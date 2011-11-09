Санкт-Петербург.Председатель Совета федерации Федерального собрания РФ Валентина МАТВИЕНКО избрана председателем Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ.

Как передает корреспондент УНИАН, решение было принято сегодня во время заседания Совета МПА СНГ в Санкт-Петербурге.

За избрание В.МАТВИЕНКО проголосовали 8 глав национальных парламентов стран СНГ, против – ни одного.

В.МАТВИЕНКО поблагодарила за принятое решение и заверила, что будет максимально использовать свой опыт и знания для решения общих задач.

Она напомнила, что в следующем году исполнится 20 лет с момента создания МПА СНГ. «Это ответ тем, кто все это время пытался приписать МПА неизлечимые болезни», - добавила В.МАТВИЕНКО.