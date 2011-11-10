В Турции снова произошло землетрясение, разрушены 18 зданий, в том числе два отеля

По меньшей мере 18 зданий разрушены из-за землетрясения, произошедшего в среду вечером в 16 км от города Ван на востоке Турции, сообщает Газета.Ru со ссылкой на Reuters.

По данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 5,7.

Среди прочих зданий разрушены два отеля и офисный центр, сообщило государственное телевидение Турции. Другой телеканал сообщил, что в одном из отелей жили журналисты и сотрудники гуманитарных организаций, приехавшие в Ван после предыдущего землетрясения. На месте происшествия работают спасатели.

Люди в панике выбежали на улицы. Сведений о пострадавших не поступало. Сейсмологи не исключают повторения подземных толчков.

Мощное землетрясение произошло в турецкой провинции Ван в конце октября, его отголоски ощущались в Армении, Грузии, Иране. По последним данным, в результате землетрясения погибли почти 600 человек.