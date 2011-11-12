Врачи пока не могут поставить точный диагноз Тимошенко – дочь экс-премьера

Члены медицинской комиссии, которые осматривали экс-премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО в четверг, 10 ноября, не пришли к единому мнению относительно ее здоровья и определения диагноза.

Об этом дочь экс-премьера Евгения КАРР сообщила в интервью украинской службе Радио «Свобода».

"Невозможно определить, или это межпозвоночная грыжа, или это невралгия, если не делать снимков, не делать диагностику в определенных клинических условиях. Поэтому они могут только ощупать человека и сказать приблизительно диагноз. Они не могут точно сказать, потому и расходятся их мысли", - сказала Е.КАРР.

Кроме того, она сообщила, что уже больше недели не может встретиться с матерью, поскольку, по ее словам, экс-премьер не в состоянии ходить и вставать.

При этом Е.КАРР отметила, что в условиях СИЗО Ю.ТИМОШЕНКО не может быть оказана медицинская помощь на надлежащем уровне. «Все, что возможно, я так надеюсь, делает медицинский центр в СИЗО. Они ей дают какие-то обезболивающие, надеюсь, проводят какую-то терапию. Но поскольку личный врач не смог за все 100 дней после ареста даже увидеться с ТИМОШЕНКО, просто взять какие-то простые анализы, то нельзя сейчас комментировать вообще состояние ее здоровья. Сыпь или образования, возникшие у нее через неделю после ареста, остаются", - отметила Е.КАРР.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября Государственная пенитенциарная служба проинформировала, что Ю.ТИМОШЕНКО трудно ходить в связи с обострением болей в позвоночнике.

После этого комиссия Минздрава «провела исследование состояния здоровья Ю.ТИМОШЕНКО и дала рекомендации по дальнейшему медикаментозному лечению».

Вместе с тем специалисты Минздрава не обнаружили медицинских противопоказаний по проведению следственных действий относительно Ю.ТИМОШЕНКО.

9 ноября защитник экс-премьера Сергей ВЛАСЕНКО заявил, что состояние здоровья Ю.ТИМОШЕНКО значительно ухудшилось, и она не может самостоятельно ходить.

11 ноября член комиссии Минздрава, доктор медицинских наук Александр БУРЬЯНОВ заявил, что комиссия работает над установлением окончательного диагноза Ю.ТИМОШЕНКО, после чего будет определена тактика ее лечения.

Справка УНИАН. Ю.ТИМОШЕНКО была арестована 5 августа. 11 октября Печерский райсуд Киева осудил ее к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году.