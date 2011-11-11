Курс НБУ на 11.11.11

Официальный курс НБУ на 11.11.11100 USD – 798.2300 (10 ноября – 798.0700)100 EUR – 1086.8700 (10 ноября – 1088.0088)10 RUR – 2.5878 (10 ноября – 2.6511) Учетные курсы банковских металлов на 11.11.11 за 10 тройских унций (грн.)959XAU10Золото-140967.42 (10 ноября-142056.46)961 XAG 10 Серебро-2690.83 (10 ноября-2759.73)962XPT10Платина-129951.84(10 ноября-131761.36)964XPD10Палладий-51485.84 (10 ноября-52832.23)

Официальный курс НБУ на 11.11.11 100 USD – 798.2300 (10 ноября – 798.0700) 100 EUR – 1086.8700 (10 ноября – 1088.0088) 10 RUR – 2.5878 (10 ноября – 2.6511) Учетные курсы банковских металлов на 11.11.11 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-140967.42 (10 ноября-142056.46) 961 XAG 10 Серебро-2690.83 (10 ноября-2759.73) 962XPT10Платина-129951.84(10 ноября-131761.36) 964XPD10Палладий-51485.84 (10 ноября-52832.23)

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