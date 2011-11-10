Главное на 10 ноября (день)

Основные экономические события первой половины сегодняшнего дня

Международные отношения

Румыния не имеет к Украине территориальных претензий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр иностранных дел Румынии Теодор БАКОНСКИ на совместной пресс-конференции с главой внешнеполитического ведомства Украины Константином ГРИЩЕНКО сегодня в Киеве.

«Румыния является сторонником неприкосновенности границ стран. Мы не принимали на себя никаких претензий относительно территориальной целостности других стран», - сказал Т.БАКОНСКИ.

По его словам, Румыния защищает свою территориальную целостность как член ЕС и НАТО.

Министр также выразил убеждение, что судьба румынской общины в Украине улучшится вместе с улучшением содержания двустороннего диалога между Украиной и Румынией.

Налоги

В Пенсионном фонде Украины отмечают позитивную динамику по применению плательщиками электронной отчетности.

Как сообщает Правительственный портал, за сентябрь нынешнего года (последний завершенный период) из 634 тыс. отчетов 369,5 тыс., или 58,3%, подано по электронной почте, 163,5 тыс. (или 25,8%) – с электронной цифровой подписью.

Отчетность за сентябрь является весьма показательной еще и потому, что по сравнению с отчетами за декабрь 2010 года количество электронных отчетов с электронной цифровой подписью увеличилась в системе Фонда в среднем на 45,5%, с отчетами за апрель 2011 года – в среднем на 21,4%.

По сравнению с прошлым годом количество электронных отчетов с электронной цифровой подписью наиболее заметно увеличилось в Черниговской области и г. Киеве (на 89,6% и 80,8% соответственно), тогда как, например, в Ривненской и Черкасской областях показатели прироста значительно скромнее – 18,6% и 28,0%. Поэтому работа по привлечению работодателей к представлению ими отчетности в электронной форме остается актуальной для всех территориальных органов Пенсионного фонда Украины.

Валютный рынок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся понижением котировок – 8,0180/8,0240 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2609/13, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,8585/10,8685. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,3548/50 (среда — 1,3784/86).

В среду Нацбанк на рынок не выходил.

ТЭК

Украина и Россия перешли к техническому оформлению газовых договоренностей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО сегодня журналистам в Киеве.

“По всем принципиальным вопросам, которые обсуждались, мы проводим техническое оформление и реализацию этих договоренностей”, - сказал он.

При этом он напомнил, что основой ведущихся сейчас переговоров между Украиной и Россией в газовой сфере послужила встреча Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА с президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ и премьер-министром РФ Владимиром ПУТИНЫМ в Завидово (Россия) в сентябре.

Напомним, во время встречи президентов Украины и России, а также премьер-министра России, которая состоялась 24 сентября в подмосковной резиденции "Завидово", обсуждался широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, в частности, и вопрос сотрудничества в сфере транзита снабжения газа в Украину.

Как сообщал УНИАН, 9 ноября в Киеве в рамках переговоров с Украиной по вопросам сотрудничества в газовой сфере состоялась рабочая встреча председателя правления ОАО «Газпром» Алексея МИЛЛЕРА и Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

По результатам встречи «Газпромом» было отмечено, что переговорный процесс ведется интенсивно, к настоящему моменту рассмотрен большой перечень сложных вопросов.

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Сегодня «Газпром» начал строительство Беднодемьяновского подземного хранилища газа (ПХГ), которое будет задействовано в обеспечении экспортных поставок газа, в частности, по газопроводу «Северный поток».

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации ОАО «Газпром».

«ПХГ войдет в число крупнейших объектов хранения газа в России и станет одним из базовых хранилищ для покрытия сезонной неравномерности потребления газа (в том числе, в периоды аномальных похолоданий) в центральной части страны. Кроме того, ПХГ будет задействовано в обеспечении экспортных поставок газа, в частности, по газопроводу «Северный поток», - говорится в сообщении.

Беднодемьяновское ПХГ создается в водоносных структурах на границе Пензенской области и Республики Мордовия. В рамках строительства предусмотрено сооружение компрессорной станции (КС) мощностью 30 МВт, установки подготовки газа и газосборных пунктов, бурение и подключение 127 эксплуатационных скважин.

ПХГ будет вводиться в эксплуатацию поэтапно. К сезону отбора 2015–2016 годов, когда хранилище начнет работу, планируется ввести активную емкость на 2 млрд. куб. м газа, КС и 41 эксплуатационную скважину.

К осенне-зимнему периоду 2019–2020 годов предусмотрен вывод хранилища на проектные показатели: активная емкость — 5 млрд. куб. м газа, максимальная суточная производительность на начало сезона отбора — 70 млн. куб. м, среднесуточная производительность в декабре–феврале — 43 млн. куб. м.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября в эксплуатацию введена первая нитка газопровода «Северный поток».

Справка УНИАН. ПХГ являются неотъемлемой частью Единой системы газоснабжения России (ЕСГ) и расположены в основных районах потребления газа. Использование ПХГ позволяет регулировать сезонную неравномерность потребления газа, снижать пиковые нагрузки в ЕСГ, обеспечивать гибкость и надежность поставок газа. Сеть ПХГ обеспечивает в отопительный период до 20% поставок газа российским потребителям, в дни резких похолоданий эта величина достигает 30%.

На территории Российской Федерации эксплуатируется 25 объектов подземного хранения газа, крупнейшим из которых является Северо-Ставропольское ПХГ с активной емкостью 24 млрд. куб. м газа. Потенциальная максимальная суточная производительность ПХГ на начало сезона отбора составляет 647,7 млн. куб. м, среднесуточная производительность ПХГ в декабре-феврале — 522,1 млн. куб. м. Оперативный резерв газа составляет 65,2 млрд. куб. м.

Расширение мощностей ПХГ — одна из стратегических задач «Газпрома». В 2011–2015 годах планируется увеличить потенциальную максимальную суточную производительность ПХГ на 40%.

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Антимонопольный комитет официально рекомендовал Министерству экономического развития и торговли и Министерству энергетики и угольной промышленности Украины принять меры по созданию прозрачных механизмов ценообразования на рынке сжиженного газа.

Как сообщает Правительственный портал, в частности, министерства должны, во-первых, обеспечить конкурентную среду во время формирования цен на сжиженный газ в условиях максимального объема ресурса, который предлагается, и прозрачный доступ потребителей к этому ресурсу.

Во-вторых - организовывать проведение аукционов при условиях реализации производителями сжиженного газа всех имеющихся у них объемов. А также не допускать в будущем значительного снижения объемов предложений сжиженного газа на специализированных аукционах.

В-третьих – министерства должны внедрить четкую и прозрачную процедуру определения перечня документов для получения справки, согласованной с заинтересованными органами власти и исполнительными органами городских советов, об объеме и направлении реализации сжиженного газа.

Как установил АМК, существующая система аукционных торгов не обеспечивает установления конкурентных цен на рынке сжиженного газа.

Это подтверждается тем, что на протяжении последних лет на рынке постоянно происходят ценовые возмущения, которые возникают прежде всего в результате действий участников аукционных торгов. Об этом, в частности, свидетельствуют жалобы потребителей относительно необоснованного завышения цен на сжиженный газ в августе и сентябре 2011 года, говорится в сообщении.

Промышленность

Государственное предприятие «Укрпромвнешэкспертиза» прогнозирует снижение цен на коксующийся уголь и железорудное сырье в 2012 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом 9 ноября в Днепропетровске на балансовом совещании представителей предприятий горно-металлургического комплекса сообщил директор ГП «Укрпромвнешнеэкспертиза» Владимир ВЛАСЮК.

По его словам, в 2012 г. среднегодовая цена ЖРС будет на уровне 157 долл./1 тонна (FOB Бразилия) против 171 долл./1 тонна в текущем году.

В.ВЛАСЮК заявил, что в 2012 г. в мире прогнозируется рост относительно 2011 г. производства стали на 80 млн. тонн - до 1,564 млрд. тонн и, соответственно, увеличится потребление ЖРС. Вместе с тем, по мнению эксперта, на уменьшение цен на ЖРС повлияет Китай, который планирует увеличить поставки сырья.

В ВЛАСЮК уточнил, что, по прогнозу, в 2012 г. среднегодовая цена на коксующийся уголь ожидается на уровне 246 долл./1 тонна (FOB Австралия) против 289 долл./1 тонна в 2011 г. По его словам, на снижение цены на коксующийся уголь повлияют предприятия Китая и Японии, которые в будущем году не планируют увеличивать его импорт.

В ВЛАСЮК также сообщил, что из-за дефицита в 2012 г. сохранится тенденция роста цены на металлолом.

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В Украине за январь-октябрь 2011 г. производство стальных труб выросло относительно 10 месяцев 2010 г. на 34%, или на 474 тыс.тонн, - до 1,866 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в объединении «Металлургпром».

Около 1,672 млн. тонн труб произведено на трубных предприятиях, 194,5 тыс. тонн – на двух металлургических заводах.

Днепропетровский завод «Коминмет» за январь-октябрь т.г. произвел 157 тыс. тонн труб против 125,3 тыс. тонн по итогам 10 месяцев 2010 г. ММК им. Ильича произвел 37,5 тыс. тонн труб против 65,8 тыс. тонн. Производство на ООО «Интерпайп Нико Тьюб» за январь-октябрь т.г. увеличилось на 24,5% - до 318,5 тыс. тонн. Нижнеднепровский трубный завод нарастил производство на 16,5% - до 342 тыс. тонн.

Днепропетровский трубный завод увеличил производство на 41,5% - до 92,4 тыс. тонн. Луганский трубный завод сократил производство на 1,8 % - до 178,8 тыс. тонн стальных труб.

Объемы производства на Новомосковском трубном заводе в январе-октябре 2011 г. увеличились по сравнению с январем-октябрем 2010 г.на 17,4% - до 182 тыс. тонн.

Харцызский трубный завод за указанный период нарастил производство в 2,3 раза - до 498,8 тыс. тонн.

В 2010 г. производство стальных труб в Украине выросло относительно 2009 г. на 10,6% - до 1,759 млн. тонн.

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За январь-сентябрь кредиторская задолженность метпредприятий Украины выросла почти на 31% - до 77,6 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов «Металлургпром».

За этот же период дебиторская задолженность увеличилась на 22,4% - до 68,4 млрд. грн.

Рентабельность металлургической отрасли за 9 месяцев т. г. составила «минус» 1,2%, против «минус» 2% по итогам аналогичного периода 2010 г. Как сообщил на балансовом совещании представителей предприятий ГМК в Днепропетровске 9 ноября генеральный директор «Металлургпрома» Василий ХАРАХУЛАХ, с положительным финансовым результатом работают 4 метпредприятия - «АрселорМиттал Кривой Рог», Алчевский меткомбинат, «Днепроспецсталь» и Днепропетровский метзавод им. Коминтерна.

По его словам, также приблизился к уровню «нулевой» рентабельности меткомбинат «Запорожсталь».

В.ХАРАХУЛАХ заявил, что по состоянию на ноябрь задолженность государства перед метпредприятиями по возврату НДС составляет 6.3 млрд. грн.

По уточненным данным, за январь-сентябрь 2011 г отрицательный финансовый результат до налогообложения металлургов сократился относительно января-сентября 2010 г. на 42,6% - до 1,35 млрд. грн.

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В Украине за 10 месяцев 2011 г. производство основных видов железорудного сырья выросло относительно аналогичного периода 2010 г. на 3-7%, производство окатышей сократилось на 2%.

Об этом УНИАН сообщили в объединении «Металлургпром».

За январь-октябрь т.г. объемы производства железной руды выросли на 3%, или на 1,837 млн. тонн, - до 66,210 млн. тонн.

Производство железорудного концентрата также увеличилось на 3%, или на 1,476 млн. тонн, - до 54,706 млн. тонн.

Производство агломерата выросло на 7% (на 2,352 млн. тонн) - до 35,007 млн. тонн.

Производство окатышей сократилось на 2%, или на 395 тыс. тонн, - до 18,193 млн. тонн.

По данным объединения «Металлургпром», в январе-октябре 2011 г. украинские горнорудные предприятия экспортировали около 28 млн. тонн ЖРС, что на 1% больше, чем за 10 месяцев 2010 г.

Как сообщал УНИАН, В Украине за 9 месяцев 2011 г. производство основных видов железорудного сырья (ЖРС) выросло относительно аналогичного периода 2010 г. на 2-7%, производство окатышей - сократилось на 3%.

Транспорт

Правительства Украины и Сербии заключат соглашение о международных пассажирских и грузовых автомобильных перевозках.

Как сообщает Министерство инфраструктуры Украины, соответствующее распоряжение Кабмина принято 9 ноября 2011 года.

Соглашение будет способствовать усовершенствованию нормативно-правовой базы украинско-сербских отношений в сфере автомобильного транспорта и улучшению условий автомобильных перевозок пассажиров и грузов между Украиной и Республикой Сербия.

Проект соглашения отвечает мировой практике заключения международных договоров, регулирующих выполнение автомобильных перевозок пассажиров и грузов, и предусматривает сотрудничество на межправительственном уровне.

С украинской стороны выполнение соглашения будет обеспечивать Министерство инфраструктуры.

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Кабинет министров утвердил Технический регламент прогулочных судов, который будет регламентировать проектирование, производство и эксплуатацию прогулочных судов в Украине.

Как сообщает Министерство инфраструктуры, регламент утвержден 9 ноября 2011 года.

Технический регламент, разработанный специалистами Министерства инфраструктуры Украины, устанавливает единые национальные требования к прогулочным судам, а следовательно - нормативно-правовые акты Украины по вопросам безопасного использования прогулочных судов адаптированы к европейским и международным стандартам.

В частности, технический регламент устанавливает классификацию прогулочных судов, требования к оборудованию и защитным системам и их безопасности, правила маркировки и ввода в эксплуатацию.

В Мининфраструктуры отмечают, что регламент позволит повысить уровень безопасности при использовании прогулочных судов в Украине, а также усилить конкурентоспособность отечественной продукции, которая будет соответствовать национальным и европейским требованиям, и упростить процедуры таможенного оформления экспортно-импортных операций.

«Сейчас на рынке Украины предлагается большое количество разнообразных прогулочных судов, изготовленных как отечественными, так и зарубежными производителями. Меры безопасности, установленные разными производителями и внесенные в конструкцию прогулочных судов, по объему и содержанию существенно отличаются. При продаже на рынке Украины таких судов возникает проблема подтверждения соответствия характеристик безопасности прогулочных судов, изготовленных разными производителями. Это приводит к возникновению технических барьеров в результате применения большого количества несогласованных требований», - отмечается в сообщении Мининфраструктуры.

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Председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ скептически оценивает перспективы судебных исков водителей к городской власти относительно плохого состояния дорог в столице.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ПОПОВ заявил журналистам.

"Я хотел бы спросить - где были эти юристы 1,5-5 лет назад, когда ремонты практически не велись? Мы в этом году на реконструкцию и капитальный ремонт наших дорог в Киеве вложили такую сумму, которую за последние 10 лет никто не финансировал", - сказал А.ПОПОВ.

Председатель КГГА отметил, что в этом году отремонтированы практически все центральные улицы. "Я понимаю, что нужно и околицы ремонтировать. Но за один год этого не сделаешь, потому опять же - если мы хотим что-то делать, давайте с пониманием к этому относиться", - добавил он.

"Если мы несколько миллиардов гривень потратили в этом году на решение этой проблемы, так покажите, пожалуйста, что в этом есть и позитив. А этот вопрос касается отдельных территорий, где мы, кстати, даже на придомовых территориях начали капитальный ремонт. Я - не волшебник. Любой человек, который сегодня придет и скажет, что завтра отремонтирует все дороги, отстроит все объекты - это просто откровенная ложь", - убежден А.ПОПОВ.

По его словам, в каждой сфере есть вопросы, которые нуждаются в соответствующих ресурсах, технологиях и профессиональном подходе. "То, что в Киеве должны быть современные, качественные дороги - это однозначно. А то, что есть иски - пусть они рассматриваются", - добавил председатель КГГА.

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Авиакомпания "АэроСвит", несмотря на работы по реконструкции аэропорта «Харьков» и ограничения длины ВПП, продолжает обслуживать линию Киев-Харьков совместно с авиакомпанией «Днеправиа», используя самолеты Saab 340, которые могут совершать взлет и посадку при длине полосы 1,5 тыс. метров.

Как сообщили УНИАН в авиакомпании "АэроСвит", "АэроСвит" и "Днеправиа" продолжают совместно обслуживать линию Киев-Харьков с прежней частотностью – 3 рейса в день.

«Обе компании продолжают выполнять свои обязательства перед пассажирами благодаря привлечению к оперированию на линии небольших региональных самолетов Saab 340. Эти турбовинтовые воздушные суда емкостью 33 кресла, в отличие от реактивных самолетов Embraer 145 (на 48-50 мест) могут выполнять взлет/посадку при длине полосы 1500 метров", - сообщил УНИАН помощник гендиректора "АэроСвита" Сергей КУЦЫЙ.

По его словам, схема использования самолетов Saab 340 на рейсах "Днеправиа" и "АэроСвита" была отработана еще в летний период в условиях перманентной реконструкции аэродромов украинских аэропортов и введения в связи с этим ограничений на обслуживание воздушных судов.

«Самолеты Saab 340 с экипажами на договорных условиях предоставлялись двумя другими украинскими перевозчиками, располагающими региональным флотом. Эта схема позволила компаниям "Днеправиа" и "АэроСвит" весной этого года обеспечивать непрерывное регулярное сообщение между Киевом и Львовом в то время, когда все остальные перевозчики из-за ограничений, введенных львовским аэропортом, на несколько месяцев отказались от обслуживания данной линии", - сказал С.КУЦЫЙ.

В то же время, он отметил, что «NOTAM (предупреждение - УНИАН) от аэропорта "Харьков" об ограничении длины ВПП до 1,5 тыс. м на период с 9 по 30 ноября 2011 года в авиакомпании "Днеправиа" и "АэроСвит" поступил 7 ноября и стал для нас полной неожиданностью».

Напомним, что аэропорт «Харьков» временно приостановил несколько международных авиарейсов в связи с реконструкцией аэродромного комплекса и работами по сокращению длины существующей (старой) взлетно-посадочной полосы (ВПП) с 2 тыс. до 1,5 тыс. м, которые необходимы для сооружения новой ВПП длиной 2,5 тыс. м. Новая полоса позволит без ограничений принимать в Харькове воздушные суда типа Boeing 737 и Airbus 320.

Проект реконструкции харьковского аэропорта реализует группа DCH.

Справка УНАН. Международный аэропорт «Харьков» - один из важнейших объектов столицы Слобожанщины, которые реконструируются в рамках подготовки к проведению финальных игр Чемпионата Европы по футболу 2012 г. Масштабный проект стартовал 1 апреля 2008 г., когда компания «Нью Системс АМ» (группа DCH, президент - известный украинский бизнесмен, генеральный инвестор и координатор подготовки Харькова к Евро-2012 Александр ЯРОСЛАВСКИЙ) выиграла конкурс на аренду целостного имущественного комплекса харьковского аэропорта.

Реконструкция МА «Харьков» осуществляется в формате частно-государственного партнерства. Общая сумма инвестиций А.ЯРОСЛАВСКОГО в проект составляет 107,2 млн. долл. (аэровокзальный комплекс и прилегающая территории). Сумма финансирования, выделенного из государственного бюджета на реконструкцию аэродромного комплекса (включая строительство аэродромно-диспетчерской башни) - 191,3 млн. долл.

Столица

К концу года Киевская городская государственная администрация намерена создать инспекцию, патрули которой будут ходить по городу и взимать по 340 грн. за выброшенную мимо урны бумажку или окурок. Об этом пишет газета "Сегодня" (№ 252 от 10 ноября 2011 г.).

Как отмечает издание, киевляне уже сравнивают будущих инспекторов с гаишниками и ожидают, что они будут брать взятки. В мэрии парируют - штрафы в админкодексе есть и сейчас. «Они предусмотрены, но их некому взимать, а теперь будет кому», - сообщил газете первый заместитель главы КГГА Александр МАЗУРЧАК.

«Сегодня» отмечает, то в мэрии продумали, как будут бороться с возможным взяточничеством среди инспекторов. «Будем давать 50 грн. человеку, чтобы он дал их инспектору. Возьмет - уволим. А лучшим работникам будем давать премии», - говорит начальник Главка благоустройства КГГА Сергей САДОВЫЙ.

Кроме того, газета подчеркивает, что возникает вопрос, есть ли у будущей инспекции право штрафовать, ведь им обладает по закону лишь ограниченное количество структур. Но в мэрии уверяют: все законно. «Есть указ МинЖКХ по утверждению инспекций по благоустройству. Это проговорено и в законе о благоустройстве. Если Киевсовет создаст инспекцию, мы будем иметь полное право штрафовать», - сообщил С.САДОВЫЙ.

В комментарии газете юрист Иван АРАНОВСКИЙ отметил, что заставить людей платить будет проблемой. «Исходя из закона, инспекторам нужно составить админпротокол, для которого нужны паспортные данные, затем передать дело в админкомиссию. Те выписывают штраф. Наверняка, документы все будут «забывать» дома», - говорит он.

«Думаю, пока за неимением документов инспектор будет предупреждать, чтобы не сорили. Ведь у человека без паспорта мы не добьемся выплаты штрафа. А в будущем патруль будет ходить с милицией», - сообщил С.САДОВЫЙ. Инспекторов хотят привлечь и к дисциплинированию наших водителей. За парковку на газоне вместе с ГАИ планируют снимать номера. После оплаты штрафа их возвратят.

В то же время, газета отмечает, что в Англии и Франции штраф за выброшенный из авто мусор - свыше 2000 грн. на наши деньги, а в Сингапуре за сор мимо урны посадят в тюрьму на 10 дней.

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Киевсовет перенес рассмотрение вопроса о возвращении ряду столичных улиц исторических названий.

Как передает корреспондент УНИАН, за то, чтобы отсрочить рассмотрение этого вопроса, проголосовали 75 из 108 зарегистрированных в зале депутатов.

Депутаты Киевсовета сошлись во мнении, что принимать данное решение, которое касается большой части киевлян, поскольку речь идет о таких больших улицах, как Красноармейская, Фрунзе, Воровского, необходимо только после общественных обсуждений. А они на сегодняшний день не были проведены.

Таким образом, решено вернуться к проекту решения после того, как состоится обсуждение жителями столицы предложенных переименований улиц.

В поданном проекте решения предусматривается переименовать улицу Красноармейскую в Большую Васильковскую, улицу Фрунзе - в Кирилловскую, а площадь Фрунзе – в площадь Петропавловскую, улицу Воровского – в Бульварно-Кудрявскую, улицу Андрея Иванова - в переулок Бутышева, улицу Анищенко – в Левандовскую, улицу Аистова – в улицу Ипсиланти, улицу Димитрова – в Деловую, улицу Ветрова – в улицу Назаровскую и переулок Делегатский - в Федоровский.

Судебные разбирательства

В Генпрокуратуре Украины подтвердили информацию о том, что Шевченковский районный суд Киева вынес постановление об аресте экс-майора Государственной охраны Николая МЕЛЬНИЧЕНКО в связи с уклонением от следствия.

"18 октября 2011 года Шевченковским районным судом вынесено постановление об избрании в отношении Н.МЕЛЬНИЧЕНКО меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказал руководитель пресс-службы Генпрокуратуры Юрий БОЙЧЕНКО.

Он пояснил, что в постановлении суда говорится о том, что в случае задержания Н.МЕЛЬНИЧЕНКО его должны не позднее чем через 48 часов доставить в суд для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Говоря о причинах вынесения судом такого постановления, Ю.БОЙЧЕНКО сказал: "Это сделано в связи с тем, что Н.МЕЛЬНИЧЕНКО находится в международном розыске, уклоняется от следствия и препятствует установлению истины по делу".

Он также напомнил, что после отмены 23 июня Печерским судом постановления от 2005 года о прекращении уголовного дела против Н.МЕЛЬНИЧЕНКО Апелляционный суд Киева согласился с этим решением, дело поступило в СБУ и досудебное следствие возобновили. Его местонахождение оставалось неустановленным, и 23 сентября его объявили в розыск. 14 октября - в международный розыск.

По словам Ю.БОЙЧЕНКО, дважды Н.МЕЛЬНИЧЕНКО пытался пересечь границу. При этом были составлены соответствующие протоколы, на которых он лично расписался, и ему вручили второй экземпляр. То есть, как пояснил руководитель пресс-службы, Н.МЕЛЬНИЧЕНКО был уведомлен о том, что ему запрещен выезд за пределы Украины.

Погода

Завтра, 11 ноября, в Украине, по прогнозам синоптиков, ожидается облачная с прояснениями погода.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в восточных областях, Крыму и Приазовье местами пройдет небольшой мокрый снег, на остальной территории без существенных осадков.

Ветер на протяжении суток будет преобладать северный, 5-10 м/с, в южной части отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, в горных районах до 10° мороза, на побережье Крыма около 0°; днем от 1° мороза до 4° тепла, в Закарпатье 3-8° тепла.

В Киеве и области без существенных осадков. Температура по области ночью 2-7° мороза, днем 0-4° тепла. По г. Киеву температура ночью 2-4° мороза, днем 1-3° тепла.

(УНИАН)