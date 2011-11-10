Анонс на 10 ноября

* 9-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Тренер Успеха №1 делится секретами успеха". Участник пресс-конференции Николай Латанский поделится своими секретами построения успешного бизнеса, который в считанные годы стал известным на весь мир; расскажет о том, как ему удалось всего за четыре года в тренинговом, коучинговом и спикерском бизнесе заработать больше 1,000,000 долларов. Кроме того, Н.Латанский представит уникальную и единственную в своем роде на всем Русскоязычном Пространстве годовую программу бизнес-наставничества (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: +38 096 366 97 90. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* В рамках Европейской недели качества в Украине состоится конференция «Тотальное совершенствование для возрождения Украины». Участники будут обсуждать пути совершенствования качества образования, экономики и жизни в Украине, будут рассматривать мировой опыт и опыт лучших отечественных предприятий, удостоенных многочисленных украинских и европейских наград за качество и деловое совершенство своего производства. Участники: президент УСПП, А.Кинах, президент Украинской ассоциации качества П.Калита, руководитель предприятия «Джейбил Серкит Юкрейн Лимитед» А.Микули, ген.директор компании «Керамея» И. Телющенко и др.

* Состоится заседание НКРЭ.

* Третья международная конференция по вопросам развития украинского рынка нефтепродуктов Petroleum Ukraine 2011.

* Состоится пленарное заседание VIII сессии Киеврады VI созыва.

* Состоится презентация книги «Как осуществлять благотворительную деятельность в Украине согласно с новым Налоговым кодексом». Авторы издания - Александр Винников (Сеть развития европейского права) и Максим Лацыба (Украинский независимый центр политических исследований).

* Пресс-конференция на тему: «Опасный газ: причины, обстоятельства, последствия несчастных случаев, вызванных использованием газа в быту». В работе примет участие Степан Дунас, зам.председателя Госслужбы горного надзора и промышленной безопасности Украины.

* Начнется пресс-тур на ПАО “Оболонь”: «Безопасность труда: профилактика травматизма и дивиденды для бизнеса, общества, государства». Организаторы: коммуникационная группа ESG при поддержке Фонда соцстрахования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины. В рамках пресс-тура состоится пресс-конференция при участии: директора исполнительной дирекции Фонда соцстрахования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Юрия Мельникова; председателя Госслужбы горного надзора и промышленной безопасности Украины Александра Хохотвы, директора по охране труда ПАО «Оболонь» Петра Атаманенко и др.

* Пресс-конференция по итогам социального проекта «ЭКО-МАРКЕТ - школам!». Участники: Леонид Новохатько, зам. главы КГГА по вопросам образования; Виктор Повница, ген.директор Сети «ЭКО-МАРКЕТ»; Александр Незнал, глава Голосеевской РГА; Владимир Телевный, начальник управления образования Голосеевской РГА; Вадим Иванченко, глава Голосеевской районной организации Партии регионов.

* Состоится публичная дискуссия на тему: "Коррекция банковских стратегий в условиях европейского долгового кризиса и его влияние на финансовую систему Украины". Мероприятие пройдет по инициативе ОО "Лига финансового развития" при поддержке проекта USAID "Развитие финансового сектора" FINREP и еженедельника "Зеркало недели. Украина". Приглашены: Юрий Колобов, первый зам.председателя НБУ; Вадим Копылов, первый зам.министра экономического развития и торговли Украины; Мариус Висмантас, координатор проектов Всемирного банка в финансовом и частном секторе Украины, Беларуси и Молдовы; Александр Павлов, старший банкир ЕБРР; Доминик Меню, директор представительства BNP Paribas; Валентина Жуковская, председатель правления ПАО КБ "Надра"; Сергей Наумов, председатель правления ПАО КБ "Правэкс-Банк" и др.

* Состоится аналитический обзор на тему "Макроэкономический пейзаж осени". Участники: ген.директор аналитического центра "Бест" Валерий Гладкий и руководитель группы советников председателя Национального Банка Украины Валерий Литвицкий.

* Пресс-конференция на тему: «Власть и ветераны – как найти компромисс?». Участники: Юрий Андреев, президент ВОО «Союз Чернобыль Украины»; Сергей Червонопиский, председатель Украинского союза ветеранов Афганистана.

* Пресс-конференция, посвященная позитивным аспектам новой редакции Таможенного кодекса Украины.

* Круглый стол на тему: «Что выиграет, а что потеряет экономика Украины от вступления в зону свободной торговли со странами СНГ и Евросоюза». Приглашены: Сергей Терехин, народный депутат, «Блок Юлии Тимошенко – Батьківщина»; Валерий Коновалюк, народный депутат, Партия регионов; Ярослав Жалило, первый зам.директора Национального института стратегических исследований; Валерий Мунтиян, Правительственный уполномоченный по вопросам сотрудничества с РФ, государствами-участницами СНГ, ЕЭС и другими региональными объединениями; Владимир Сиденко, главный научный сотрудник Института экономики и прогнозирования НАНУ.

* Круглый стол «Инновационные подходы к региональному развитию в Украине».

* Состоится заседание Пресс-клуба на тему: „Международные аспекты космической деятельности” при участии советника председателя Государственного космического агентства Украины Э.Кузнецова, начальника отдела специальных программ ГКАУ К.Волоха, ректора государственной экологической академии последипломного образования и управления, А.Бондаря. Во время мероприятия состоится презентация приоритетов международного сотрудничества Украины в космической сфере, определение космических технологий как стратегического положения и имиджа Украины в мире, представлены главные партнеры отрасли.

* Состоится официальный визит в Украину Президента Республики Сербия Бориса Тадича.

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