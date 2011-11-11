ДАЙДЖЕСТ СМИ за 11 ноября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «ВТО может ввести санкции против Украины в случае введения пошлин на импортные нефтепродукты» пишет: Украина может спровоцировать конфликт с ВТО, установив заградительные пошлины на импортное топливо. В то же время, если не стимулировать отечественные НПЗ, нефтеперерабатывающая отрасль Украины может исчезнуть, считают эксперты…

http://delo.ua/business/vto-mozhet-vvesti-sankcii-protiv-ukrainy-v-sluchae-vvedenija-poshlin-167677/

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Также «Дело» в публикации «УкрСиббанк продал более 100 своих банкоматов» пишет: входящий в десятку крупнейших украинских финучреждений по размеру активов УкрСиббанк продал компании Euronet 116 своих банкоматов. После сделки банкоматная сеть «УкрСиба» сократилась менее чем на 10%…

http://delo.ua/finance/ukrsibbank-prodal-bolee-100-svoih-bankomatov-167676/

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«Дело» в публикации «На поддержание курса гривни в октябре Нацбанк потратил почти $1,5 млрд.» пишет: отрицательное сальдо интервенций НБУ на межбанковском валютном рынке по итогам прошлого месяца составило $1,48 млрд. При этом продавал регулятор только доллары США, а вот покупал – евро и австралийские доллары…

http://delo.ua/finance/na-podderzhanie-kursa-grivni-v-oktjabre-nacbank-potratil-pochti-1-167656/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Техника барахлит», в котором пишет: в компании "Фокстрот. Техника для дома" заявили о падении выручки. За первые два месяца осени она уменьшилась на 10%, а по итогам года показатель может оказаться на 15-20% меньше, чем годом ранее. Снижение вряд ли вызвано рыночными факторами — ведь выручка у конкурентов растет или остается на прежнем уровне, отмечают эксперты. Главным фактором, повлиявшим на конкурентоспособность ритейлера, является затянувшаяся проверка, проводимая МВД…

http://www.kommersant.ua/doc/1812885

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Нет у резолюции конца», в котором пишет: Европейский парламент готовится принять новую критическую резолюцию по Украине. В этот раз ЕП может потребовать от органов власти ЕС приостановить переговоры по соглашению об ассоциации до решения накопившихся проблем. Сейчас в Брюсселе проходят переговоры о смягчении этой формулировки, однако отказ Киева пойти навстречу ЕС в вопросе гуманизации законодательства может сыграть не в пользу Украины. В ЕП утверждают, что уже получили от Киева сигналы о том, что ст. 365 Уголовного кодекса не будет декриминализирована, и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко не выйдет на свободу…

http://www.kommersant.ua/doc/1812959

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Издание «Экономические известия» в публикации «Конкурентам добавили проблем» пишет: членство России в ВТО, официальное оформление которого - вопрос всего нескольких месяцев, дорого обойдется местным аграриям. Правила ВТО в сфере сельского хозяйства устанавливают два вида господдержки - внутреннюю поддержку и экспортные субсидии, и по обоим этим направлениям Россия пошла на серьезные уступки. Украина, выгоды которой от членства в ВТО тоже, прямо скажем, не безусловны, тем не менее, может выиграть от того, что Россия не пожелала учиться на наших ошибках…

http://state.eizvestia.com/full/konkurentam-dobavili-problem

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Украина задолжала ЕБРР», в котором пишут: Президент предложил Верховной Раде ратифицировать инструмент подписки на акции Европейского банка реконструкции и развития, которые подлежат уплате по требованию…

http://markets.eizvestia.com/full/ukraina-zadolzhala-ebrr

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Газета «Сегодня» в публикации «Новая трудовая с "правильным" стажем обойдется в 1000 гривен» пишет: за несколько сотен гривен в интернете можно купить новую биографию и справки о хороших доходах…

http://www.segodnya.ua/news/14308688.html

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Также «Сегодня» в публикации «Shell почуяла добычу: британцы настойчиво хотят добывать газ в Украине» пишет: компания год проходила бумажную волокиту, чтобы получить участк в 7,8 тыс. кв. м

http://www.segodnya.ua/news/14308738.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «После 18 лет переговоров Россия вступает в ВТО фактически на своих условиях» пишет: Россия торговалась о параметрах присоединения к ВТО 18 лет и добилась своего - она станет членом организации на своих условиях: поддержка сельского хозяйства почти не снизится, внутренние цены на газ будут регулироваться, иностранным банкам так и не разрешат открывать в России филиалы…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1418082/rossiya_otkrojsya

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Также «Ведомости» в публикации «Ставки по депозитам растут по-крупному» пишут: волна повышения процентов по частным вкладам докатилась до крупных банков. С начала месяца средняя максимальная ставка в первой десятке подскочила на рекордные 0,6% - почти до 9% годовых, причем пять из них подняли ставки для рядовых клиентов…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1418078/stavki_rastut_pokrupnomu

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Издание «Известия» в публикации «На рубль напала европейская слабость» пишет: в России доллар вырос более чем на 70 копеек. Эксперты уверены, что будет расти и дальше…

http://izvestia.ru/news/506448

(УНИАН)