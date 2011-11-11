Тимошенко обвиняют в сокрытии выручки, хищении средств и неуплате налогов

Главным следственным управлением Государственной налоговой службы Украины 10 ноября предъявлено обвинение бывшему премьер-министру, экс-президенту корпорации «Единые энергетические системы Украины» Юлии ТИМОШЕНКО в организации сокрытия валютной выручки в сумме более 165 млн. долларов США, хищении бюджетных средств и уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 47 млн. грн. путем внедрения финансовой схемы по расчетам за товарно-материальные ценности корпорацией ЕЭСУ и сокрытии доходов с использованием оффшорных компаний.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины, досудебное следствие по этому делу будет завершено в установленные законом сроки.

Как сообщал УНИАН, вчера, 10 ноября, народный депутат из фракции «БЮТ-Батькивщина», защитник Ю.ТИМОШЕНКО Сергей ВЛАСЕНКО заявил, что экс-премьеру предъявили обвинения по уголовным делам, которые расследуются Государственной налоговой службой Украины.

"Речь идет о тех делах, которые были незаконно возобновлены генеральным прокурором ПШОНКОЙ вопреки постановлению Верховного Суда от 11 ноября 2005 года. Они относятся к событиям 1996-1997 годов и касаются деятельности компании ЕЭСУ”, - сказал он.

По словам С.ВЛАСЕНКО, все эти дела были переданы на расследование Главного следственного управления налоговой милиции ГНС. “Генеральная прокуратура Украины, понимая необоснованность этих обвинений и невозможность законной путем доказать их и обжегшись на газовом деле, решила просто сбросить это на налоговую милицию”, - сказал он.