Янукович увеличил состав ВСУ и возобновил судебные палаты

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины №3932-VI «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно рассмотрения дел Верховным Судом Украины».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, 20 октября 2011 года Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно рассмотрения дел Верховным Судом Украины» (№ 9151).

Данным законом планируется внести изменения в Закон «О судоустройстве и статусе судей». В частности, предусмотрено, что в состав Верховного Суда Украины входят 48 судей, из числа которых избираются председатель, первый заместитель председателя и четыре заместителя председателя Верховного Суда Украины. В Верховном Суде Украины административной должностью также считается должность первого заместителя председателя.

Предусмотрено, что в Верховном Суде Украины действуют: судебная палата по административным делам; судебная палата по хозяйственным делам; судебная палата по уголовным делам; судебная палата по гражданским делам.

В состав судебной палаты входят судьи соответствующей специализированной юрисдикции (гражданской, криминальной, хозяйственной, административной).

Председатель Верховного Суда Украины по должности входит в состав Высшего совета юстиции.

Кроме того, установлено, что в случае отсутствия председателя Верховного Суда его административные полномочия осуществляет первый заместитель, а при отсутствии первого заместителя - один из заместителей председателя Верховного Суда Украины по его определению.

В соответствии с законом, первый заместитель и заместители председателя Верховного Суда Украины избираются на должность сроком на пять лет и освобождаются от должности пленумом Верховного Суда Украины по предложению судей Верховного Суда Украины. Решение об их избрании на должность и об освобождении от должности принимается большинством голосов от общего состава пленума путем тайного голосования.

Первый заместитель и заместители председателя Верховного Суда Украины могут быть досрочно освобождены от должности в порядке, установленном регламентом пленума Верховного Суда Украины.

Первый заместитель и заместители председателя Верховного Суда Украины осуществляют административные полномочия, определенные законом, а также председателем Верховного Суда Украины, и информируют пленум суда о своей деятельности.

Законом определено, что судебные палаты Верховного Суда Украины: осуществляют судопроизводство по делам в порядке, установленном процессуальным законом; анализируют судебную статистику и изучают судебную практику; осуществляют другие полномочия, предусмотренные законом.

Персональный состав судебных палат определяется пленумом суда по предложению судей Верховного Суда Украины.

Судебную палату Верховного Суда Украины возглавляет заместитель председателя суда, который одновременно является секретарем судебной палаты.

Члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины, назначенные из числа судей, не могут осуществлять правосудие. При этом за ними сохраняется право принимать участие в решении вопросов, которые рассматриваются органами судейского самоуправления, а за судьями Верховного Суда Украины и высших специализированных судов - также в решении вопросов, которые рассматриваются пленумами этих судов. Другие члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины не могут выполнять профессиональных полномочий по основному месту работы.

Предусмотрено, что кассационные жалобы (представления) на решения общих судов по уголовным и гражданским делам, поданные в Верховный Суд Украины до 15 октября 2010 года включительно и назначенные (принятые) им к кассационному рассмотрению, рассматриваются Верховным Судом Украины в порядке и в пределах полномочий, которые действовали до вступления в силу данным законом, до завершения рассмотрения таких жалоб, но не позднее 1 ноября 2011 года. Кассационные жалобы (представления), не рассмотренные Верховным Судом Украины до 1 ноября 2011 года включительно, передаются им в Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, о чем принимается постановление. Рассмотрение Высшим специализированным судом Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел таких дел начинается сначала.

Кассационные жалобы (представления) на решение общих судов по уголовным и гражданским делам, поданные в Верховный Суд Украины после 15 октября 2010 года, кассационные жалобы (представления) не назначенные (не принятые) им к кассационному рассмотрению до 15 октября 2010 года включительно, передаются им в Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел.

Жалобы на судебные решения по гражданским делам в связи с исключительными обстоятельствами, поданные в Верховный Суд Украины до 15 октября 2010 года включительно, рассматриваются в порядке и в пределах полномочий, которые действовали до вступления в силу данным Законом, а поданные после 15 октября 2010 года - передаются в Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел для рассмотрения вопроса о допуске дела в производство Верховного Суда Украины в порядке, предусмотренном Гражданским процессуальным кодексом Украины.

Допущенные к рассмотрению по исключительным обстоятельствам до вступления в силу данным законом гражданские, хозяйственные и административные дела рассматриваются Верховным Судом Украины в порядке и в пределах полномочий, которые действовали до вступления в силу данным законом.

В заключительных положениях к закону сказано, что заявления о пересмотре судебных решений по административным, хозяйственным, уголовным и гражданским делам, поданные в Верховный Суд Украины до вступления в силу данным законом включительно, рассматриваются в порядке и в пределах полномочий, которые действовали до вступления в силу данным законом, до завершения рассмотрения таких заявлений.

Внесены изменения в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Уголовно-процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины.

Ими предусмотрено предоставление полномочий Верховному Суду Украины по результатам пересмотра дел принимать новое решение, которое будет подлежать обязательному опубликованию на официальном веб-сайте Верховного Суда Украины.

Кроме того, предусмотрено установить обязанность судьи использовать при рассмотрении дел выводы Верховного Суда Украины по применению норм материального права.

Изменен порядок пересмотра дел в Верховном Суде Украины: дела будут пересматриваться коллегией судей из состава соответствующей палаты, а в определенных процессуальным законом случаях – совместным заседанием палат или всем составом Верховного Суда Украины.