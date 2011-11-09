Королевская подала иск к Кирееву относительно отказа в посещении Тимошенко

Народный депутат Украины Наталия КОРОЛЕВСКАЯ обратилась в Окружной Административный суд Киева с требованием признать неправомерными решения судьи Печерского райсуда Родиона КИРЕЕВА относительно отказа в посещении лидера украинской оппозиции Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.КОРОЛЕВСКОЙ.

В своем исковом заявлении депутат отметила, что еще 14 октября 2011 обратилась к судье Р.КИРЕЕВУ с заявлением о предоставлении разрешения на свидание с Ю.ТИМОШЕНКО, которая сейчас находится в Лукьяновском СИЗО.

«Соответствующее заявление было мотивировано следующим: мне, как члену политической партии «Всеукраинское объединение «Батькивщина», входящей в ее руководство и координирующей ее деятельность, нужно было увидеться с лидером партии Ю.ТИМОШЕНКО, которая ограничена в свободе (содержание под стражей), в праве передвижения, но не в праве активного участия в общественной деятельности, которой она уделяла много внимания, не будучи изолированной от общества; как народный депутат Украины я встречаюсь с избирателями, сторонниками и членами политической партии «Всеукраинское объединение «Батькивщина», которые в свою очередь не могут оставаться равнодушными к ситуации, которая сложилась вокруг условий содержания Ю.ТИМОШЕНКО», - говорится в исковом заявлении.

Народный депутат добавила, что 17 октября ей было официально отказано в свидании. «Свой отказ судья Р.КИРЕЕВ обосновывает тем, что мною не предоставлено доводов, свидетельствующих о наличии оснований для предоставления разрешения на свидание с осужденной Ю.ТИМОШЕНКО. Также из ответа судьи Р.КИРЕЕВА следует, что поскольку с приговоренной видится ее защитник (представляющий ее интересы по доверенности от политической партии), для остальных членов партии свидания с ней не нужны», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Депутат заявляет, что такие действия со стороны Р.КИРЕЕВА противоречат ряду законодательных актов, в том числе, Конвенции о защите прав человека, Конституции Украины, положениям Европейского Суда по правам человека, законе о статусе народного депутата.

«С уверенностью можно отметить, что проведение свиданий как для лиц, содержащихся под стражей, так и для лиц, имеющих насущные потребности в свидании, полностью зависит от воли лица, имеющего право предоставить такое разрешение. Предоставление такого «разрешения» в Кодексе и Законе не зависит от наступления определенных обстоятельств или событий, не зависит от поведения заключенного. Такая «регламентация» института свиданий дает почву для злоупотреблений со стороны должностных лиц, что имело место в данном случае», - говорится в исковом заявлении Н.КОРОЛЕВСКОЙ.