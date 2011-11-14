ВР в пятницу рассмотрит законопроект о гуманизации ответственности за правонарушения

В пятницу, 18 ноября, Верховная Рада планирует рассмотреть во втором чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно гуманизации ответственности за правонарушения в сфере хозяйственной деятельности)».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН во время Согласительного совета.

Он сказал: «Я думаю, что здесь мы будем с вами искать и находить компромисс».

Также В.ЛИТВИН сообщил, что в пятницу парламент заслушает отчет Временной следственной комиссии по вопросам расследования обстоятельств и последствий деятельности на украинском рынке нефтепродуктов компании «Ливелла» и других связанных с ней юридических лиц.

При этом он заметил, что председатель комиссии Роман ЗВАРИЧ предложил продолжить работу этой комиссии. Как сказал председатель ВР, депутаты должны определиться с этим вопросом.