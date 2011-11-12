Клюев и Фюле обсудили завершение переговоров по Соглашению об ассоциации

Брюссель. Комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Стефан ФЮЛЕ и первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ обсудили завершение переговоров по Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС.

Как сообщил собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе представитель Еврокомиссии Питер СТАНО, двусторонняя встреча состоялась в среду, 9 ноября.

"Это не была какая-то "секретная" встреча, это была нормальная рабочая встреча, которая является частью постоянных контактов комиссара с представителями всех стран-партнеров", - отметил представитель Еврокомиссии.

Он сообщил, что в ходе встречи, стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, отношений между ЕС и Украиной, а также завершения переговоров об ассоциации и условия, необходимые для этого.