Президент рассчитывает на принятие закона об админуслугах до конца года - Акимова

Президент Украины рассчитывает на принятие Парламентом закона Украины «Об административных услугах» уже до конца текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина АКИМОВА на брифинге сегодня.

Законопроектом предусматривается формирование четкого перечня административных услуг после их инвентаризации. Далее данный список должен быть утвержден отдельным законом, при этом для внесения в список новой услуги необходимо будет вносить изменения в этот закон.

«Количество услуг по регионам колеблется в разы, к примеру, в Черкасской области сейчас предоставляется 123 админуслуги, при этом во Львовской - 3009. Возникает вопрос - почему? И все ли из этих 3 тыс. услуг крайне необходимы» - отметила И.АКИМОВА.

Она сообщила, что проектом закона вводится запрет на предоставление государственными органами одновременно хозяйственных и административных услуг, а также делегирование полномочий по предоставлению админуслуг государственным предприятиям.

«Делегировать можно будет только бюджетным учреждениям. Бюджетные учреждения - это те учреждения, которые, при прочих равных условиях, могут направлять средства, полученные при предоставлении услуги, только в Государственный бюджет» - говорит И.АКИМОВА.

По ее словам, законопроектом предлагается ввести обязательность единоразовой полной оплаты стоимости услуги. «Это означает, что вас не смогут заставить платить дополнительно за мелкие раздробленные услуги для того, чтобы получить одну, все должно войти в один комплекс» - говорит И.АКИМОВА.

Также она сообщила, что стоимость админуслуги будет ограничиваться себестоимостью ее предоставления, при этом будут и исключения, но они будут устанавливаться только законом. Стоимость административных услуг будет определять Кабинет министров Украины.

«Будет урегулирована стоимость услуги, мы предполагаем, что по многим админуслугам эта стоимость может существенно понизиться и будут ликвидированы колебания стоимости админуслуг в различных регионах страны» - сообщила И.АКИМОВА

Что касается сроков предоставления админуслуг, то законопроектом устанавливается максимальный срок для предоставления админуслуги — 30 календарных дней со дня получения заявки и пакета документов. Исключением может быть только услуга, которая предоставляется на основании решения коллегиального органа.

«В законе прямо записано, что услуга должна быть предоставлена в кратчайший срок и при минимальном личном присутствии физического или юридического лица» - отметила И.АКИМОВА.

При этом в законе будут утверждены четкие расценки на получение админуслуги в более короткие сроки, нежели максимально установленные.

«Это одна из мер борьбы с нелегальными платежами» - говорит АКИМОВА.

По ее словам, принятие закона должно упростить порядок получения административных услуг. Так, документом предусмотрено предоставление административных услуг по Интернету.

«Для этого предусматривается создание единого государственного портала административных услуг, где можно будет получить всю информацию о необходимом списке документов, процедуре предоставления той или иной услуги, и в будущем значительная часть административных услуг должна предоставляться в Интернете» - подчеркнула И.АКИМОВА.

Также предусмотрено создание Центров предоставления административных услуг, работающих по принципу «единого окна» и с присутствием государственного администратора.

«В одном месте в течение одного периода времени вы сможете получить много услуг, все будет сконцентрировано в одном месте» - говорит И.АКИМОВА.

Кроме того, она сообщила, что предусматривается увеличение времени работы по приему документов для предоставления админуслуг.

«По закону, оно должно составлять не менее 34 часов в неделю, причем обязательно в субботу 6 часов» - сообщила И.АКИМОВА.

С принятием закона граждане смогут получать административные услуги без привязки к регистрации.

Помимо этого, законопроект предусматривает ответственность за нарушения регламента предоставления административных услуг

«По закону администраторы будут нести персональную ответственность за качественное выполнение своих обязанностей» - сообщила И.АКИМОВА.

По ее информации, законопроект уже зарегистрирован в ВРУ и Президент рассчитывает на его принятие до конца текущего года.