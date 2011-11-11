Азаров: текст договора о ЗСТ с ЕС готов, об ассоциации – согласован

Текст договора о создании зоны свободной торговли между Украиной и Евросоюзом практически готов, а текст договора об ассоциации – согласован.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил сегодня на встрече с депутатами парламента Германии.

«Несколько часов назад мне позвонили из Брюсселя и сказали, что документ о зоне свободной торговли практически готов», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что Украина на переговорах с ЕС согласилась на все разумные компромиссы.

Вместе с тем, премьер-министр подчеркнул, что этот договор не устраивает полностью обе стороны. Однако, по словам Н.АЗАРОВА, плюсов в нем значительно больше, и в исторической перспективе он сыграет большую роль.

«Украина пошла на все разумные компромиссы. Не могу сказать, что этот договор нас устраивает. Мы видим и плюсы, и минусы. Ми считаем, плюсы более значительные, поэтому приняли решение, что в исторической перспективе этот договор о зоне свободной торговли сыграет большую положительную роль в развитии нашей экономики и европейской интеграции», - сказал премьер.

Также он сообщил, что отработка текста соглашения о политической ассоциации практически завершена.

Н.АЗАРОВ отметил, что между Украиной и Европейским Союзом остался только один несогласованный пункт: украинская сторона настаивает на упоминании в тексте соглашения о перспективе членства в ЕС.

По словам главы правительства, Евросоюз предлагает другую формулировку по этому вопросу, однако Н.АЗАРОВ не уточнил, какую именно.

По словам премьера, Украине предстоит длительный период по развитию и выполнению взятых на себя обязательств.

«Мы понимаем, что нам предстоит достаточно длинный период, во-первых, развития страны, ее модернизации, принятия целого ряда структурных решений, которые позволят стране соответствовать тем стандартам в области экономики, социальной сферы, прав человека, демократии, которые сейчас имеют место в Европейском Союзе. Возникает вопрос, почему, когда Украина все это выполнит, все это будет реальностью, почему ей отказано будет в праве интеграции в Европейский Союз?», - заявил Н.АЗАРОВ.

В то же время, он отметил важность подписания этого документа и решающую роль Германии в этом процессе.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС ведут переговоры о соглашении об ассоциации с 2007 года, а о зоне свободной торговли, создание которой является составляющей соглашения, - с 2008 года. Стороны планировали завершить переговоры о соглашении до конца этого года и парафировать его на саммите Украина-ЕС в декабре в Киеве.