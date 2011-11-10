Янукович сегодня встретится с Президентом Сербии «тет-а-тет»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня проведет встречу с Президентом Республики Сербия Борисом ТАДИЧЕМ, который прибудет в Украину с официальным визитом.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на пресс-службу главы Украинского государства, в 14.50 на площади перед зданием Администрации Президента Украины состоится официальная церемония встречи.

В 15.05 начнется встреча президентов в формате «один на один».

После этого состоятся украинско-сербские переговоры под председательством В.ЯНУКОВИЧА и Б.ТАДИЧА, а также подписание двусторонних документов.

На 17.00 запланирована встреча президентов с представителями средств массовой информации.

По словам главы Администрации Президента Украины Сергея ЛЕВОЧКИНА, в ходе переговоров президентов Украины и Сербии планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества во всех сферах взаимной заинтересованности, в частности вопросы углубления политического диалога, интенсификации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также укрепление культурных и гуманитарных связей двух государств.

Отдельное внимание, отметил С.ЛЕВОЧКИН, будет уделено началу и реализации совместных проектов в ключевых сферах экономики и активизации деловых контактов предпринимателей двух стран. В рамках визита состоится украинско-сербский бизнес-форум.

Во время визита планируется к подписанию ряд двусторонних документов, в частности о сотрудничестве в отрасли обороны, о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов, а также о сотрудничестве между внешнеполитическими ведомствами.

Как просуммировал С.ЛЕВОЧКИН, визит должен предоставить новый импульс всестороннему развитию отношений между Украиной и Сербией, а также способствовать наполнению конкретным содержанием торгово-экономического сотрудничества государств.