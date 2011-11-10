Главное на 10 ноября (вечер)

Энергетика

Сегодня «Газпром» начал строительство Беднодемьяновского подземного хранилища газа (ПХГ), которое будет задействовано в обеспечении экспортных поставок газа, в частности, по газопроводу «Северный поток».

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации ОАО «Газпром».

«ПХГ войдет в число крупнейших объектов хранения газа в России и станет одним из базовых хранилищ для покрытия сезонной неравномерности потребления газа (в том числе, в периоды аномальных похолоданий) в центральной части страны. Кроме того, ПХГ будет задействовано в обеспечении экспортных поставок газа, в частности, по газопроводу «Северный поток», - говорится в сообщении.

Беднодемьяновское ПХГ создается в водоносных структурах на границе Пензенской области и Республики Мордовия. В рамках строительства предусмотрено сооружение компрессорной станции (КС) мощностью 30 МВт, установки подготовки газа и газосборных пунктов, бурение и подключение 127 эксплуатационных скважин.

ПХГ будет вводиться в эксплуатацию поэтапно. К сезону отбора 2015–2016 годов, когда хранилище начнет работу, планируется ввести активную емкость на 2 млрд. куб. м газа, КС и 41 эксплуатационную скважину.

К осенне-зимнему периоду 2019–2020 годов предусмотрен вывод хранилища на проектные показатели: активная емкость — 5 млрд. куб. м газа, максимальная суточная производительность на начало сезона отбора — 70 млн. куб. м, среднесуточная производительность в декабре–феврале — 43 млн. куб. м.

Начальная стоимость планируемого к продаже 25% госпакета акций «Днепроэнерго» составит 1,174 млрд. грн., 40,061% пакета акций «Донецкоблэнерго» - 449 млн. 500 тыс. грн.

Об этом говорится в обнародованных на правительственном сайте распоряжениях Кабинета министров Украины от 2 ноября № 1106 и № 1107 соответственно.

В соответствии с утвержденными правительственным распоряжением конкурсными условиями, в конкурсе по продаже пакета акций «Днепроэнерго» имеют право участвовать лица, которые в течение трех последних календарных лет произвели электроэнергии в объеме не менее 30% от объема производства электроэнергии «Днепроэнерго» за тот же период или в течение трех последних лет были собственником 50 % уставного капитала юридических лиц, осуществляющих подобную деятельность.

В рамках корпоративных прав, приобретенных по договору купли-продажи пакета акций «Днепроэнерго», заключенный по результатам конкурса, покупатель обязан обеспечить, в частности, использование добываемого угля на шахтах, расположенных на территории Украины, в объеме не менее 70% объема топлива, используемого акционерным обществом для производства электрической и тепловой энергии на пылеугольных энергоблоках.

В течение 2011-2016 гг. новый собственник должен также обеспечить такую установленную мощность: Запорожской ТЭС - не менее 3600 МВт при условии продления срока долгосрочного резерва с элементами консервации блока мощностью 800 МВт; Криворожской ТЭС - не менее 2820 МВт при условии продления срока долгосрочного резерва с элементами консервации блоков мощностью 564 МВт; Приднепровской ТЭС - не менее 1765 МВт при условии продления срока долгосрочного резерва с элементами консервации блоков мощностью 570 МВт и пр.

В конкурсе по продаже пакета акций ПАО «Донецкоблэнерго» имеют право участвовать лица, которые в течение трех последних полных календарных лет произвели электроэнергии в объеме не менее 30 % объема передачи и поставки электроэнергии «Донецкоблэнерго» за тот же период или в течение трех последних лет были собственником 50 % уставного капитала юридических лиц, осуществляющих подобную деятельность.

В рамках корпоративных прав, приобретенных по договору купли-продажи пакета акций компании, заключенным по результатам конкурса, покупатель обязан обеспечить: погашение задолженности за закупленную электроэнергию на оптовом рынке электроэнергии в соответствии с договорами реструктуризации (мировых соглашений) с государственным предприятием «Энергорынок» за счет целевых надбавок к тарифам, принятым в соответствии с Законом Украины «О мероприятиях, направленных на обеспечение постоянного функционирования предприятий топливно-энергетического комплекса», и других источников финансирования; достижение фактических технологических потерь электроэнергии за год не выше нормативных начиная с 2014 года; использование Мироновской ТЭС угля, добываемого на шахтах, расположенных на территории Украины, в объеме не менее 70 % объема топлива, используемого обществом для производства электрической и тепловой энергии на пылеугольных энергоблоках Мироновской ТЭС.

В инновационно-инвестиционной деятельности компании, в частности, реконструкция до 31 декабря 2014 котла №10 с обеспечением суммарной заявленной мощности 115 МВт с одобрения НКРЭ включения соответствующей инвестиционной составляющей в тарифы на электрическую и тепловую энергию, вырабатываемую Мироновской ТЭС и пр.

В обоих случаях в социальной деятельности «Днепроэнерго» и «Донецкоблэнерго» предусматривается недопущение в течение шести месяцев с даты перехода к покупателю права собственности на пакет акций увольнения работников компании по инициативе покупателя или уполномоченного им органа, в течение трех лет с даты перехода к покупателю права собственности на пакет акций недопущения без согласования с профсоюзной организацией сокращения численности работников общества более чем на 5% в год.

В Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) обратилась еще одна компания с просьбой о заключении договора о конфиденциальности на ознакомление с конкурсной документацией по продаже 25% госпакета акций "Киевэнерго".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

Таким образом, на ознакомление с конкурсной документацией по "Киевэнерго" на данный момент поступили заявки от четырех компаний, по "Захидэнерго" - от двух.

Напомним, председатель Фонда госимущества Александр РЯБЧЕНКО ранее заявлял, что в Украине реальными покупателями "Киевэнерго", соответствующими конкурсным требованиям, могут выступить такие компании, как "Луганское энергетическое объединение", "Сервис-Инвест", "Полтава-", "Львов-" и "Киевоблэнерго". По его мнению, реальным покупателем госпакета акций "Захидэнерго" может выступить ДТЭК.

Финансы

Россия практически во всех странах перерегистрировала на себя собственность бывшего СССР.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сказал официальный представитель МИД России Александр ЛУКАШЕВИЧ, отвечая на вопрос УНИАН.

«Эта тема давно уже не является предметом украинско-российского переговоров, несмотря на то, что Украина не ратифицировала соглашение о нулевом варианте, российская сторона практически во всех государствах перерегистрировала на себя собственность СССР», - сказал А.ЛУКАШЕВИЧ.

Он подчеркнул, что при этом украинская сторона больше не ставит вопрос о предоставлении ей объектов в третьих странах для нужд ее дипломатических представительств.

«Вряд ли в условиях сложных переговоров по газовой проблематике нам нужно возобновлять дискуссию по этому вопросу», - отметил он.

Отрицательное сальдо интервенций Национального банка Украины (НБУ) на валютном межбанковском рынке в октябре составило 1,483 млрд. долл.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Резервы НБУ пополнились на 0,348 млрд. долл. (в эквиваленте) за счет покупки: 117 млн. евро, 191,8 млн. австралийских долларов.

В октябре Нацбанк из резервов продал 1,831 млрд. долл. США.

Объемы продажи банками иностранной валюты населению в октябре сократились на 32% - до 2,452 млрд. долл.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Объем купленной у населения банками валюты также сократился на 44% - до 1,043 млрд. долл.

Общий объем операций с наличной иностранной валютой снизился на 31% - до 3,494 млрд. долл.

Украина и Сербия договорились создать зону свободной торговли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ на совместной пресс-конференции с Президентом Сербии Борисом ТАДИЧЕМ сегодня в Киеве.

«Мы договорились, что начинаем процедуру подготовки соглашения по созданию зоны свободной торговли», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, тот небольшой перерыв в торгово-экономических отношениях, который был между странами, не пошел на пользу, и поэтому сегодня и во время предыдущих встреч двух Президентов отмечалась важность активизации двусторонних отношений.

В.ЯНУКОВИЧ напомнил о других договоренностях по созданию постоянных бизнес-форумов, активизации инвестиционных проектов, по участию в приватизации объектов на территории двух стран.

«Сегодняшний визит дал качественно новый импульс развитию двусторонних отношений», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

В свою очередь Б.ТАДИЧ поддержал эти высказывания Президента Украины, добавив, что Сербия надеется на поддержку Украины на пути вступления Сербии во Всемирную торговую организацию.

Лидеры ЕС ожидают от нового правительства Греции выполнения взятых перед Европой обязательств.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в совместном заявлении Президента Еврокомиссии Жозе Мануэля БАРРОЗУ и Президента Европейского Совета Германа Ван РОМПОЯ по случаю назначения Лукаша ПАПАДЕМОСА новым премьер-министром Греции.

“Важно, чтобы новое правительство Греции направило четкий межпартийный месседж заверения своим европейским партнерам в своей готовности сделать все необходимое для уменьшения своих долгов”, - отмечается в заявлении.

Лидеры ЕС отметили, что работа нового правительства страны должна быть очень интенсивной, чтобы как можно быстрее согласовать вторую программу финансовой помощи Греции.

“Мы еще раз отмечаем, что наши европейские институты продолжат делать все, что в их силах, для помощи Греции. Однако Греция также должна делать все, что в ее силах, чтобы помочь самой себе”, - подчеркнули Ж.БАРРОЗУ и Г.Ван РОМПОЙ.

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