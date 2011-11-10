ДАЙДЖЕСТ СМИ за 10 ноября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Население снова понесло деньги в банки» пишет: в октябре возобновился приток средств населения в банковскую систему Украины – депозитный портфель физлиц увеличился на 2,2 млрд. грн. Правда, прирост был обеспечен исключительно за счет вкладов в инвалюте, по гривневым депозитам наблюдался отток средств…

http://delo.ua/finance/naselenie-snova-poneslo-dengi-v-banki-167606/

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Также «Дело» в публикации «Украинские металлурги в шаге от рецессии» пишет: украинских металлургов ждут нелегкие времена. Падение спроса и цен на сталь повлечет уменьшение производства и рост долгов…

http://delo.ua/business/ukrainskie-metallurgi-v-shage-ot-recessii-167598/

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«Дело» в публикации «S&P улучшило оценку рисков банковского сектора Украины. Теперь мы в компании с Ямайкой и Камбоджой» пишет: агентство Standard&Poor’s повысило оценку рисков украинской банковской системы на одну ступень. Из группы «10» с самым высоким уровнем риска нас перевели в девятую группу, в которую также входят Азербайджан, Венесуэла, Ямайка, Парагвай и Камбоджа…

http://delo.ua/finance/sp-uluchshilo-ocenku-riskov-bankovskogo-sektora-ukrainy-teper-m-167571/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Поставки сладки», в котором пишет: Кабинет министров одобрил законопроект о ратификации соглашения с правительством Азербайджана о транзите нефти. Договор предполагает прокачку в следующем году 16-20 млн т нефти. В Минэнерго надеются на рост поставок в связи с тем, что разрыв в цене между азербайджанским сырьем и Urals за последний год сократился вдвое. Впрочем, переработка его на украинских НПЗ вряд ли будет рентабельной, отмечают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc/1812271

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Николай Азаров не устает говорить», в котором пишет: премьер-министр Николай Азаров потребовал от правительства улучшить информационную работу с населением и СМИ. Министерствам поручено обнародовать документы с разъяснениями социально-экономических последствий принятия нормативных актов, проанализировать работу пресс-служб и привлечь специалистов по коммуникациям. Впрочем, представители оппозиции считают, что этих мер для улучшения имиджа Кабмина недостаточно…

http://www.kommersant.ua/doc/1812272

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Издание «Экономические известия» в публикации «Нефтегаз разделят» пишет: выполняя поручение президента Виктора Януковича, правительство приступило к законодательному урегулированию реорганизации «Нефтегаза Украины», которая проходит в соответствии с договоренностями с ЕС. Эксперты считают, что если реформа крупнейшего госхолдинга будет проведена прозрачно и открыто, то это усилит инвестиционную привлекательность нефтегазовой отрасли…

http://state.eizvestia.com/full/neftegaz-razdelyat

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Тандем ошибся и раскаялся», в котором пишут: в России власть приватизирует государственного зернового монополиста — созданную всего два года назад «Объединенную зерновую компанию» (ОКЗ). Поскольку аналогичная структура на украинском рынке создавалась по образу и подобию российской, то и ее, скорее всего, ждет та же судьба. Первый шаг к приватизации Государственной продовольственно-зерновой корпорации правительство сделало еще несколько месяцев назад, опередив даже российских коллег…

http://markets.eizvestia.com/full/tandem-oshibsya-i-raskayalsya

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Газета «Сегодня» в публикации «В Украину из-за чумы не пускают российское сало: отбирают даже бутерброды» пишет: планируют отстреливать диких кабанов, которые могут занести вирус…

http://www.segodnya.ua/news/14308340.html

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Также «Сегодня» в публикации «Украинцам приходят квитанци с долгами из 90-х годов» пишет: КП "Днепротеплосеть" не дает тепло с 2002 года, но грозит должникам отобрать жилье…

http://www.segodnya.ua/news/14308344.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Свои долги перед пенсионерами власть выбьет из бизнеса» пишет: в казне катастрофически не хватает денег. Поэтому возместить на казначейских счетах 6 млрд. грн., взысканных по решениям судов для выплаты льгот и пенсий, власть решила за счет средств от детенизации экономики. Другими словами, прессинг бизнеса продолжится…

http://economics.unian.net/rus/detail/109213

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Реальным собственникам российских компаний придется себя называть» пишет: в противном случае их акции потеряют право голоса. Такие изменения в законодательстве готовит Федеральная служба по финансовым рынкам…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1416916/imya_ili_golos

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Также «Ведомости» в публикации «МЭА предлагает России тратить меньше энергии» пишут: Международное энергетическое агентство в ежегодном обзоре предлагает России научиться тратить меньше энергии…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1416915/minus_velikobritaniya

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Издание «Известия» в публикации «Россия и Грузия оформили бумаги для ВТО» пишет: в Женеве 9 ноября подписано соглашение между странами, которое снимает для России последний барьер перед вступлением в ВТО. Вопрос о возвращении грузинских вин не обсуждался…

http://izvestia.ru/news/506291

(УНИАН)