также «Ведомости» в публикации «В сталелитейной отрасли России новый лидер по капитализации» пишут: с нынешней недели «Северсталь» - самая дорогая сталелитейная компания России. Обогнать бессменного лидера последних трех лет - НЛМК ей позволили продажа нерентабельных активов в США и Европе, а также создание золотодобывающего дивизиона…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1415585/pozolochennaya_stal

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Издание «Известия» в публикации «Российский госбанк стал долговым агентом Венесуэлы» пишет: через «Еврофинанс. Моснарбанк» пройдет 10 выпусков евробондов Боливарианской республики…

http://izvestia.ru/news/506194

(УНИАН)