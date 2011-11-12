Анонс на 14 ноября

* Состоится заседание Согласительного совета ВРУ.

* Відбудеться прес-конференція, присвячена офіційному відкриттю першого в Україні китайського Інтернет-магазину «139 shopping». Учасники прес-конференції:

Радник з торговельно-економічних питань при Посольстві КНР в Україні Ло Вейдун

Представник Торговельно-промислової палати України

Президент компанії «139 Group» Хуан Цин Хун

Генеральний директор компанії «139 Soppsng» Лі Хай Лін.

* 11-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Марш пустых кошельков”: мобилизация”. На пресс-конференции будет обнародована информация о проведении региональных майданов в ноябре 2011 года в областях Украины. Участники: председатель Федерации профсоюзов работников малого и среднего предпринимательства Украины Вячеслав Рой, председатель Черниговского профсоюза предпринимателей Елена Варнакова, заместитель председателя ОО «София», Винницкая область Евгений Зильберт, координатор Донецкого региона Олег Котенко, председатель ОО «Предприниматели Подолья» Галина Кулик (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* 12-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Рейдерство на селе: что завтра будут есть украинцы?». В последнее время резко выросло количество рейдерских атак на предприятия агросектора Украины. Жертвами захватчиков уже стали фермеры Хмельницкой, Винницкой, Черниговской, Полтавской, Черкасской областей. Уже сегодня, еще до отмены моратория на продажу земли, по оценкам экспертов, 48% украинских земель находится в частной собственности. То кто же реальный хозяин (или хозяева) украинской земли? Монополисты-латифундисты обещают собственникам земельных паев золотые горы, а когда вся земля будет принадлежать им, что и по каким ценам будут есть украинцы?! Будет озвучено открытое обращение к Президенту Украины об угрожающей для аграрного сектора ситуации, презентовано Всеукраинское общественное движение «Стоп, рейдерство на селе!», обнародован реальные примеры рейдерских атак на успешные аграрные предприятия, также состоится показ видеоматериалов и презентация сайта. Участники: руководитель ведущего аграрного предприятия Полтавской области ООО «Сокол», член правления Новосанжарской райорганизации ветеранов Афганистана Владимир Замула, общественные деятели, эксперты (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: (098)3083883 или по адресу duvind@gmail.com.

* Пресс-конференция на тему: «Уровень безработицы в мире бьет рекорды. Какова ситуация в Украине?». Участники: ведущий эксперт Центра Разумкова, бывший первый зам.министра труда и социальной политики Павел Розенко и ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований НАНУ Лидия Ткаченко.

* Результаты деятельности «Киевстар» в 3-м квартале 2011 года. При участии директора по персоналу и развитию организации Елены Кропивянской, директора по маркетингу «Киевстар» Тараса Пархоменко, директора по корпоративной стратегии Артема Ница.

* Состоится открытое заседание НКРЭ и брифинг для представителей СМИ.

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