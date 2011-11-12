Забор возле Верховной Рады укрепляют бетоном

Установленный возле здания Верховной Рады двухметровый забор укрепляют бетоном.

Как передает корреспондент УНИАН, на площади под парламентом рабочие заливают бетоном столбы под забором.

Секции забора, который стоял по периметру между Верховной Радой и Мариинским дворцом, демонтированы.

Вместо этого забор продлен по периметру парка.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября участники акции протеста против отмены льгот прорвались через ограждение и пытались прорваться в парламент. Во время столкновений было разбито стекло на некоторых входных дверях здания ВР.

Большой забор был установлен возле здания парламента в начале октября текущего года. До этого времени много лет Верховная Рада была ограждена невысоким забором.

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН заявлял, что парламент не имеет никакого отношения к установлению забора.

После этого забор несколько раз сносили участники акций протеста.

В частности, 3 ноября возле Верховной Рады состоялась акция протеста «Вперед!», в которой приняли участие около тысячи лиц. Участники акции сломали металлический забор и ворвались во двор парламента, после этого их начали оттеснять бойцы спецподразделений милиции.

Главное управление МВД Украины в Киеве возбудило уголовное дело по факту совершения хулиганских действий и избиения участниками акции протеста сотрудников милиции.

8 ноября председатель общественной организации «Наступ» Руслан СЕКЕЛА заявил, что милиция не имеет права возбуждать уголовное дело из-за сломанного 3 ноября участниками акций протеста забора вокруг здания Верховной Рады.

По словам Р.СЕКЕЛЫ, согласно законодательству Украины, любая архитектурная форма должна иметь заказчика, смету, проект, разрешения Киевской городской госадминистрации, архитекторов, санэпидемстанции. «Поскольку согласно Государственным строительным нормами, забор, больше метра, должен иметь проект. Тот забор, который стоит возле Верховной Рады, - это незаконная архитектурная форма, юридически его не существует», - заявил Р.СЕКЕЛА.

В Главном управлении МВД Украины в городе Киеве сообщили, что в рамках расследования уголовного дела по факту хулиганских действий и нанесения телесных повреждений работникам правоохранительных органов во время акции протеста 3 ноября возле парламента милиция устанавливает, кому принадлежит металлический забор возле центральных входов в здание Верховной Рады.