Курс НБУ на 11.11.11
10:58, 11 ноября 2011Разное
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Официальный курс НБУ на 11.11.11100 USD – 798.2300 (10 ноября – 798.0700)100 EUR – 1086.8700 (10 ноября – 1088.0088)10 RUR – 2.5878 (10 ноября – 2.6511) Учетные курсы банковских металлов на 11.11.11 за 10 тройских унций (грн.)959XAU10Золото-140967.42 (10 ноября-142056.46)961 XAG 10 Серебро-2690.83 (10 ноября-2759.73)962XPT10Платина-129951.84(10 ноября-131761.36)964XPD10Палладий-51485.84 (10 ноября-52832.23)
Официальный курс НБУ на 11.11.11
100 USD – 798.2300 (10 ноября – 798.0700)
100 EUR – 1086.8700 (10 ноября – 1088.0088)
10 RUR – 2.5878 (10 ноября – 2.6511)
Учетные курсы банковских металлов на 11.11.11 за 10 тройских унций (грн.)
959XAU10Золото-140967.42 (10 ноября-142056.46)
961 XAG 10 Серебро-2690.83 (10 ноября-2759.73)
962XPT10Платина-129951.84(10 ноября-131761.36)
964XPD10Палладий-51485.84 (10 ноября-52832.23)
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