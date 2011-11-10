Суд вынес постановление об аресте экс-майора Мельниченко

В Генпрокуратуре Украины подтвердили информацию о том, что Шевченковский районный суд Киева вынес постановление об аресте экс-майора Государственной охраны Николая МЕЛЬНИЧЕНКО в связи с уклонением от следствия.

"18 октября 2011 года Шевченковским районным судом вынесено постановление об избрании в отношении Н.МЕЛЬНИЧЕНКО меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказал руководитель пресс-службы Генпрокуратуры Юрий БОЙЧЕНКО.

Он пояснил, что в постановлении суда говорится о том, что в случае задержания Н.МЕЛЬНИЧЕНКО его должны не позднее чем через 48 часов доставить в суд для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Говоря о причинах вынесения судом такого постановления, Ю.БОЙЧЕНКО сказал: "Это сделано в связи с тем, что Н.МЕЛЬНИЧЕНКО находится в международном розыске, уклоняется от следствия и препятствует установлению истины по делу".

Он также напомнил, что после отмены 23 июня Печерским судом постановления от 2005 года о прекращении уголовного дела против Н.МЕЛЬНИЧЕНКО Апелляционный суд Киева согласился с этим решением, дело поступило в СБУ и досудебное следствие возобновили. Его местонахождение оставалось неустановленным, и 23 сентября его объявили в розыск. 14 октября - в международный розыск.

По словам Ю.БОЙЧЕНКО, дважды Н.МЕЛЬНИЧЕНКО пытался пересечь границу. При этом были составлены соответствующие протоколы, на которых он лично расписался, и ему вручили второй экземпляр. То есть, как пояснил руководитель пресс-службы, Н.МЕЛЬНИЧЕНКО был уведомлен о том, что ему запрещен выезд за пределы Украины.