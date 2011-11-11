Королевская: реформы украинской власти – глобальная мистификация для Европы

Украинская власть пытается доказать Европе, что проводит эффективные реформы, прикрывая этим понятием рост коррупции и теневой экономики. Об этом заявила народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батькивщина»), глава Комитета ВР по вопросам промышленной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ в интервью берлинской газете «Европа-Экспресс».

«Мы наблюдаем сегодня преследования предпринимателей малого и среднего бизнеса, мы видим, как растет теневая экономика, коррупционный налог. И все это прикрывается ширмой «реформ», которые на самом деле являются лишь глобальной мистификацией для Европы», – отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По мнению народного депутата, если власть не сделает никаких выводов, то акции протеста в ближайшее время перерастут в глобальное противостояние правящей верхушки и народа. «Для власти сегодня было бы более правильным сделать выводы, начать новую политическую и экономическую жизнь в стране, чем войти в глубокое противостояние, последствия которого даже сложно спрогнозировать. Это будет не простое противостояние», – подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее словам, гражданские движения сегодня выходят не с политическими и не с экономическими требованиями. Они выходят с требованиями ответственности и подконтрольности в отношении власти. «И время вседозволенности (власти) закончилось с приговором Юлии ТИМОШЕНКО. Жить в формате, когда можно не советуясь с обществом, менять Конституцию, принимать антисоциальные реформы, философия которых: «Богатые – богаче, бедные – беднее», уже невозможно», – заявила она.

«Приговор Ю.ТИМОШЕНКО – это приговор, вынесенный власти и тем экспериментам, которые они проводили над людьми за годы своего правления: это и пенсионная реформа, и налоговая, и судебная. Сегодня рейтинг доверия к власти не более 20-30%», – резюмировала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.