Главное на 8 ноября (день)

Основные экономические новости первой половины сегодняшнего дня

Международные отношения

Украина в этом году завершает первый этап работы по достижению безвизового режима со странами Европейского Союза.

Об этом заявил вчера в Донецке на пресс-конференции министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО, отвечая на соответствующий вопрос УНИАН.

«Самое главное, что мы знаем и имеем план действий, чтобы достичь безвизового режима со странами Европейского Союза. Что это означает? Это означает, что мы согласовали целый ряд законодательных актов, которые необходимо принять для того, чтобы можно было создать новую основу для решения, в том числе, тактических вопросов. И мы в этом году завершаем этот первый этап законодательной работы», - сказал министр, добавив, что это касается фактических вопросов защиты персональных данных, которых до полутора десятка, и т. д.

Вторым этапом К.ГРИЩЕНКО назвал «создание инфраструктуры, необходимой для технического обеспечения прозрачности этого процесса и для того, чтобы избежать возможности каких-либо злоупотреблений».

«Это биометрические паспорта, это система связи в режиме реального времени между правоохранительными, пограничными, таможенными и другими структурами, которые задействованы в контроле за перемещением людей между странами ЕС и Украиной», - сказал министр.

Он подчеркнул, что «этот этап начнется фактически с конца этого года и зависит от наличия как ресурсов, так и эффективной работы всех этих структур вместе для достижения цели».

«Мы считаем, что полностью сможем в течение одного-двух лет выполнить большинство поставленных заданий. Это в рамках реального и возможного», - заверил К.ГРИЩЕНКО.

В то же время он отметил, что в данном вопросе существует некий третий элемент, связанный с политическими процессами, происходящими в некоторых европейских странах.

«Есть третий элемент, который выходит за рамки самого плана. Это политические процессы в самих европейских странах. Где существует в некоторых из них, я считаю, нерациональная боязнь в связи с миграционными процессами», - пояснил министр, но констатировал, что среди украинцев, выезжающих в Европу, с каждым годом все меньше тех, кто нарушает визовый режим, и отказывают в получении разрешения на въезд буквально нескольким процентам граждан Украины, о чем свидетельствует статистика.

«Нам придется проводить серьезную работу, чтобы показать то, что есть факт. А факт есть только то, что количество отказов, а все отказы в получении визы нежелательны, уменьшается с каждым годом. И есть статистика того, сколько людей не нарушают визовый режим. Практически у нас сводится до нескольких процентов число тех, кто позволяет себе эти нарушения, в результате чего мы имеем такие отказы», - сказал К.ГРИЩЕНКО.

Министр подчеркнул, что результаты наблюдения за тем, для каких целей украинцы используют визы, свидетельствуют, что для получения безвизового режима «нет никаких политических и не должно быть и психологических причин, чтобы в ближайшее время, всего через несколько лет, мы не вышли на этот результат».

Уточняя, влияют ли как-то на введение безвизового режима политические процессы, происходящие в Украине, К.ГРИЩЕНКО ответил: «Мы не ощущаем никакого особого влияния. Поскольку, в принципе, с самого начала было понимание того, что главное – это обеспечить мобильность для граждан Украины так же, как она обеспечена для граждан Европейского Союза, если они хотят путешествовать в наше государство. Это провозглашено всеми и касается всех рядовых и не рядовых граждан».

Соцполитика

У Дома правительства собрались около 300 чернобыльцев, которые требуют сохранения их пенсий на уровне 6-10 минимальных, как предусмотрено законом.

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции держат флаги Радикальной партии Олега ЛЯШКО.

Они требуют проведения переговоров с представителями власти, но чиновники к протестующим пока не выходили.

Перед участниками акции выступил народный депутат Украины О.ЛЯШКО. В своем выступлении он призвал премьер-министра Николая АЗАРОВА выйти к чернобыльцам и «рассказать, как можно прожить на пенсию в размере 800 грн.».

Акция проходит без инцидентов, порядок обеспечивают около ста работников милиции.

Приватизация

Правительство намерено провести полную инвентаризацию государственной собственности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Фонда государственного имущества Украины Александр РЯБЧЕНКО журналистам в среду.

«Надо провести инвентаризацию государственного имущества вообще… Это как перепись населения, перепись объектов госсобственности. Все, что есть у этого завода, какие у него есть цеха, пионерские лагеря, Дворец культуры», - сказал А.РЯБЧЕНКО.

По его словам, инвентаризацию будут проводить ведомства со статусом центральных органов власти.

А.РЯБЧЕНКО отметил, что подобная полная инвентаризация еще не проводилась, до этого она была не всеобъемлющая.

По словам председателя ФГИУ, есть реестр госсобственности и время от времени он должен уточняться. На сегодняшний день уже утверждена методика проведения инвентаризации и правительство еще должно утвердить соответствующий порядок, сказал А.РЯБЧЕНКО.

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Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) повторно объявил конкурс по продаже 60,857% государственного пакета акций ОАО "Макеевский металлургический комбинат". Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

При этом начальная стоимость пакета акций снижена на 30% по сравнению с прошлым конкурсом и составляет 150 млн. 880 тыс. грн.

Согласно фиксированным условиям конкурса, инвестор, в частности, должен погасить просроченную задолженность Общества перед государством по кредитам, предоставленным под гарантии Кабинета министров, а также иную просроченную задолженность.

Покупатель госпакета акций меткомбината также должен соблюдать положения плана санации, утвержденного определением хозсуда Киева от 9 сентября 2004 года.

Согласно сообщению, конкурс состоится через 75 дней со дня его объявления 9 ноября т.г.

Напомним, ранее ФГИУ неоднократно выставлял на продажу пакет акций ОАО "Макеевский металлургический комбинат", однако приватизационные конкурсы так и не состоялись в связи с отсутствием заявок.

Справка УНИАН. Основные средства ОАО «Макеевский металлургический комбинат» были переданы для формирования уставного капитала ЗАО «Макеевский металлургический завод» (ММЗ), учредителем которого выступило ЗАО «Макеевсталь».

После объединения горно-металлургических активов ЗАО «Смарт-холдинг» и ЗАО «Систем Кэпитал Менеджмент» ММЗ вошел в Дивизион стали и проката Группы «Метинвест».

Балансовый убыток предприятия за 9 месяцев т.г. составляет 54 млн. 330 тыс. грн., дебиторская задолженность - 41 млн. 653 тыс. грн., кредиторская задолженность - 3 млрд. 238 млн. 692 тыс. грн.

Банки

Служба кредитных рейтингов Standard & Poor’s повысила оценку страновых и отраслевых рисков банковского сектора (BICRA) Украины, переведя страну из группы 10 в группу 9.

Об этом говорится в сообщении S&P, переданном агентству УНИАН.

«Мы подтверждаем нашу оценку экономического риска «10» и присваиваем Украине оценку отраслевого риска «7»», - говорится в сообщении.

Также указывается, что S&P провело анализ банковского сектора Украины (В+/Стабильный/В; рейтинг по национальной шкале: uaAA-) в соответствии с обновленной методологией присвоения оценки BICRA. В соответствии с критериями S&P, методология BICRA определяется как система, «разработанная для оценки и сравнения банковских систем разных стран». Анализ BICRA в рамках каждой отдельной страны охватывает финансовые институты, как имеющие, так и не имеющие рейтингов, которые принимают вклады, выдают кредиты или совмещают оба вида деятельности. В соответствии с градацией BICRA, страны подразделяются на группы в зависимости от уровня рисков в их банковских системах - от группы 1 (страны с наименьшими рисками) до группы 10 (страны с наибольшими рисками). Помимо Украины, к группе 9 относятся Азербайджан, Венесуэла, Ямайка, Парагвай и Камбоджа.

«Оценка экономического риска «10» отражает наше мнение о том, что Украина подвергается очень высокому риску нарушения экономической устойчивости, очень высокому риску возникновения экономических дисбалансов и исключительно высокому кредитному риску в экономике (в соответствии с определениями, приведенными в критериях)», - отмечается в сообщении S&P.

Кроме того сообщается, что оценка отраслевого риска «7» обусловлена очень высокими рисками, связанными с институциональной структурой Украины, и высокими рисками, связанными с качеством конкурентной среды и ресурсной базой банков (в соответствии с определениями, приведенными в критериях).

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Активы украинских банков за январь-октябрь 2011 г. выросли на 10,5% - до 1,041 трлн. грн.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Общие активы банков составляют 1,204 трлн. грн., из которых 68,8% - кредиты; 6,5% - вложения в ценные бумаги; 6,1% - остатки средств на корсчетах, которые открыты в других банках; 4,7% - наличные средства, банковские металлы и средства в НБУ.

Обязательства банков выросли на 10,3% - до 886,8 млрд. грн. В структуре обязательств 34,1% (или 302,5 млрд. грн.) составляют средства физических лиц, 19,8% (или 175,8 млрд. грн.) - средства субъектов хозяйствования, 18,8% (или 167,1 млрд. грн.) - межбанковские кредиты и депозиты.

Капитал украинских банков за указанный период вырос на 12% и составил 154,3 млрд. грн., или 14,8% пассивов банков.

Оплаченный зарегистрированный уставный капитал увеличился на 15% - до 167,7 млрд. грн.

По состоянию на 1 ноября 2011 года, лицензию Нацбанка на осуществление банковских операций имели 176 банков.

Валютный рынок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0140/8,0195, к 12:00 цены поднялись до 8,0180/8,0230 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2653/0,2657, к 12:00 цены снизились до 0,2641/0,2645. В России курс доллар-рубль упал, и к 12:00 установился на уровне 30,2505 (-0,1544).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3784/1,3786, изменяясь в достаточно узком диапазоне. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 11,0480/11,0570, к 12:00 цены ушли вниз 10,9970/11,0080.

ТЭК

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» перечислила ОАО «Газпром» около 1 млрд. 4 млн. долларов США за импортированный в октябре 2011 года природный газ.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении указывается, что цена газа для компании в четвертом квартале 2011 года составляет около 400 долларов США.

Также в НАК отмечают, что «Нафтогаз Украины» ежемесячно своевременно и в полном объеме выполняет свои обязательства перед ОАО «Газпром» по оплате импортированного природного газа.

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Торжественно открытый вчера, 8 ноября, первый обходной Украину и Беларусь газопровод "Северный поток" (Nord Stream) для поставок российского газа в Европу может повторить судьбу построенного около десяти лет назад и до сих пор простаивающего украинского нефтепровода "Одесса-Броды".

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, такое мнение высказал эксперт аналитического центра Reuters Breakingviews Джейсон БУШ.

В опубликованном на сайте центра комментарии, который выражает личную точку зрения автора, аналитик заметил, что открытие газопровода выглядит успехом России, но на самом деле может не быть таким важным, как кажется.

"Несомненно, 1 тыс. 200-километровая магистраль - это и замечательное техническое достижение, и победа российской дипломатии. Но экономические выгоды проекта неочевидны. Прогнозы потребления газа в Европе существенно различаются, а проблемы еврозоны добавляют неопределенности. Скептики замечают, что даже без "Северного потока" российские газопроводы в Европе способны поставлять больше газа, чем предусмотрено во всех контрактах "Газпрома" на годы вперед», - пишет эксперт.

Д.БУШ напоминает, что Nord Stream, по которому газ будет поставляться непосредственно из России в Германию, всегда был больше геополитическим, чем экономическим проектом, отмечая ухудшение финансового положения российского газового монополиста.

«У "Газпрома" множество проблем - крупные клиенты восстают против высоких цен: за день до открытия "Северного потока" польская газовая компания PGNiG подала против "Газпрома" иск в арбитражный суд, и даже Украина, которую "Северный поток", казалось бы, кладёт на лопатки, настойчиво требует значительной скидки. Вдобавок "Газпром", по всей видимости, не смог договориться о поставках газа в Китай», - пишет аналитик.

«Возникает вопрос: если "Газпрому" с трудом удается удержать существующих клиентов, как говорить о приобретении новых, которые нужны ему для наполнения, в том числе, "Северного потока"?», - добавляет эксперт.

Д,БУШ назвал строительство Nord Stream лучшей иллюстрацией несовременных методов ведения бизнеса, которые могли себе позволить российские власти благодаря хорошим контактам с национальными энергетическими компаниями в Европе, заметив, что теперь энергетическую политику ЕС в большей степени определяет Брюссель, который активно способствует развитию конкуренции.

«Если "Газпром" не сможет приспособиться к новым реалиям, то триумфально открытый "Северный поток" окажется попросту ненужным. "Газпром" может убедиться в этом на примере всё той же Украины, которая, построив в 2002 году нефтепровод "Одесса-Броды", добилась политического успеха - получила независимый от российской "Транснефти" маршрут, но за 10 лет так и не смогла найти ресурсы для его полноценной загрузки», - пишет эксперт.

Как сообщал УНИАН, "Газпром" поясняет постройку Nord Stream и запланированное сооружение еще одного обходного газопровода South Stream желанием уменьшить зависимость от традиционных стран транзитеров - Украины, через которую компания традиционно поставляет в Европу 80% своего газового экспорта, и Беларуси.

Особенно, в контексте двух "газовых войн" с Украиной в 2006 и 2009 годах, когда последний раз несколько стран Евросоюза почти на три недели остались без газовых поставок.

Справка УНИАН. 8 ноября 2011 года в эксплуатацию была введена первая нитка газопровода «Северный поток». Церемония начала поставок транслировалась в прямом эфире российским телевидением. В частности, на немецком побережье Балтийского моря в городе Любмин символический вентиль белого цвета открыли президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ, федеральный канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ, премьер-министр Нидерландов Марк РЮТТЕ, премьер-министр Франции Франсуа ФИЙОН, комиссар Европейского Союза по вопросам энергетики Гюнтер ЭТТИНГЕР, а также акционеры проекта.

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ, выступая на церемонии начала поставок газа по «Северному потоку», сообщил, что сегодня открывается новая страница в партнерстве РФ и Евросоюза.

Мощность уже запущенной первой нитки «Северного потока» составляет 27,5 миллиардов кубометров в год, со следующего года, благодаря завершению строительства второй нитки, она будет увеличена до 55 млрд. кубометров.

Строительство «Северного потока» обошлось консорциуму «Газпрома» с европейскими компаниями, по разным данным, в сумму от 7,3 до 8,8 млрд. евро.

«Газпрому» принадлежит 51% в проекте, немецким Wintershall и E.ON - по 15,5%, французской GDF Suez и голландской Gasunie - по 9%.

Нефтепровод «Одесса–Броды» длиной 674 км и мощностью 9 млн. тонн в год, который соединил морской нефтяной терминал (МНТ) «Южный» (Одесская обл.) и систему магистральных нефтепроводов «Дружба» в районе г. Броды (Львовская обл.), был введен в эксплуатацию в 2001 году. С самого начала он строился для прокачки легкой каспийской нефти в Европе, однако до 2004 года простаивал, а затем использовался в реверсивном режиме (в направлении терминала «Южный»).

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8 ноября 2011 года Апелляционный суд Венгрии вынес окончательное решение, подтвердившее, что продажа компании Emfesz за 1 доллар США в апреле 2009 года юридически не имела место.

Об этом сказано в сообщении департамента внешних связей и коммуникаций компании Group DF, переданном агентству УНИАН.

В сообщении отмечается, что Апелляционный суд подтвердил, что у Иштвана ГОЦИ не было надлежащей доверенности на момент, когда он обманным путем продал компанию Emfesz без ведома ее легитимного владельца, компании Mabofi Holdings Limited (зарегистрирована на Кипре, является частью холдинга Group DF, в который входят активы бизнесмена Дмитрия ФИРТАША), своему помощнику, Тамашу ГАЗДА и зарегистрированной в Швейцарии компании RosGas, собственники которой остаются неизвестными.

Комментируя решение Апелляционного суда, управляющий директор Group DF и собственник Mabofi Роберт ШЕТЛЕР-ДЖОНС заявил: «Мы удовлетворены решением Апелляционного суда. Для восстановления наших прав собственности на Emfesz нам пришлось ждать два с половиной года, но мы всегда были уверены в окончательном успехе, хотя и предполагали, что ожидание торжества справедливости затянется так надолго».

Также в сообщении отмечено, что хотя это решение является окончательным и не подлежит обжалованию, адвокаты Mabofi продолжают выражать обеспокоенность тем, что восстановление Emfesz может быть связано с трудностями.

Напомним, 17 ноября 2010 г. Верховный суд Венгрии вынес окончательное решение, подтверждающее, что Венгерское управление по энергетике (ВУЭ), регулирующее национальные энергетические вопросы, действовало незаконно при одобрении покупки компании Emfesz компанией RosGas за 1 доллар США в апреле 2009 года.

18 января 2010 г. Будапештский горсуд признал незаконным решение ВУЭ, которым была одобрена операция по продаже Emfesz.

В начале мая 2010 г. компания Group DF, которая принадлежит бизнесмену Дмитрию ФИРТАШУ, заявила, что 100% акционерного капитала Emfesz Kft были незаконно переданы от кипрской компании Mabofi Holdings Limited компании RosGas AG.

28 апреля 2010 г. Emfesz заявила об изменении поставщика газа с компании RosUkrEnergo (45% принадлежит Д.ФИРТАШУ, 50% - российскому «Газпрому») на RosGas.

Тогда Emfesz сообщила, что RosGas является компанией, которая входит в сферу интересов «Газпрома».

«Газпром» после этого опроверг свое отношение к компании RosGas, прежнее название которой Ikron AG.

В мае 2010 г. суд кантона Цуг (Швейцария) запретил компании RosGas отчуждать акции Emfesz.

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В первом полугодии 2011 года средняя цена российского газа для стран бывшего Советского Союза составила 7630,5 руб. за тыс. куб. м. (около 255 долл.)

Как сообщили УНИАН в управлении информации «Газпрома», об этом говорится в консолидированных промежуточных результатах деятельности компании по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за I полугодие 2011 года.

Чистая выручка от продаж (за вычетом НДС и таможенных пошлин) в страны бывшего Советского Союза составила 331 434 млн. руб. При этом было поставлено 46,8 млрд. куб. м.

За аналогичный период 2010 года чистая выручка от продаж (за вычетом НДС и таможенных пошлин) в страны бывшего Советского Союза составила 188 152 млн. руб.. при средней стоимости 6 848,2 руб. (около 228 долл.) за тыс. куб. м. Было поставлено 31,6 млрд. куб. м.

В тоже время, чистая выручка от продаж газа (за вычетом акциза и таможенных пошлин) в Европу и другие страны в первом полугодии 2011 года составила 742 212 млн. руб. Было поставлено 86,6 млрд. куб. м при средней цене 10 356,0 за тыс. куб. (около 345 долл.).

Кроме этого, чистая выручка от продаж (за вычетом НДС) газа в России в первом полугодии этого года составила 398 630 млн. руб. Было поставлено 154,2 млрд. куб. м при средней цене 2 585,6 руб. за тыс. куб. м (около 86 долл.).

Справка УНИАН. Цена импортного природного газа для Украины в І квартале 2011 года составляла около 264 долл. за тыс. куб. м, во ІІ – 295,6 долл. за тыс. куб. м, в ІІІ – 354 долл. за тыс. куб. м, в IV – около 400 долл. за тыс. куб. м.

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За шесть месяцев 2011 г. чистая выручка «Газпрома» от продажи газа увеличилась на 416 176 млн. руб., или на 39%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 г., и составила 1 472 276 млн. руб.

Как сообщили УНИАН в управлении информации «Газпрома», об этом говорится в консолидированных промежуточных результатах деятельности компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за I полугодие 2011 года

«За шесть месяцев 2011 г. чистая выручка от продажи газа увеличилась на 416 176 млн. руб., или на 39%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 г., и составила 1 472 276 млн. руб. Данное изменение вызвано ростом реализованных объемов на территории Российской Федерации, в страны бывшего Советского Союза, Европы и другие страны, что было усилено ростом средних расчетных цен, выраженных в рублях (включая акциз и таможенные пошлины) во всех географических сегментах», - говорится в сообщении.

За шесть месяцев 2011 г. чистая выручка от продажи газа в Европу и другие страны увеличилась на 217 851 млн. руб., или на 42%. по сравнению с аналогичным периодом 2010 г., и составила 742 212 млн. руб. Это объясняется, главным образом, увеличением средних расчетных цен, выраженных в рублях (включая акциз и таможенные пошлины), на 20%, что было усилено ростом объемов продаж газа в натуральном выражении на 13%, или на 10,3 млрд куб. м.

За шесть месяцев 2011 г. чистая выручка "Газпрома" от продажи газа в страны бывшего Советского Союза увеличилась на 143 282 млн. руб., или на 76%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 г., и составила 331 434 млн. руб. Рост продаж по данному сегменту объясняется увеличением объемов продаж газа в натуральном выражении на 48%, или на 15,2 млрд. куб. м, что было усилено ростом на 11% средних расчетных цен, выраженных в рублях (включая таможенные пошлины, за вычетом НДС).

Кроме этого, за шесть месяцев 2011 г. чистая выручка от продажи газа в Российской Федерации увеличилась на 55 043 млн. руб., или на 16%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 г., и составила 398 630 млн. руб. Это объясняется, главным образом, увеличением средней цены продажи газа на внутреннем рынке, устанавливаемой Федеральной службой по тарифам.

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НАК “Нафтогаз Украины” привлек кредит "Газпромбанка" в размере 550 млн. долларов для расчета за газ в ноябре.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимир МАКУХА.

«Мы взяли кредит в размере 550 млн. долл. у "Газпромбанка», - сказал В.МАКУХА.

Он сообщил, что кредит взят сроком на один год и процентная ставка составляет около 8%.

Ранее СМИ сообщали, что процентная ставка составляет 8,5%.

Коммуникации, связь

Украинская ракета «Зенит-2SБ» успешно вывела на орбиту Земли российскую автоматическую станцию «Фобос-Грунт», однако возникла нештатная ситуация с ее дальнейшим полетом к спутнику Марса - Фобосу.

Об этом УНИАН сообщили в Роскосмосе.

«9 ноября в 00.16 мск со стартового комплекса площадки 45 космодрома Байконур стартовыми расчетами предприятий ракетно-космической отрасли России и Украины произведен пуск ракеты космического назначения «Зенит-2SБ», предназначенной для выведения на орбиту российской автоматической станции (АМС) «Фобос-Грунт», - говорится в сообщении.

После 688 секунд полета АМС штатно отделилась от второй ступени ракеты-носителя.

В то же время глава Роскосмоса Владимир ПОПОВКИН сообщил, что при выведении «Фобос-Грунт» на траекторию отлета к Марсу сложилась внештатная ситуация, в частности, у нее не сработала маршевая двигательная установка.

«У нас была тяжелая ночь, мы долго не могли обнаружить космический аппарат, сейчас нашли его координаты. Выяснилось, что двигательная установка не сработала. Не было ни первого, ни второго включения», - сказал В.ПОПОВКИН.

Он предположил, что «Фобос-Грунт» не смог переориентироваться с Солнца на звезды и не была дана команда датчикам на включение двигательной установки.

В.ПОПОВКИН подчеркнул, что это внештатная ситуация, но рабочая, она была предусмотрена при разработке проекта, и был предусмотрен порядок действий в такой ситуации.

«Мы будем перезакладывать программу космического аппарата. Орбита, на которой находится аппарат, опорная, никакие баки не сброшены, топливо не было потрачено», - сказал он.

По словам главы Роскосмоса, по времени на перезагрузку программы у специалистов есть трое суток.

Как сообщал УНИАН, основная задача программы «Фобос-Грунт» –доставка на Землю образцов вещества, образующего поверхностный слой Фобоса.

Планируется, что через три года аппарат доставит на Землю пробы внеземного грунта, в котором ученые рассчитывают обнаружить так называемое первородное вещество, из которого зародилась наша Солнечная система.

В августе 2014 года на Землю должно быть доставлено около 100 г грунта c Фобоса.

Ракеты космического назначения «Зенит-ЗSLБ», «Зенит-ЗSLБФ» и «3eнит-2SLБ» представляют собой семейство ракет на нетоксичных компонентах топлива (жидкий кислород и керосин), разработанных в рамках проекта «Наземный старт» для запусков космических аппаратов с космодрома Байконур на низкие, средние и высокие круговые и эллиптические околоземные орбиты (в том числе переходную к геостационарной и геостационарную), а также на отлетные траектории.

Базовая ракета «Зенит-2» впервые запущена с космодрома Байконур в 1985 году. Ракета разработана Государственным конструкторским бюро (ГКБ) «Южное» (Днепропетровск), изготавливается на ГП ПО «Южный машиностроительный завод» (Днепропетровск).

Транспорт

В Северодонецке 8 ноября вышли на линию 10 новых троллейбусов, которые подарил городу главный акционер ЧАО «Северодонецкое объединение АЗОТ» Дмитрий ФИРТАШ.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Северодонецкого городского совета Луганской области.

Новые троллейбусы отвечают всем требованиям европейского качества, современная аппаратура экономит более тридцати процентов электроэнергии. Троллейбусы снабжены специальными подъемниками для инвалидов, а также для детских колясок.

По информации пресс-службы горсовета, решение об участии в развитии инфраструктуры не только предприятия, но и города было принято Д.ФИРТАШЕМ в мае текущего года.

На торжественном мероприятии по случаю выхода на линию новых троллейбусов председатель правления ЧАО «Северодонецкое объединение АЗОТ» Леонид БУГАЕВ заявил: «Мы будем участвовать в развитии города постоянно, так как предприятие – градообразующее».

По словам мэра города Валентина КАЗАКОВА, в нынешних условиях без участия АЗОТа город никогда бы сам не смог приобрести современные троллейбусы. «Сегодня Д.ФИРТАШ показал, что они – люди дела, люди слова. То, что было сказано в мае на Дне города, сегодня воплощено в жизнь. Мы рассматриваем вопросы о дальнейшем благоустройстве города с участием АЗОТа», - сказал мэр.

Начальник КП «Северодонецкое троллейбусное управление» Валерий БРЫНЗА сообщил участникам торжества, что производственное объединение «АЗОТ» построило и открыло троллейбусное движение в Северодонецке тридцать с лишним лет назад. «Пять месяцев назад, когда я услышал обещание Д.ФИРТАША подарить нашему городу двадцать семь троллейбусов, я подумал: «Это сказка»... Сегодня сказка стала былью», - заявил он. По его словам, такие троллейбусы есть только в двух городах - Северодонецке и в Симферополе, причем в Симферополе их всего шесть.

Судебные разбирательства

Народный депутат Украины Наталия КОРОЛЕВСКАЯ обратилась в Окружной Административный суд Киева с требованием признать неправомерными решения судьи Печерского райсуда Родиона КИРЕЕВА относительно отказа в посещении лидера украинской оппозиции Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.КОРОЛЕВСКОЙ.

В своем исковом заявлении депутат отметила, что еще 14 октября 2011 обратилась к судье Р.КИРЕЕВУ с заявлением о предоставлении разрешения на свидание с Ю.ТИМОШЕНКО, которая сейчас находится в Лукьяновском СИЗО.

«Соответствующее заявление было мотивировано следующим: мне, как члену политической партии «Всеукраинское объединение «Батькивщина», входящей в ее руководство и координирующей ее деятельность, нужно было увидеться с лидером партии Ю.ТИМОШЕНКО, которая ограничена в свободе (содержание под стражей), в праве передвижения, но не в праве активного участия в общественной деятельности, которой она уделяла много внимания, не будучи изолированной от общества; как народный депутат Украины я встречаюсь с избирателями, сторонниками и членами политической партии «Всеукраинское объединение «Батькивщина», которые в свою очередь не могут оставаться равнодушными к ситуации, которая сложилась вокруг условий содержания Ю.ТИМОШЕНКО», - говорится в исковом заявлении.

Народный депутат добавила, что 17 октября ей было официально отказано в свидании. «Свой отказ судья Р.КИРЕЕВ обосновывает тем, что мною не предоставлено доводов, свидетельствующих о наличии оснований для предоставления разрешения на свидание с осужденной Ю.ТИМОШЕНКО. Также из ответа судьи Р.КИРЕЕВА следует, что поскольку с приговоренной видится ее защитник (представляющий ее интересы по доверенности от политической партии), для остальных членов партии свидания с ней не нужны», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Депутат заявляет, что такие действия со стороны Р.КИРЕЕВА противоречат ряду законодательных актов, в том числе, Конвенции о защите прав человека, Конституции Украины, положениям Европейского Суда по правам человека, законе о статусе народного депутата.

«С уверенностью можно отметить, что проведение свиданий как для лиц, содержащихся под стражей, так и для лиц, имеющих насущные потребности в свидании, полностью зависит от воли лица, имеющего право предоставить такое разрешение. Предоставление такого «разрешения» в Кодексе и Законе не зависит от наступления определенных обстоятельств или событий, не зависит от поведения заключенного. Такая «регламентация» института свиданий дает почву для злоупотреблений со стороны должностных лиц, что имело место в данном случае», - говорится в исковом заявлении Н.КОРОЛЕВСКОЙ.

Погода

Завтра в большинстве областей Украины пройдет мокрый снег, днем до 4° тепла.

Как сообщили УНИАН в Гидрометцентре, 10 ноября в Украине будет облачно с прояснениями. Небольшой, в восточных областях умеренный мокрый снег, на юге с дождем, только в большинстве западных областей без существенных осадков. Ветер северный и северо-восточный, 5-10 м/с, в восточной части местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, на побережье морей 2-5° тепла; днем от 1° мороза до 4° тепла, в Одесской области, на юге Крыма и в Закарпатье 5-9° тепла.

В Киевской области завтра облачно с прояснениями. Небольшой мокрый снег (днем местами). Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью от 1° тепла до 4° морозу, днем 0-4° тепла.

В столице облачно с прояснениями. Небольшой мокрый снег (днем местами). Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем 1-3° тепла.

(УНИАН)