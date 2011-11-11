В декабре соглашение об ассоциации с ЕС будет парафировано, надеется Литвин

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН надеется, что во время декабрьского саммита Украина-ЕС соглашение об ассоциации будет парафировано.

Об этом он заявил в эфире Первого национального телеканала.

“Со стороны Украины будет сделано все, чтобы пройти часть ее дороги. И я надеюсь, что понимание того, что Украину не нужно отталкивать, возьмет верх”, - сказал В.ЛИТВИН. В то же время председатель ВР отметил, что все прекрасно понимают, что судьба Соглашения поставлена в прямую зависимость от судьбы Юлии ТИМОШЕНКО. “Это очевидное обстоятельство, что дальнейшая судьба в плане сотрудничества с Европейским Союзом поставлена в прямую зависимость от судьбы ТИМОШЕНКО. Это факт, который не нуждается в доказательствах”, - сказал он. При этом В.ЛИТВИН заметил, что во время встречи с европейскими политиками пытается аргументировать необходимость того, что не нужно давать “дополнительные козыри” антиевропейским политическим силам.