Курс НБУ на 10.11.11

Официальный курс НБУ на 10.11.11100 USD – 798.0700 (9 ноября – 798.0700)100 EUR – 1088.0088 (9 ноября – 1100.3789)10 RUR – 2.6511 (9 ноября – 2.6165)Учетные курсы банковских металлов на 10.11.11 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-142056.46 (9 ноября-143173.76)961 XAG 10 Серебро-2759.73 (9 ноября-2764.51)962XPT10Платина-131761.36(9 ноября-132559.43)964XPD10Палладий-52832.23 (9 ноября-53630.30)

Официальный курс НБУ на 10.11.11 100 USD – 798.0700 (9 ноября – 798.0700) 100 EUR – 1088.0088 (9 ноября – 1100.3789) 10 RUR – 2.6511 (9 ноября – 2.6165) Учетные курсы банковских металлов на 10.11.11 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-142056.46 (9 ноября-143173.76) 961 XAG 10 Серебро-2759.73 (9 ноября-2764.51) 962XPT10Платина-131761.36(9 ноября-132559.43) 964XPD10Палладий-52832.23 (9 ноября-53630.30)

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