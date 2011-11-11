Саакашвили надеялся на подарок от Расмуссен - "пиджак от НАТО". Галстук уже есть
08:38, 11 ноября 2011Разное
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Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ надеялся получить в подарок от Генерального секретаря НАТО Андерса Фог РАСМУССЕНА, который находится в Грузии с визитом, пиджак с символикой Альянса.
Об этом он заявил на совместной с А.РАСМУССЕНОМ пресс-конференции в Батуми после заседания комиссии НАТО-Грузия.
"Ваш предшественник (Яап де Хооп СХЕФФЕР – УНИАН), когда приезжал в Грузию, подарил мне галстук НАТО. Я надеялся, что вы дадите мне хотя бы пиджак НАТО... Я думаю, что он очень бы подошел к этому галстуку", – сказал М.СААКАШВИЛИ Генсеку НАТО.
На президенте Грузии в этот день был синий галстук с символикой НАТО, сообщает агентство РИА "Новости".
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