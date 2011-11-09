Литвин за проведение заседания Межпарламентской комиссии Украины и России

Санкт-Петербург. Верховная Рада Украины заинтересована в проведении очередного заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничества ВР и Федерального собрания Российской Федерации с привлечением представителей представительских органов регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время встречи в Санкт-Петербурге с председателем Государственной думы Федерального собрания РФ Борисом ГРЫЗЛОВЫМ сказал председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.

По его словам, благодаря эффективному и конструктивному диалогу на высшем уровне, активным межпарламентским контактам, а также системной работе Украинско-российской межгосударственной комиссии взаимоотношения двух стран выведены на качественно новый уровень.

Обе стороны сошлись на необходимости возобновить практику проведения совместных заседаний комитетов парламентов Украины и России, а также обмена визитами представителей парламентских групп дружбы.

Говоря о будущих парламентских выборах в России, председатель ВР отметил, что украинская сторона готова направить своих наблюдателей.

Стороны также коснулись экономического сотрудничества, в частности, В.ЛИТВИН подтвердил заинтересованность украинской стороны в налаживании взаимовыгодного сотрудничества с Таможенным союзом на принципах Всемирной торговой организации.

В.ЛИТВИН также встретился с председателем Совета федерации Федерального собрания РФ Валентиной МАТВИЕНКО. Во время встречи был обсужден вопрос визита В.МАТВИЕНКО в Киев, который запланирован на конец ноября.

В.ЛИТВИН также выступил за необходимость дальнейшей работы по углублению межрегионального двустороннего сотрудничества.

Он предложил вовлечь в это представителей местных представительских органов Украины и России, а также проводить на региональном уровне презентации экономического и инвестиционного потенциала.