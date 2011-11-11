Власти Украины рискуют потерять шанс интеграции с ЕС на многие годы - Квасневский

Варшава. Украинские власти, которые затягивают решение вопроса относительно осужденной экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО, рискуют потерять шанс интеграции с Европейским Союзом на многие годы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на пресс-конференции в Варшаве в четверг бывший Президент Польши Александр КВАСНЕВСКИЙ.

Он назвал этот вопрос ключевым для подписания соглашения об ассоциации.

По словам А.КВАСНЕВСКОГО, эту тему он, в частности, обсуждал с и.о. главы правительства Польши Дональдом ТУСКОМ, который «очень четко сказал, что если не будет прорыва по делу Ю.ТИМОШЕНКО и выполнения обещаний, трудно представить, чтобы успехом завершился саммит УКРАИНА-ЕС 19 декабря в Киеве”.

Бывший польский Президент напомнил, что представители украинских властей еще в начале сентября обещали декриминализировать статьи, по которым вынесен приговор Ю.ТИМОШЕНКО.

«Время бежит. Неожиданно может оказаться, что мы достигли финиша, а ничего не произошло, ничего не было подписано, и теряем возможность (на евроинтеграцию) на многие-многие годы”, - сказал А.КВАСНЕВСКИЙ.

Он сообщил, что 6-8 декабря состоится конгресс самой влиятельной в ЕС Европейской народной партии, участники которого могут принять резкое заявление, которое помешает парафированию соглашения об ассоциации.

А.КВАСНЕВСКИЙ добавил, что власти Польши планируют приложить максимум усилий для того, чтобы соглашение все же было парафировано на декабрьском саммите, заметив, что дело Ю.ТИМОШЕНКО станет предметом переговоров Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА с его польским коллегой Брониславом КОМОРОВСКИМ во Вроцлаве 15 ноября.