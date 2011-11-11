Главное на 11 ноября (день)

Основные экономические события первой половины сегодняшнего дня

Кадровая политика

Сегодня на IV заседании Совета Федерации профсоюзов Украины члены совета большинством голосов избрали на должность председателя ФПУ Юрия КУЛИКА.

Об этом сообщили УНИАН в медиа-центре Федерации профсоюзов Украины.

*** Ю.КУЛИК родился в 1949 году. Окончил Запорожский государственный педагогический институт по специальности «учитель украинского языка и литературы».

Работал журналистом. С 1972 года – первый секретарь Софиевского райкома комсомола, руководитель лекторской группы Днепропетровского обкома комсомола, ответственный организатор ЦК ЛКСМУ.

С 1980 по 1993 год - инструктор секретариата, помощник председателя Укрпрофсовета, руководитель пресс-центра Федерации независимых профсоюзов Украины.

В дальнейшем был заместителем руководителя управления Государственной налоговой администрации Украины, главным редактором журнала «Вестник налоговой службы Украины», заместителем руководителя Главного управления организационно-кадровой работы и взаимодействия с регионами – руководителем Управления взаимодействия с центральными и местными органами государственной власти Администрации Президента Украины, заместителем руководителя группы советников премьер-министра Украины.

В марте 2009 года был избран заместителем председателя ФПУ, а через два года - первым заместителем председателя ФПУ.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября Василий ХАРА заявил о своей отставке с должности председателя ФПУ. В медиа-центре ФПУ сообщили, что основная причина отставки - «неготовность руководителей членских организаций проводить реформы в профсоюзной среде».

Вторая волна кризиса

Вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей, глава наблюдательного совета компании «МТ-Инвест» Мирослав ТАБАХАРНЮК считает, что разговоры о новой волне экономического кризиса существенно преувеличены.

Такое мнение он высказал в рамках исследовательской программы Института Горшенина «Вторая волна мирового кризиса».

«В начале кризиса 2007-2008 годов было очень модно говорить о том, что все хорошо, кризиса не будет, слухи преувеличены. А сейчас стало модно говорить о том, что кризис приближается: «шеф, все пропало, гипс снимают – клиент уезжает. Мне кажется, что разговоры о кризисе существенно преувеличены», - подчеркнул М.ТАБАХАРНЮК.

По словам эксперта, у Украины есть потери на внешних рынках, в первую очередь – в металлургии и химии. «Это, соответственно, приведет к снижению объемов производства в Украине, поскольку эти отрасли – металлургия, химия – существенно зависят от конъюнктуры мировых рынков. Думаю, что 2012 год Украина пройдет на небольшом спаде. Еще будет небольшой рост. Не такой, как сегодня – но на уровне 1-2%. А вот в 2013 году как раз совпадут и психологические факторы, и спад объемов производства. Поэтому мой прогноз: наиболее сложным годом для Украины будет 2013 год», - полагает он.

По мнению М.ТАБАХАРНЮКА, никто еще не придумал более эффективной инвестиции, чем в недвижимость. «Это наиболее стабильная инвестиция. Возможно, не такая высокодоходная, как хотелось бы, но стабильная. Золото не рекомендовал бы, потому что, по моему мнению, этот инвестиционный инструмент значительно перегрет психологически. Надо инвестировать в такой бизнес, который бы давал ежедневный, ежемесячный доход. На сегодняшний день наибольшую ценность представляют те бизнесы, которые способны генерировать операционную прибыль: фаст-фуды, кофейни, производство продуктов питания. То есть те, которые направлены на потребление. Потребность в них есть ежедневно и они могут приносить хозяину ежедневную прибыль. Сегодня достаточно выгоден так называемый «бизнес для ленивых» - депозиты в банках. Не рекомендовал бы облигации, потому что государственные долговые обязательства себя в определенной степени дискредитируют – не столько в Украине, сколько в Европе. В землю еще рано инвестировать, но со временем – тоже будет выгодно. Однако, более интересных и гарантированных инструментов, чем земля и недвижимость, все-таки мир не придумал», - сказал М.ТАБАХАРНЮК.

По мнению эксперта, инвестиционную привлекательность создает и существенное снижение цен на фондовом рынке. «Сам присматриваюсь, думаю про фондовый рынок. Важно ощутить «дно» и начать инвестировать в фондовый рынок. Но важно вовремя ощутить точку дна. Думаю, в Украине она еще не наступила по фондовому рынку. Емкость фондового рынка еще достаточно небольшая в Украине. Если он будет развиваться динамично, то это станет хорошим инструментом для инвестирования. Просто нужно понимать, что это – не всегда прибыльность в короткие сроки. Украинский фондовый рынок должен быть больше ориентирован на долгосрочную перспективу инвестирования», - считает М.ТАБАХАРНЮК.

Налоги

Первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ поручил ряду министерств и ведомств проработать предложения Европейской Бизнес Ассоциации (European Business Association, EBA) относительно налогообложения и таможенного контроля.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба первого вице-премьера.

По словам А. КЛЮЕВА, в частности, ведомствам поручено изучить предложения по внесению изменений в критерии для автоматического возмещения НДС, а также меры по недопущению затягивания органами налоговой службы проведения проверок для такого возмещения.

Кроме того, европейские инвесторы предлагают усилить ответственность таможенных служб за отказ в растаможивании грузов, в том числе используя такие странные пояснения, как перевыполнение плана сборов и платежей за предыдущий месяц, сообщил первый вице-премьер-министр Украины. Он также отметил, что эксперты EBA предлагают создать систему информирования собственников грузов о сроках и причинах проверок со стороны Службы безопасности Украины.

По словам А. КЛЮЕВА, часть предложений EBA касаются фармацевтического рынка; защиты интеллектуальной собственности в агрохимическом секторе; совершенствования процедуры отбора компаний-экспортеров молочной продукции для инспекций со стороны Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы.

Кроме этого, заявил первый заместитель главы украинского правительства, речь идет о решении вопроса отсутствия в Украине независимых референтных лабораторий; регулировании маркировки пищевых продуктов о содержания ГМО; решении проблем по применению национального знака соответствия.

Справка УНИАН. Европейская Бизнес Ассоциация была основана в 1999 году как форум для обсуждения и решения проблем бизнеса в Украине. Сегодня ЕБА является одной из основных организаций международного бизнеса в нашей стране и объединяет более 850 европейских, украинских и международных компаний.

Валютный рынок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись на ТОМ’е котировками 8,0170/8,0250, к 12:00 сузился спрэд - 8,0210/8,0240 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2627/0,2632, к 12:00 цены снизились - 0,2623/0,2627. В России курс доллар-рубль на ТОМ’е понизился и к 12:00 установился на уровне 30,5150 (-0,0450).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3657/1,3659, изменяясь в достаточно узком диапазоне.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,9495/10,9620, к 12:00 цены ушли вниз - 10,9345/10,9425.

ТЭК

ПАО «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» завершило январь-сентябрь с чистой прибылью 17,19 млрд. грн., тогда как за аналогичный период 2010 года чистая прибыль составляла 0,7 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в управлении по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины».

Согласно сообщению, в январе-сентябре «Нафтогаз Украины» увеличил чистый доход на 25,8%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, – до 75,13 млрд. грн.

«В связи с ростом цен на импортируемый природный газ, финансовая нагрузка на компанию постоянно увеличивается. Вместе с тем, Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» остается финансово сбалансированной компанией и своевременно рассчитывается по своим внешним и внутренним обязательствам», – отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 2010 год «Нафтогаз Украины» завершил с чистым убытком 21 млрд. 431,345 млн. грн., тогда как за 2009 год чистая прибыль компании составила 1 млрд. 258,645 млн. грн.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

Фармацевтия

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ выступает за запрет рекламы лекарственных препаратов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге.

«Я отношусь крайне отрицательно (к рекламе лекарственных препаратов – УНИАН). Но я не являюсь специалистам в области здравоохранения. И даже не являясь специалистом, я понимаю, что просто так мезим пить нельзя. Но если каждый день нашим людям вдалбливать, что мезим незаменим, то наши люди начнут его пить. А для чего? Чтобы дискредитировать свою поджелудочную железу и получить заболевание? Поэтому я категорически против этой рекламы», - сказал Н.АЗАРОВ.

По мнению премьера, рекламу лекарств нужно законодательно запретить, а также навести порядок в рецептурном деле.

Как сказал Н.АЗАРОВ, Украина рано или поздно должна выйти на те «паспорта лечения», которые существуют в Европе, а также на европейские стандарты лечения.

* * *

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что за три-четыре года Украина может выйти на обеспечение лекарствами собственного производства на уровне 60-70%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге.

«Мы должны это сделать. Объем ресурсов, который необходимо сконцентрировать для решения этой проблемы, вполне нам по силам. Ясно, что эту проблему нельзя решить за один год, но если настойчиво реализовывать, то в течение трех-четырех лет мы сможем выйти на уровень обеспеченности собственными лекарствами примерно на 60-70%», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что Украине этого вполне достаточно.

В то же время премьер высказал мнение, что если лекарства украинского производства будут реально конкурентными, то это пойдет на пользу Украине, так как приведет к снижению цен на лекарства и повышению качества лекарственных препаратов.

Строительство

Принято решение о создании прокуратуры, которая будет заниматься вопросами наведения порядка на берегах Днепра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ на заседании Общественного гуманитарного совета.

Он сказал, что был очень поражен тем, что сегодня происходит на берегах Днепра. По его словам, «бесконтрольно выбирается песок, разрушаются берега, идет незаконная застройка».

«Там полный беспорядок, и его нужно прекратить и по-хозяйски подойти, чтобы Днепр был таким, как об этом поют в песнях», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, он созвал совещание с участием экологов, правоохранительных органов, и на этом совещании был принят целый ряд решений, в том числе «создание прокуратуры отдельной, которая будет следить за порядком на Днепре».

МВД

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ обещает проверить информацию о закупке Министерством внутренних дел джакузи и массажных ванн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер сказал сегодня на брифинге, отвечая на вопрос журналистов о том, какие меры правительство планирует предпринять в связи с информацией о закупке МВД массажных ванн и джакузи.

«Я не думаю, что кому-то захотелось вылететь с работы, я не думаю, что это так. Если это так, то это будет очень хорошим поводом заменить этого руководителя, который принял такое решение», - сказал Н.АЗАРОВ.

По словам премьера, он проверит информацию о закупке ванн и джакузи.

«Если оно есть, если это соответствует действительности. К большому сожалению, много информации нужно делить на десять, а то и на сто. Но я благодарен за любую информацию, которая позволяет принять решение. Мы с этой ситуацией разберемся», - отметил глава правительства.

В то же время, он подчеркнул, что за полтора года работы ныне действующего Кабинета министров ни один государственный орган не купил дорогой автомобиль, несмотря на периодически появляющуюся информацию об этом.

«Есть жесткая политика, казначейство не пропускает никаких расходов. Да, кто-то что-то хочет приобрести. Где-то там пытаются это сделать», - отметил Н.АЗАРОВ.

Ранее СМИ сообщали, что МВД заключило соглашения на покупку медицинского оборудования на общую сумму 2,63 млн. грн., в частности подводные души-массажи по 100 тыс. грн., жемчужные ванны по 50 тыс. грн., ванная для подводного душа-массажа с гидромассажной системой за 170 тыс. грн.

Туризм

Авторитетный британский путеводитель The Lonely Planet определил ТОП-10 стран мира, которые стоит посетить в 2012 году.

Украина заняла в рейтинге третье место рядом с Угандой и Мьянмой, опередив Иорданию и Данию, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

The Lonely Planet советует туристам познакомиться с «большим неизвестным местом Европы». Издание упоминает Одессу, Киев, поражающую природу побережья Крыма. Также путеводитель советует обязательно посетить города, которые будут принимать Евро-2012, и Чернобыль.

На две ступеньки опередила Украину и заняла первое место Уганда. The Lonely Planet предлагает туристам посетить долину реки Нил, саваны и джунгли. Кроме того, в этом году Уганда празднует 50-летие Независимости – в столице страны, городе Кампале, будет организован яркий и незабываемый праздник.

Второе место в рейтинге заняла Мьянма (Бирма), которая известна своими белыми песчаными пляжами, окруженными горами. На территории страны находится много древних городов и пагод.

Четвертое место заняла Иордания. Издание называет Иорданию одной из самых открытых, гостеприимных и в то же время самых доступных для путешественников стран Ближнего Востока. The Lonely Planet предлагает посетить Вади-Рум, Джераш и Мадабу.

Пятое место – Дания. Путешествие по городам Дании особенно заинтересует людей, которые любят путешествовать на велосипеде, – по всей стране протянулось до 10 тыс. км велосипедных трасс.

Шестое место получил Бутан. Путеводитель советует туристам осуществить полет над горами, которые окружают город Паро; поход через горы западного Бутана и посетить Королевский национальный парк Манас.

Седьмое, восьмое и девятое места в рейтинге заняли Куба, Новая Каледония и Тайвань соответственно. На десятой ступеньке – Швейцария.

Кораблестроение

Кабинет министров Украины утвердил государственную целевую оборонную программу строительства кораблей класса “корвет” по проекту 58250.

Об этом говорится в постановлении Кабмина от 9 ноября 2011 года № 1150, опубликованном на правительственном интернет-портале.

Как отмечается в сообщении, учитывая ресурсные возможности государства на период до 2021 года, госпрограммой предусматривается проектирование, строительство и использование по назначению четырех кораблей. Ориентировочный объем финансирования программы составляет 16,21 млрд. грн.

«Осуществление мероприятий программы позволит частично обновить корабельный состав и повысить возможности Военно-морских сил при решении поставленных задач. Во время подготовки проекта программы проработаны вопросы минимизации закупки корабельного вооружения и технических средств иностранного производства путем максимальной загрузки отечественных предприятий и научных организаций. В частности, принято решение относительно разработки и поставки на корабль отечественного комплекса радиоэлектронной борьбы вместо импортного, который предлагался ранее», - отмечается в пресс-релизе Министерства обороны Украины.

В Минобороны также подчеркивают, что реализация программы строительства корветов будет способствовать возобновлению функционирования судостроительной и смежных отраслей оборонно-промышленного комплекса, а также повышению экспортного потенциала государства в сфере строительства кораблей, продажи образцов и комплексов корабельного вооружения и технических средств.

Как сообщал УНИАН, 17 мая этого года на Черноморском судостроительном заводе (ЧСЗ) состоялась торжественная церемония закладки головного корабля класса «корвет» для Военно-морских сил Украины. В церемонии принял участие Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, министр обороны Украины Михаил ЕЖЕЛЬ, командующий ВМС Украины Виктор МАКСИМОВ. Головной корабль класса «корвет» планируется передать заказчику в 2016 году. Концепция целевой оборонной программы строительства кораблей класса «корвет» предполагает создание серии четырех корветов, которые должны войти в состав ВМС Украины до 2021 года.

Транспорт

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» около 12.00 пятницы отправила 109 пассажиров рейса PS 101 по маршруту «Киев-Амстердам», который был задержан сегодня утром.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, для осуществления рейса использовался самолет, предназначавшийся для пассажиров рейса «Киев-Женева». В свою очередь пассажиры, которые приобрели билеты на женевский рейс, будут перенаправлены на другие рейсы, отметили в компании.

В компании рассказали, что самолет, вылетавший по маршруту «Киев-Амстердам» утром в 6.50, был вынужден вернуться в «Борисполь» из-за проблем с шасси. Решение о возвращении в аэропорт было принято экипажем борта около 8.30, когда самолет находился над Львовом. Основанием для принятия решения стали показания приборов, сигнализировавшие о том, что левая стойка шасси находится в неубранном состоянии. После этого самолет благополучно приземлился в аэропорту. При этом при посадке все шасси вышли нормально, ни один из пассажиров не пострадал.

В компании подчеркнули, что статус аварийной был присвоен посадке аэропортом.

В пресс-службе также сообщили, что расследование инцидента по поручению Госавиаадминистрации проведет комиссия МАУ.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) основана в 1992 году. 100% акций МАУ находятся в частной собственности. Основная деятельность МАУ – это пассажирские и грузовые перевозки. Флот компании состоит из 19 самолетов «Боинг-737» различных модификаций. Базовым аэропортом МАУ является Государственный международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР).

* * *

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця”) намерена создать вертикально интегрированную систему управления перевозочным процессом, основанную на максимальной централизации.

Как сообщает УНИАН пресс-служба ведомства со ссылкой на начальника технического управления Главного управления перевозок "Укрзализныци" Нину ЛИПОВЕЦ, в рамках централизации в Киеве будет создан Главный центр управления движением поездов (ГЦУП), а на железных дорогах - региональные центры управления движением поездов (РЦУП), в состав которых войдут районные центры.

"На начальном этапе дорожные центры планируется включить в структуру железных дорог, а на Главный центр будут возложены задачи по управлению движением поездов на основных транспортных направлениях", - отмечает в сообщении.

На сегодня определено, что из ГЦУП будет управляться движение поездов по направлениям: Донецк - Полтава - Киев - Коростень - Шепетовка - Львов (главный пассажирский ход); Ясиноватая — Чаплино — Нижнеднепровск - Узел - Знаменка - Мироновка - Фастов - Казатин - Здолбунов — Львов; Зерновое — Жмеринка - Одесса;- Львов - Тернополь — Жмеринка; Казачья Лопань - Харьков - Запорожье - Мелитополь — Симферополь; Тополи - Купянск - Харьков - Основа - Полтава - Кременчуг - Знаменка - Помошная — Одесса; Знаменка - Николаев - Вадим — Джанкой; Волноваха - Камыш Заря - Пологи - Запорожье - Тимково - Помошная — Котовск.

Также "Укрзализныця" сообщает, что сокращения штатов в ходе реорганизации не планируется.

"Коллектив диспетчеров Главного центра управления целесообразно комплектовать с привлечением работников из регионов. Произойдет перераспределение специалистов. Мы планируем привлекать на стажировку с перспективой работы в ГЦУП людей с железных дорог", - отмечает Н.ЛИПОВЕЦ.

* * *

Сегодня в Киеве в связи с проведением товарищеской встречи между сборными командами Украины и Германии по футболу на НСК «Олимпийский» будет ограничено движение автомобилей на прилегающих к стадиону улицах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, с 17.00 по 00.30 субботы, 12 ноября, будет перекрыто движение транспорта по: ул. Эспланадной (от ул. Бассейной до ул. Саксаганского); ул. Рогнединскоий (от ул. Шота Руставели до ул. Эспланадной); ул. Жилянской (от ул. Красноармейской до ул. Шота Руставели); ул. Физкультуры (от ул. Красноармейской до заезда на НСК «Олимпийский»); ул. Красноармейской (от ул. Димитрова до ул. Жилянской).

При необходимости, движение автотранспорта будет также ограничено на ул. Димитрова (от ул. Красноармейской до ул. А.Барбюса) и пер. Лабораторном (от ул. А.Барбюса до пер. Госпитального).

Сегодня же коммунальные службы будут парковать автобусы футбольных фанов вдоль бул. Леси Украинки от ул. Госпитальной до пер. Щорса (с обеих сторон в правой полосе движения).

С целью свободного прохода болельщиков к НСК «Олимпийский» с 17.00 будет запрещено паркование транспорта на тротуарах ул. Красноармейской от пл. Л.Толстого до ул. Жилянской.

Работа общественного транспорта будет продлена на 1 час. Станции метро «Дворец спорта» и «Олимпийская» после завершения матча будут закрыты для входа пассажиров.

* * *

Аэропорт имени Шарля де Голля признан худшим в мире

Киев. 11 ноября. УНИАН. Парижский Аэропорт имени Шарля де Голля возглавил десятку худших аэропортов мира, составленную CNNGo.com по результатам изучения интернет-форумов, сайтов о путешествиях, блогов и опроса мнений.

Как передает Лента.ру, путешественники пожаловались на то, что в этом аэропорту в туалетах нет сидений, большие проблемы с навигацией и худшие кафе и рестораны во всей Франции. Один из тех, кто побывал в аэропорту, сравнил ожидание пересадки в нем с нахождением в тюремной камере.

Также в первую тройку худших аэропортов вошли международный аэропорт Лос-Анджелес и лондонский Хитроу. Основные претензии к лос-анджелесскому аэропорту заключаются в том, что он слишком мал и его транспортная инфраструктура оставляет желать лучшего. Что касается Хитроу, то он оказался в рейтинге так высоко из-за проблем с новым терминалом, огромных очередей и тяжелой ситуации с парковкой.

Пятерку худших аэропортов замыкают аэропорт Тонконтин в Гондурасе и аэропорт имени Ниноя Акино на Филиппинах. Также в десятку самых плохих аэропортов попали по одному аэропорту из Непала, Кении, Бразилии и Австралии и международный аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.

В марте 2011 года европейский регулятор воздушного трафика Eurocontrol составил рейтинг лучших аэропортов мира. Первое место в нем занял сингапурский международный аэропорт Чанги. Хитроу в этом рейтинге оказался на 99 месте, а аэропорт Шарля де Голля - на 137 месте.

Связь. Коммуникации

На очередном заседании Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) принято решение о проведении тендеров на получение лицензий на пользование дополнительными полосами радиочастот для радиотехнологии «цифровая сотовая радиосвязь CDMA-800» в Тернопольской и Хмельницкой областях, поскольку объемы радиочастотного спектра, заказанные претендентами на получение дополнительных полос радиочастот, превышают объемы спектра, который подлежит распределению.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

На тендеры выставлены полосы радиочастот 841,715.842,965/ 886,715.887,965 Мгц в Тернопольской области и 840,455.841,705/ 885,455.886,705 Мгц в Хмельницкой области. Ширина каждой полосы – 2,5 Мгц. Срок действия лицензий будет установлен до 2016 года.

Сообщение от субъектов ведения хозяйства о намерении принять участие в тендерах и другие документы тендерных предложений принимаются Комиссией в рабочие дни с 21 ноября до 17.00 15 декабря 2011 года. Победителем тендера может быть признан только такой субъект ведения хозяйства, который уже имеет лицензию на пользование РЧР в соответствующей области. Дата начала тендеров – 23 февраля 2012 года.

* * *

Количество абонентов сотовой мобильной связи в Украине увеличилось в Украине в 3 квартале 2011 года по сравнению с аналогичным периодом 2010 года на 0,5% или на 250 тыс. и составило почти более 54,85 млн. чел.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Госстата Украины.

Из них 30,11 млн. абонентов сотовой связи являлись домашними абонентами, что на 2% меньше, чем в 3 квартале 2010 года.

Количество абонентов транкиноговой связи снизилось за отчетный период на 0,7 тыс. абонентов и составило 8 тыс., из них 1 тыс. домашних абонентов (на 0,7 тыс. меньше чем в 3 квартале 2010 года).

По данным Госстата, в Украине на конец 3 квартала 2011 года не осталось абонентов пейджинговой связи.

Количество абонентов радиальной радиосвязи «Алтай» в 3 квартале 2011 года составило 0,4 тыс. (из них 0,2 тыс. домашних пользователей), что на 0,1 тыс. меньше, чем за аналогичный период 2010 года.

Погода

Завтра на севере Левобережья и в Крыму ночью местами ожидается небольшой мокрый снег.

Ветер северо-западный, северный, 5-10 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 0-5° мороза, в восточных областях, на Прикарпатье и в горах Крыма местами 6-9° мороза; днем 0-5° тепла, на Закарпатье до 9°.

В Киевской области в субботу – без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла. В Киеве температура ночью 0-2° мороза, днем 2-4° тепла.

(УНИАН)