Тимошенко могут освободить из-под стражи до 20 декабря - СМИ

Экс-премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО могут освободить из-под стражи до 20 декабря.

Об этом пишет польское издание «Газета Выборча» ссылаясь на источники в Администрации Президента Украины.

В частности, издание пишет о существующем плане освобождения из тюрьмы Ю.ТИМОШЕНКО до 20 декабря. При этом газета напоминает, что на 19 декабря запланирован саммит Украина – Европейский Союз в Киеве.

«Рождество, конечно, она сможет встретить дома», - говорит человек, связанный с Администрацией Президента Украины. Но не может дать голову на отсечение, что этот план будет реализован, потому что некоторые люди в непосредственной близости от Президента Виктора ЯНУКОВИЧА считают, что Ю.ТИМОШЕНКО должна сидеть, даже ценой ухудшения отношений с Западом», - пишет издание.

Собеседник газеты отмечает, что в данном случае не будет задействован такой механизм освобождения как амнистия, поскольку для этого нужно соответствующее обращение Ю.ТИМОШЕНКО к главе государства. Не будет задействован, по словам собеседника газеты, и механизм вынесения оправдательного приговора и Апелляционным судом, поскольку он, согласно ныне действующему законодательству, не может этого сделать. «Единственный способ выхода из тюрьмы бывшего премьер-министра - это принятие поправок к Уголовному кодексу таким образом, чтобы удалить статью, по которой она была осуждена», - рассказал он. «После принятия новой редакции Кодекса парламентом Ю.ТИМОШЕНКО сможет выйти на свободу на следующий день», - сказал собеседник «Газеты Выборчей».