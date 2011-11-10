В ВР планируют создать группу поддержки Евразийского союза - Коновалюк

В ближайшее время в Верховной Раде планируется создать межфракционную депутатскую группу в поддержку участия Украины в Евразийском экономическом союзе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил народный депутат от Партии регионов Валерий КОНОВАЛЮК в ходе круглого стола в Киеве.

Он сообщил, что создание группы инициировано группой депутатов. “Будет создана межфракционная группа – за Евразийский экономический союз. Ряд депутатов, в том числе и я, ее инициировали. До конца следующей недели она будет зарегистрирована в Верховной Раде”, - сказал В.КОНОВАЛЮК.

Он также отметил, что целью работы депутатской группы будет приближение Украины к вступлению в Евразийский союз. “Безусловно, это перспектива Евразийского союза», - сказал В.КОНОВАЛЮК.

Он уточнил, что группа будет состоять приблизительно из 15 депутатов, которые будут заниматься комплексом вопросов по развитию торговых отношений со странами СНГ в рамках договора о зоне свободной торговли.

На сегодняшний день, отметил В.КОНОВАЛЮК, название группы определяется.