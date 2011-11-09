Главное на 9 ноября (вечер)

Энергетика

Делегация Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины 8 ноября в Хьюстоне (США) представила лидерам мирового нефтегазового рынка национальный проект «LNG-терминал».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины.

В сообщении отмечается, что презентация проекта прошла в рамках роуд-шоу «Наилучшие инвестиционные возможности в 2011 году в Украине».

В частности, участниками презентации стали американские компании Halliburton, Cameron, Baker Hughes, Kvaerner. Указанные компании оценили возможности сотрудничества на разных стадиях реализации проекта: от строительства метановозов до участия в поставках сжиженного газа.

«Презентация стала фактическим началом вхождения мировых лидеров нефтегазового рынка в Украину. Это также свидетельство высокого внимания международного бизнеса к реализации национальных проектов», - сказал председатель Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины Владислав КАСЬКИВ.

В свою очередь, как отметил председатель координационного совета Национального проекта «LNG-терминал» Виталий ДЕМЬЯНЮК, «презентация вызывала позитивную реакцию среди потенциальных инвесторов. Больше всего инвесторов заинтересовали модели доходности проекта «LNG-терминал» и пути поставок газа в Украину».

Кабинет министров Украины одобрил проект закона о ратификации соглашения с правительством Азербайджана относительно сотрудничества в сфере транспортировки нефти по территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам заместитель министра энергетики и угольной промышленности Владимир МАКУХА.

По его словам, соглашение определяет рамочные условия сотрудничества в сфере транзита азербайджанской нефти по территории Украины.

"Речь идет о потенциальных объемах транзита по территории Украины азербайджанской нефти. Украинская сторона обеспечит мощности для транзита по разным направлениям", - сказал он.

В. МАКУХА напомнил, что само соглашение было подписано между сторонами в январе этого года во время всемирного экономического форума в Давосе. "Азербайджан его уже ратифицировал, и мы наконец-то выносим на ратификацию этот договор", - уточнил В.МАКУХА, добавив при этом, что конкретные объемы транзита, а также условия будут в дальнейшем оговариваться на уровне хозяйствующих субъектов.

Президент Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2011 год" (об обеспечении финансирования пересмотра норм и правил по ядерной безопасности для учета уроков аварии на АЭС «Фукусима-Дайичи»).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла настоящий документ 20 октября. Им увеличен объем расходов по КПКВ 5271020 «Прикладные исследования в сфере ядерной регуляции» на 600 тыс. грн.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что события на АЭС «Фукусима-1» поставили перед ядерным содружеством новые вызовы: детальный анализ причин аварии и изучение ее уроков, разработка и реализация мероприятий по предотвращению возникновения тяжелых аварий или, в случае возникновения, исключения их негативного влияния на население и окружающую среду.

В документе отмечается, что, учитывая уроки аварии на АЭС «Фукусима-Дайичи», Советом национальной безопасности и обороны Украины 8 апреля 2011 года принято решение «О повышении безопасности эксплуатации атомных электростанций Украины», которое введено в действие Указом Президента Украины от 12 мая 2011 года № 585/2011. В соответствии с Планом мероприятий по выполнению этого указа, одобренного на заседании Кабмина 25 мая 2011 года, Государственная инспекция ядерной регуляции Украины проводит ряд неотложных мероприятий, в частности по усовершенствованию нормативно-правовой базы, к выполнению которых необходимо привлечь компетентных экспертов и научных работников. В Законе Украины «О Государственном бюджете Украины на 2011 год» Государственной инспекции ядерной регуляции Украины за КПКВ 5271020 «Прикладные исследования в области ядерной регуляции» предусмотрены 812,0 тыс. грн. СНБО считал, что эта сумма является недостаточной для обеспечения выполнения указанных поручений СНБО, Президента и правительства.

Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в 2012 году начнет реализацию в Украине проекта "Учет экологических факторов при стратегическом планировании на региональном уровне территорий, пострадавших от Чернобыльской катастрофы".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе презентации проекта сообщил старший программный менеджер ПРООН Сергей ВОЛКОВ.

По его словам, проект, софинансируемый правительством Польши, рассчитан на 2 года.

В ходе его реализации планируется провести экологический анализ актуальной ситуации, сложившейся в Рокитненском районе Ривненской области, в Богуславском районе Киевской области, в г. Коростень и Коростенском районе Житомирской области, которые имеют статус районов, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы.

Помимо изучения сегодняшнего уровня радиологической загрязненности указанных территорий в ходе исследования планируется затронуть ряд других экологических проблем, в частности исследовать уровень загрязненности районов несанкционированными полигонами бытовых отходов, оценить состояние источников питьевой воды, а также изучить потенциал с точки зрения внедрения энергоэффективных технологий с переходом на использование возобновляемых источников энергии.

С. ВОЛКОВ отметил, что обобщение этих данных позволит в дальнейшем сформировать представление о каждом из регионов с точки зрения доступа к информации как местных общин, органов местного самоуправления, так и потенциальных инвесторов.

Как отметил советник президента Польши Ежи ОСЯТИНСКИЙ, вклад правительства Польши в этот проект составляет 200 тыс. долл., или 1,6 млн. грн., которые уже профинансированы.

Финансы В Украине денежная масса в октябре 2011 года увеличилась на 0,5% (с начала года на 11,3%) - до 665,4 млрд. грн., монетарная база сократилась на 0,1% (с начала года выросла на 3,7%) - до 234,3 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

Общий объем депозитов в октябре увеличился на 1,1%, (с начала года на 14,5%), до 473,9 млрд. грн. В т.ч. депозиты юридических лиц выросли на 1,6% (с начала года - на 20,3%) - до 170,9 млрд. грн., депозиты физических лиц увеличились на 0,7% (с начала года на 11,5%) - до 303 млрд. грн.

Общий объем остатков кредитных вложений в октябре вырос на 0,7% (с начала года - на 10,3%) - до 798,4 млрд. грн. Регулятор не предоставляет отдельно информации об объемах остатков по кредитам юридическим и физическим лицам.

Объем наличности вне банков в октябре сократился на 0,8% (с начала года увеличился на 2,9%) – до 188,4 млрд. грн.

Объем корсчетов банков в октябре увеличился на 9,4% (с начала года сократился на 4,6%) - до 15,9 млрд. грн. Норматив обязательных резервов составлял 14,2 млрд. грн., из которых на отдельный счет в Национальном банке Украины было перечислено 11 млрд. грн.

Объем средств правительства в национальной валюте на счетах в Нацбанке в октябре сократился на 15,4% (с начала года увеличился почти в 2 раза) - до 5,4 млрд. грн.

В октябре объем мобилизационных операций Нацбанка составил 2,7 млрд. грн., с начала года – 161,2 млрд. грн.

Объем операций НБУ по рефинансированию банков в октябре составил 4,2 млрд. грн. (с начала года – 10,2 млрд. грн.).

Президент Виктор ЯНУКОВИЧ подписал закон „О внесении изменения в дополнение № 3 к Закону Украины „О Государственном бюджете Украины на 2011 год” (относительно проведения международными экспертами проверки деятельности государственных банков, фондов общеобязательного государственного социального страхования, осуществления внешних и внутренних заимствований).

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла этот закон 20 октября.

Законом от 14 июня 2011 года № 3491-VI „О внесении изменений в Закон Украины „О Государственном бюджете Украины на 2011 год” предусмотрено выделение Государственной финансовой инспекции Украины средств в сумме 60 млн. грн. на проведение международного аудита государственных банков, эффективности использования государственных средств, полученных во время капитализации государством банков, проверки финансово-хозяйственной деятельности Фонда социального страхования по временной потере работоспособности, Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы, осуществления внешних и внутренних заимствований.

В то же время определение термина „международный аудит” в законодательстве Украины не содержится.

В настоящее время принятым законом внесены изменения в дополнение № 3 к Закону „О Государственном бюджете Украины на 2011 год”. В позиции „Проведение международного аудита государственных банков, эффективности использования государственных средств, полученных во время капитализации государством банков, проверка финансово-хозяйственной деятельности Фонда социального страхования по временной потере работоспособности, Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы, осуществление внешних и внутренних заимствований” осуществлена замена слов „международного аудита” словами „международными экспертами проверки деятельности”.

Европейская комиссия предлагает помощь малому и среднему бизнесу в выходе на мировые рынки.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня на пресс-конференции ответственный за промышленность и предпринимательство вице-президент Еврокомиссии Антонио ТАЙАНИ.

“Сегодня комиссия поддержала мою инициативу “Малый бизнес – большой мир” для помощи малому и среднему бизнесу в интернационализации его деятельности”, - сказал он.

“Впервые Европа имеет комплексную стратегию для малого и среднего бизнеса, направленную в помощь ему для получения доступа к международным рынкам”, - сказал вице-президент Еврокомиссии.

В одобренном сегодня коммюнике для Европарламента и Совета ЕС Еврокомиссия, в частности, обращает внимание на то, что малый и средний бизнес, который сегодня обеспечивает две трети занятости населения в частном секторе и создает до 80% новых рабочих мест, остается недостаточно активным на международных рынках.

Так, по данным Еврокомиссии, всего 13% малых и средних предприятий Европы занимаются международной экономической деятельностью за пределами ЕС.

Для улучшения возможностей малого и среднего бизнеса предлагается усилить услуги по поддержке бизнеса, улучшить координацию с ассоциациями производителей, а также улучшить использование существующих на сегодняшний день ресурсов ЕС в поддержку малого и среднего бизнеса.

Еврокомиссия считает, что малый и средний бизнес имеет потенциальные возможности для выхода на рынки Китая, Индии, России, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.

Кадровая политика

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписалсегодня ряд кадровых указов, тексты которых размещены на официальном сайте Президента.

В частности, В.ЯНУКОВИЧ освободил: Людмилу ГИЗАТУЛИНУ - от должности заместителя председателя Государственной казначейской службы Украины, Игоря ЯЦУКА - от должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, Олега БОНДАРЕНКО - от должности члена Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины - директора департамента пруденциального надзора, Екатерину ЛОБОДЕНКО - от должности заместителя председателя Национального агентства экологических инвестиций Украины.

Президент также освободил Александра ТАРАНА от должности главы Государственного агентства Украины по инвестициям и развитию.

Президиум Федерации профсоюзов Украины на своем сегодняшнем заседании принял постановление о прекращении полномочий Василия ХАРЫ на основании написанного им заявления об отставке.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ФПУ.

Президиум ФПУ также принял решение поддержать кандидатуру Юрия КУЛИКА на должность нового председателя Федерации профсоюзов Украины.

Оба сегодняшних решения президиума будут вынесены на утверждение Совета ФПУ, заседание которого назначено на 11 ноября.

Президиум ФПУ также принял решение утвердить, до принятия решения о новом председателе профсоюзов, исполняющим обязанности председателя ФПУ Григория ОСОВОГО.

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