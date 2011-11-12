В Йемене 14 человек погибли и десятки ранены при обстреле участников акций протеста

По меньшей мере 14 человек погибли и десятки были ранены при обстреле проправительственными силами второго по величине города Йемена Таиз, передает Радио «Свобода».

По словам очевидцев, бойцы республиканской гвардии, которой командует сын Президента Али Абдаллы Салеха, вели огонь из артиллерийских орудий по центру города, где собрались десятки тысяч демонстрантов, требующих отставки Президента.

В столице страны городе Сана тысячи людей приняли участие в акциях как против, так и в поддержку нынешнего режима.

Как сообщал УНИАН, антиправительственные выступления с требованием отставки президента А.САЛЕХА, который находится у власти более 30 лет, продолжаются в Йемене с начала февраля. Силовики применяют оружие для разгона антиправительственных акций. По данным западных СМИ, за время народных волнений в стране погибли сотни человек.