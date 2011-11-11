Янукович критикует закон о квотах на трансляцию украинского продукта

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подверг критике закон, которым до 25% сокращены квоты на трансляцию украинской музыки в эфире радиостанций и телеканалов, и заметил, что парламент пересмотрит этот документ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Общественного гуманитарного совета.

В ответ на призыв членов совета ветировать закон «О внесении изменений в закон Украины «О телевидении и радиовещании», которым до 25% сокращены квоты на трансляцию украинской музыки в эфире радио и телевидения, В.ЯНУКОВИЧ сказал, что этот документ еще не поступал в Администрацию Президента.

«Он еще не поступил, потому что он так выписан, что там вообще тяжело было понять… тяжело было понять», - сказал Президент.

«Когда я начал дискуссию на эту тему с некоторыми народными депутатами, они не смогли объяснить вообще, что необходимо сделать. То есть цель была – создать условия для того, чтобы радиокомпании имели возможность принимать любые заказы, не ограничивая это никакими лимитами», - сказал Президент, добавив, что именно радиокомпании были инициатором этого законопроекта.

В то же время, В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что при рассмотрении этого закона необходимо было учесть, что речь идет об украинском продукте. «Украинский продукт – это, кроме песен, и музыка, и произведения и так далее», - сказал Президент.

«Я когда начал говорить, кто из вас читал Павла Глазового, скажите, пожалуйста? Они замолчали», - отметил Президент.

Он заметил, что, например, творчество П.Глазового нельзя недооценивать, поскольку это «народный рупор».

По словам Президента, в законе «О внесении изменений в Закон Украины «О телевидении и радиовещании» есть много разногласий.

«Этот закон - он не вышел. Когда Владимир Михайлович (председатель парламента Владимир ЛИТВИН – УНИАН) отдал его на экспертизу в юридический отдел, то они констатировали, что там очень много ошибок, разногласий и противоположностей. Поэтому он снова будет рассматриваться Верховной Радой, Верховная Рада будет возвращаться к нему, и каким будет принят этот закон, потом посмотрим», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 3 ноября Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О телевидении и радиовещании» относительно приведения в соответствие с требованиями Европейской конвенции о трансграничном телевидении к программной концепции вещания. За него проголосовали 238 народных депутатов из 414 зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусматривается уменьшение доли «национального аудиовизуального продукта» в общем объеме вещания каждой телерадиоорганизации – не меньше 25%. До принятия закона эта доля составляла 50%. До 25% уменьшена также квота на присутствие отечественного продукта в радио- и телеэфирах.

Автор законопроекта, народный депутат от Партии регионов Елена БОНДАРЕНКО заявила, что после принятия закона «украинские радиослушатели смогут вернуться к мировому музыкальному наследию».

Против принятия закона выступали представители фракции «БЮТ-Батьківщина» и часть депутатов от НУ-НС. Они требовали снять этот документ с рассмотрения. Принятие закона оппозиция встретила возгласами «Позор!».