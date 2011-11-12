Курс НБУ на 14.11.11
17:14, 12 ноября 2011Разное
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Официальный курс НБУ на 14.11.11100 USD – 798.2300 (11 ноября – 798.2300)100 EUR – 1089.5840 (11 ноября – 1086.8700)10 RUR – 2.6147 (11 ноября – 2.5878)Учетные курсы банковских металлов на 14.11.11 за 10 тройских унций (грн.)959XAU10Золото-140807.77 (11 ноября-140967.42)961 XAG 10 Серебро-2695.62 (11 ноября-2690.83)962XPT10Платина-129792.20(11 ноября-129951.84)964XPD10Палладий-51725.30 (11 ноября-51485.84)
Официальный курс НБУ на 14.11.11
100 USD – 798.2300 (11 ноября – 798.2300)
100 EUR – 1089.5840 (11 ноября – 1086.8700)
10 RUR – 2.6147 (11 ноября – 2.5878)
Учетные курсы банковских металлов на 14.11.11 за 10 тройских унций (грн.)
959XAU10Золото-140807.77 (11 ноября-140967.42)
961 XAG 10 Серебро-2695.62 (11 ноября-2690.83)
962XPT10Платина-129792.20(11 ноября-129951.84)
964XPD10Палладий-51725.30 (11 ноября-51485.84)
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