Курс НБУ на 14.11.11

Официальный курс НБУ на 14.11.11100 USD – 798.2300 (11 ноября – 798.2300)100 EUR – 1089.5840 (11 ноября – 1086.8700)10 RUR – 2.6147 (11 ноября – 2.5878)Учетные курсы банковских металлов на 14.11.11 за 10 тройских унций (грн.)959XAU10Золото-140807.77 (11 ноября-140967.42)961 XAG 10 Серебро-2695.62 (11 ноября-2690.83)962XPT10Платина-129792.20(11 ноября-129951.84)964XPD10Палладий-51725.30 (11 ноября-51485.84)

Официальный курс НБУ на 14.11.11 100 USD – 798.2300 (11 ноября – 798.2300) 100 EUR – 1089.5840 (11 ноября – 1086.8700) 10 RUR – 2.6147 (11 ноября – 2.5878) Учетные курсы банковских металлов на 14.11.11 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-140807.77 (11 ноября-140967.42) 961 XAG 10 Серебро-2695.62 (11 ноября-2690.83) 962XPT10Платина-129792.20(11 ноября-129951.84) 964XPD10Палладий-51725.30 (11 ноября-51485.84)

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