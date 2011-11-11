Анонс на 11 ноября

* 10-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Позиция предпринимательства Киева относительно проекта Стратегии развития Киева до 2025 года». Участники: председатель Совета предпринимателей при КМУ Леонид Козаченко, председатель регионального совета предпринимателей в г.Киеве, председатель ВОО „Союз защиты предпринимательства” Сергей Доротич, глава постоянно действующей Комиссии по вопросам торговли, услуг, функционирования рынков и малых архитектурных форм регионального совета предпринимателей в г.Киеве Александр Красовский и др.. Планируется обсудить инициативы регионального совета предпринимателей в г.Киеве по дополнению проекта Стратегии развития Киева до 2025г. миссией „Киев - город предпринимательства”, что означает стимулирование развития Киева как финансово-делового центра Украины, города, где уровень удовлетворенности прозрачностью и понятностью процедур (правил) для бизнеса выше 80 процентов, а уровень занятости в малом и среднем бизнесе составляет не меньше 70 процентов (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Под председательством Президента Украины Виктора Януковича состоится заседание Общественного гуманитарного совета.

* Круглый стол на тему: «Реформы системы государственных финансов Украины: первые результаты и дальнейшие перспективы». Организатор - Национальный институт стратегических исследований. Приглашены: Валерий Геец, директор Института экономики и прогнозирования НАНУ; Татьяна Ефименко, президент Академии финансового управления при Министерстве финансов Украины; Андрей Забловский, руководитель Секретариата Совета предпринимателей при КМУ; Наталия Королевская, председатель Комитета ВРУ по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства; Валерий Литвицкий, руководитель Группы советников председателя НБУ и др.

* Экономический совет УСПП проведет дискуссию, во время которой будет рассматривать условия сотрудничества Украины и ЕС в рамках зоны свободной торговли. Будут обсуждаться новые перспективы и возможности для отечественных товаропроизводителей. Участники: президент УСПП А.Кинах, депутат Европейского парламента П.Залевски, председатель Антимонопольного комитета Украины В.Цушко, председатель Совета предпринимателей при КМУ Л.Козаченко, исполнительный директор ЕБА А.Деревьянко, председатель Ассоциации «Укрлегпром» В. Изовит, президент Ассоциации «Укролияпром» С.Капшук.

* В рамках Building бизнес-практикума «Как согласовать проект в новых условиях?» состоится пресс-конференция. Участники: Александр Рыбак, глава Госархстройинспекции Украины; Сергей Кучер, начальник Госархстройинспекции Киева; Андрей Вавриш, зам.начальника ГУ градостроительства и архитектуры; Лев Парцхаладзе, глава совета директоров Конфедерации строителей Украины. Мероприятие проводится при поддержке: Ukrainian Real Estate Club. Вопросы: Оценка эффективности «Закона о градостроительной деятельности»; Задачи и полномочия, которые возложены на Государственную архитектурно-строительную инспекцию в связи с принятием новых законодательных и нормативно-правовых актов в строительной сфере; Что необходимо для того, чтобы Закон заработал и др.

* Пресс-конференция на тему: «Как утилизировать опавшие листья?». Участники: директор ГП «Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт городского хозяйства» Валерий Кравченко и глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко.

* Состоится брифинг первого заместителя Главы АПУ Ирины Акимовой о проекте Закона Украины «Об административных услугах».

* Состоится Информационная ярмарка по энергоэффективности, которая подытожит проведение «Дней Энергоэффективности в Киеве». Организаторы: КГГА, Проект USAID «Реформа городского теплообеспечения в Украине» совместно с Альянсом «Новая Энергия Украины». В парке им. Т.Шевченко в поддержку энергосбережения пройдут выступления городских детских коллективов и конкурс рисунка «Мой теплый город». Победители получат в подарок сувениры с логотипом кампании Проекта: «Сохрани тепло - сохрани Украину!». Также в рамках праздника выступит руководство КГГА и Проекта USAID «Реформа городского теплообеспечения в Украине».

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