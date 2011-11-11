Главное на 11 ноября (вечер)

Финансы

Кабинет министров Украины на своем официальном портале обнародовал текст Договора о создании зоны свободной торговли в рамках Содружества Независимых Государств, который премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ подписал 18 октября в Санкт-Петербурге во время заседания глав правительств стран - членов СНГ.

С текстом договора можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2011 г. в Санкт-Петербурге (Россия) премьер-министры стран - членов СНГ подписали соглашение о создании зоны свободной торговли. Договор о ЗСТ подписали Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Армения, Таджикистан, Молдова и Киргизия. Договор не подписали Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан. В то же время, было заявлено, что эти страны планируют присоединиться к нему в течение текущего года.

В тот же день Н.АЗАРОВ выразил надежду, что подписанный договор о зоне свободной торговли в рамках СНГ вступит в силу с января 2012 года. Также на совместной пресс-конференции глав правительств СНГ по итогам подписания договора Н.АЗАРОВ отметил, что договор несовершенен, он имеет изъяны, но в соглашении заложены временные нормы, в течение срока действия которых недостатки будут ликвидированы.

В свою очередь, премьер-министр России Владимир ПУТИН сказал, что подписание договора не противоречит принципам Всемирной торговой организации, членами которой среди стран СНГ являются Украина, Киргизия, Молдова и Армения.

Представители украинской власти заявляют, что подписание Договора о ЗСТ с СНГ не навредит евроинтеграции Украины, в частности, подписанию Договора о ЗСТ с ЕС.

Однако оппозиция считает, что подписание этого документа возвращает Украину к более тесной интеграции с Россией и странами бывшего СССР и может помешать ее интеграции в Евросоюз. Так, бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что подписанием договора о зоне свободной торговли с СНГ Украина закрыла для себя двери в торговый союз с Евросоюзом.

Договор о зоне свободной торговли СНГпозволяет сторонам, которыми являются страны - члены СНГ, налаживать свободную торговлю с другими странами и объединениями.

Это определено ст. 18 Договора о ЗСТ СНГ, опубликованного на сайте правительства.

«Настоящий Договор не препятствует Сторонам участвовать в соглашениях о таможенном союзе, свободной торговле и/или приграничной торговле в соответствии с правилами ВТО и, в частности, Статьи XXIV ГАТТ 1994», - говорится в документе.

Текст договора о создании зоны свободной торговли между Украиной и Евросоюзом практически готов, а текст договора об ассоциации – согласован.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил сегодня на встрече с депутатами парламента Германии.

«Несколько часов назад мне позвонили из Брюсселя и сказали, что документ о зоне свободной торговли практически готов», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что Украина на переговорах с ЕС согласилась на все разумные компромиссы.

Вместе с тем, премьер-министр подчеркнул, что этот договор не устраивает полностью обе стороны. Однако, по словам Н.АЗАРОВА, плюсов в нем значительно больше, и в исторической перспективе он сыграет большую роль.

«Украина пошла на все разумные компромиссы. Не могу сказать, что этот договор нас устраивает. Мы видим и плюсы, и минусы. Ми считаем, плюсы более значительные, поэтому приняли решение, что в исторической перспективе этот договор о зоне свободной торговли сыграет большую положительную роль в развитии нашей экономики и европейской интеграции», - сказал премьер.

Также он сообщил, что отработка текста соглашения о политической ассоциации практически завершена.

Н.АЗАРОВ отметил, что между Украиной и Европейским Союзом остался только один несогласованный пункт: украинская сторона настаивает на упоминании в тексте соглашения о перспективе членства в ЕС.

По словам главы правительства, Евросоюз предлагает другую формулировку по этому вопросу, однако Н.АЗАРОВ не уточнил, какую именно.

По словам премьера, Украине предстоит длительный период по развитию и выполнению взятых на себя обязательств.

«Мы понимаем, что нам предстоит достаточно длинный период, во-первых, развития страны, ее модернизации, принятия целого ряда структурных решений, которые позволят стране соответствовать тем стандартам в области экономики, социальной сферы, прав человека, демократии, которые сейчас имеют место в Европейском Союзе. Возникает вопрос, почему, когда Украина все это выполнит, все это будет реальностью, почему ей отказано будет в праве интеграции в Европейский Союз?», - заявил Н.АЗАРОВ.

В то же время, он отметил важность подписания этого документа и решающую роль Германии в этом процессе.

В Греции приведено к присяге временное правительство во главе с премьер-министром Лукасом ПАПАДИМОСОМ.

Таким образом, завершился правительственный кризис, продолжавшийся неделю, сообщает Радио «Свобода».

Главная задача нового правительства - добиться одобрения парламентом пакета финансовой помощи, разработанного Европейским Союзом.

Как считают в Брюсселе, получение Афинами этой помощи в сочетании со строгими мерами экономии позволит Греции избежать банкротства и удержаться в еврозоне.

Наряду с упорядочением финансовой ситуации в Греции, правительству Л.ПАПАДИМОСА предстоит подготовить условия для проведения всеобщих выборов, которые, как сообщалось ранее, могут состояться в феврале будущего года.

В новом правительстве ряд постов сохранен за представителями Социалистической партии ушедшего в отставку Георгиоса ПАПАНДРЕУ. В частности, министром финансов остался Евангелос ВЕНИЗЕЛОС.

Энергетика

Украина и Россия через полгода после начала действия зоны свободной торговли СНГ приступят к подготовке соглашения о транзите трубопроводным транспортом, которое должно открыть Украине доступ к российской трубе для поставок газа из Туркменистана.

Это определено ст. 7 «Свобода транзита» Договора о ЗСТ СНГ, опубликованном на сайте правительства.

«Заинтересованные Стороны вступят в переговоры о разработке Соглашения о транзите трубопроводным транспортом и завершат такие переговоры в течение шести месяцев после вступления в силу настоящего Договора», говорится в документе.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал закон, который главным распорядителем средств по программе снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС и преобразования объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему определяет Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

Как сообщает пресс-служба главы государства, В.ЯНУКОВИЧ подписал Закон № 3960-VI «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уточнения наименований главного распорядителя средств».

Во исполнение указа Президента Украины от 6 апреля 2011 года, которым функции главного распорядителя средств по указанным Общегосударственным целевым программам возлагаются на Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения, законом вносятся изменения в дополнения Общегосударственной целевой экологической программы обращения с радиоактивными отходами, утвержденной Законом «Об Общегосударственной целевой экологической программе обращения с радиоактивными отходами», и дополнение к Общегосударственной программе снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС и преобразования объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему, утвержденной Законом «Об Общегосударственной программе снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС и преобразования объекта «Укрытие» в экологически безопасную систему», путем замены слов «МЧС», «Минтопэнерго», соответственно, словами «ГАЗО», «Минэнергоугля», и слов «Минрегионстрой» и «Минжилкоммунхоз» – словами «Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины».

Строительство Принято решение о создании прокуратуры, которая будет заниматься вопросами наведения порядка на берегах Днепра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ на заседании Общественного гуманитарного совета.

Он сказал, что был очень поражен тем, что сегодня происходит на берегах Днепра. По его словам, «бесконтрольно выбирается песок, разрушаются берега, идет незаконная застройка».

«Там полный беспорядок, и его нужно прекратить и по-хозяйски подойти, чтобы Днепр был таким, как об этом поют в песнях», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, он созвал совещание с участием экологов, правоохранительных органов, и на этом совещании был принят целый ряд решений, в том числе «создание прокуратуры отдельной, которая будет следить за порядком на Днепре».

Государственная архитектурно-строительная инспекция Киева не намерена давать разрешения на новое строительство в ареале Национального заповедника «София Киевская», который включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник Государственной архитектурно-строительной инспекции Киева Сергей КУЧЕР.

«Там (в районе заповедника - УНИАН) масса землеотводов, порядка пятидесяти. Ни по одной новой стройке в ареале «Софии Киевской» мы разрешения не дадим. Даже если придет инвестор с полным пакетом документов», - сказал он.

В свою очередь заместитель начальник Главного управления градостроительства и архитектуры КГГА Андрей ВАВРИШ отметил, что главные претензии ЮНЕСКО заключаются в том, что у такого памятника архитектуры нет режима охраны исторической среды, который гарантирует отсутствие проблемных объектов, вызывающих возмущение у профессиональной среды и жителей Киева.

Он отметил, что пока не будет выработана позиция по тому, что делать с объектами, вызывающими масштабное возмущение, будет действовать мораторий на выдачу разрешений на строительство.

А.ВАВРИШ добавил также, что сегодня ведутся работы с застройщиками по тем объектам, которые вызывают огромное возмущение ЮНЕСКО. «Те объекты, которые вызывают огромное возмущение ЮНЕСКО, по ним ведется работа. По каждому из них, и я еще не видел ни одного застройщика, который не согласен или не хочет привести в соответствие свою документацию», - сказал он.

В Украине стоимость недостроев оценивается в 820 миллиардов гривень.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Анатолий БЛИЗНЮК сообщил на совещании в Виннице.

«Мы в Украине имеем 820 миллиардов зарытых в землю средств - это недострои. Нам нужно принимать по ним решения», - сказал он.

По его мнению, в строительстве должна быть идеология частного партнерства. «Я увидел у вас очень верный подход к этому и увидел то, что строится за государственные средства - это хирургическое отделение больницы им. Пирогова и частный застройщик, который комплексно строит целый микрорайон «Подолье». Это идеология частного партнерства и как раз в строительстве это должно быть. И у вас есть на это хорошие примеры, и у вас есть чему учиться всему государству», - сказал А.БЛИЗНЮК.

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