Томенко: последние кадровые изменения нужно оценивать как недоверие Президента к своей команде

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО убежден, что последние кадровые изменения нужно оценивать как недоверие Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА к собственной команде.

Об этом он сказал в воскресенье, 13 ноября, в эфире телеканала ТВі, сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО.

Вице-спикер назвал очевидным, что первым следствием увеличения недоверия к власти является то, что Президент и правительство потеряли около 50% одобрения их деятельности за последние полтора года. По его мнению, как следствие этого Президент продемонстрировал недоверие к своей команде: несмотря на многоразовые анонсы кадровых изменений в правительстве, которые, в частности, озвучивал глава Администрации Президента Сергей ЛЕВОЧКИН, В.ЯНУКОВИЧ не пошел на такие изменения, а вместо этого сменил руководителей серьезных финансовых и правоохранительных институтов на представителей своей узкой своеобразной семейной команды.

Н.ТОМЕНКО отметил, что такой шаг Президента – это «как минимум тройное унижение: унижение по партийному признаку для Партии регионов; унижение для ее союзников по парламентскому большинству, на которых падает не очень приятная оценка как на союзников, отвечающих за непопулярные решения, и третье – недовольство региональных элит, потому что выходит, что областями или направлениями могут руководить только выходцы из одного Донецкого региона».

По словам Н.ТОМЕНКО, можно согласиться с экспертами, которые сегодня говорят, что Президент усилил свое влияние по финансовым, правоохранительным и другим ресурсам, в то же время он продолжает терять общественное влияние и влияние внутри собственной команды, которая, как и общество, продолжает разочаровываться его пренебрежением к кадровому потенциалу Партии регионов и ее союзников.