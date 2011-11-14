Главное на 14 ноября (день)

Финансы

Совет директоров Международного валютного фонда в пятницу, 11 ноября, провел обсуждение вопроса об анализе выполнения Украиной программы в рамках соглашения о stand-by с исключительным доступом к финансированию, заключенной в 2008 году.

Об этом говорится в сообщении Представительства МВФ в Украине, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, в 2002 году Совет директоров МВФ решил проводить анализ результатов выполнения программ предыдущих периодов, которые предусматривали доступ к средствам из Общего ресурсного счета Фонда.

«Цель такого анализа, который должен быть завершен в течение одного года с момента окончания действия договора, - провести критическое и откровенное обсуждение вопроса о том, предоставлено ли обоснование при заключении соглашения - в том числе обоснование предоставления доступа к средствам в исключительном объеме - а также оценить эффективность внедрения программы, поддерживаемой ресурсами Фонда», - говорится в сообщении.

Также указывается, что группа экспертов МВФ готовит отчет, который обсуждается с представителями властей страны, а затем предоставляется на обсуждение в Совет директоров МВФ.

Правительство предложило Верховной Раде не рассматривать на этой неделе во втором чтении законопроект о государственном бюджете на 2012 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН во время заседания Согласительного совета лидеров фракций и руководителей комитетов парламента.

По словам председателя ВР, в обращении правительства сказано, что предложение отложить рассмотрение данного вопроса связано с тем, «что продолжаются переговоры по газовым вопросам».

Как сказал В.ЛИТВИН, в связи с этим и задерживается рассмотрение проекта бюджета во втором чтении.

В Верховную Раду до сих пор не поступило соглашение о создании зоны свободной торговли в рамках СНГ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время Согласительного совета заявил председатель ВР Владимир ЛИТВИН.

«Я еще раз хочу сказать, что соглашение не поступило в Верховную Раду Украины. Почему? Это вопрос к правительству, которое приняло настоящий документ и подало его на подпись Президенту с тем, чтобы он внес в Верховную Раду Украины», - сказал он.

Отрицательное сальдо внешней торговли Украины в январе-сентябре 2011 года составило 9,54 млрд. долл., что в 1,8 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2010 года (5,44 млрд. долл.).

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Так, согласно сообщению, в январе-сентябре 2011 г. экспорт товаров из Украины составил 49,95 млрд. долл., импорт – 59,49 млрд. долл. По сравнению с январем-сентябрем 2010 года экспорт увеличился на 37,8%, импорт – на 42,7%. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,84 (в январе-сентябре 2010 года – 0,87).

За отчетный период Украина проводила внешнеторговые операции с партнерами из 217 стран мира.

Основу товарной структуры украинского экспорта составляли черные металлы и изделия из них – 32,1% от общего объема экспорта. Минеральные продукты составляли 15%, механическое и электрическое оборудование – 9,7%, продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности – 7,8%, средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавучие средства – 7,3%, продукты растительного происхождения – 7%, жиры и масла животного или растительного происхождения – 4,9% от общего объема экспорта.

В общем объеме экспорта товаров из Украины, по сравнению с январем-сентябрем 2010 года, увеличилась доля топлив минеральных, нефти и продуктов ее перегонки – с 7,3% до 8,4%, руд, шлаков и золы – с 5,2% до 5,8%, железнодорожных локомотивов – с 4,6% до 5,7%, жира и масел животного или растительного происхождения – с 4,7% до 4,9%, изделий из черных металлов – с 3,8% до 4,2%, продуктов неорганической химии – с 2,2% до 2,5%, удобрений – с 1,8% до 2,5%. Вместе с тем, уменьшилась доля черных металлов – с 29,6% до 27,8%, механических машин – с 6,2% до 5,2%, электрических машин – с 4,8% до 4,6%, зерновых культур – с 4,7% до 4,5%.

В общем объеме импорта товаров увеличилась доля топлив минеральных, нефти и продуктов ее перегонки – с 32% до 35,1%, механических машин – с 7,4% до 8,4%, средств наземного транспорта, кроме железнодорожного, – с 5,7% до 6,4%, электрических машин – с 5,7% до 6,4%. Сократилась доля пластмасс, полимерных материалов – с 4,9% до 4,4%, фармацевтической продукции – с 4% до 3,3%, бумаги и картона – с 2,5% до 2%, руд, шлаков и золы – с 2,1% до 1,3%.

Энергетика

Защита экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО обжаловала возбуждение уголовного дела относительно государственных гарантий корпорации «Единственные энергетические системы Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Сергей ВЛАСЕНКО.

«Сегодня защита Юлии Владимировны ТИМОШЕНКО обжаловала постановление о возбуждении еще одного уголовного дела в так называемом деле относительно государственных гарантий», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

Он отметил, что жалоба зарегистрирована в канцелярии Шевченковского районного суда Киева.

С.ВЛАСЕНКО выразил надежду, что жалоба будет назначена к рассмотрению в ближайшее время.

Как сообщалось, Служба безопасности Украины 12 октября возбудила в отношении Ю.ТИМОШЕНКО уголовное дело по ч. 2 ст. 15 и ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса. Экс-премьера обвиняют в совершении покушения на растрату средств государственного бюджета путем возложения на Кабинет министров обязательств частной корпорации ЕЭСУ перед Министерством обороны России на сумму 405,5 млн. долларов.

По данным ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины», уровень расчетов предприятий коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) за природный газ, потребленный с начала прошлого отопительного периода (2010-2011 гг., с 1 октября 2010 г.), остается неудовлетворительным.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении отмечается, что по состоянию на 11 ноября 2011 г. задолженность предприятий ТКЭ перед ДК «Газ Украины» за природный газ, потребленный с начала прошлого отопительного периода 2010-2011 годов (с 1 октября 2010 г.), составляет 3,98 млрд. грн. (без ПАО «Киевэнерго»). Уровень расчетов предприятий ТКЭ составляет 73%.

Наибольшая задолженность (с 1 октября 2010 г.) остается у предприятий ТКЭ Донецкой (722 млн. грн.), Днепропетровской (625 млн. грн.), Харьковской (592 млн. грн.), Луганской (253 млн. грн.), Одесской ( 220 млн. грн.), Львовской (134 млн. грн.), Запорожской (121 млн. грн.) и Киевской (110 млн. грн.) областей, а также АР Крым (194 млн. грн.) и г. Севастополь (96 млн. грн.).

Задолженность столичной энергокомпании ПАО "Киевэнерго" за 2010-2011 годы составляет 1,32 млрд. грн. (уровень оплаты в 2011 г. - 75%).

Самый низкий уровень расчетов за потребленный с 1 октября 2010 года природный газ - у предприятий ТКЭ Закарпатья (43%), г. Севастополь (54%), АР Крым (61%), Луганской (63%), Ивано-Франковской (64%), Донецкой (65%), Днепропетровской (66%), Ривненской (67%), Харьковской (68%), Житомирской и Одесской (по 69%) областей.

ДК «Газ Украины» обращает внимание руководства местных органов власти и предприятий ТКЭ на неудовлетворительный уровень расчетов теплопроизводителей за потребленный природный газ и отмечает необходимость срочно погасить задолженность.

Также компания отмечает, что значительная задолженность предприятий теплоэнергетики за природный газ осложняет своевременные и полные расчеты Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» за импортированный природный газ.

Украина в январе-сентябре 2011 года увеличила импорт природного газа на 68,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 10 млрд. 340,613 млн. долл.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

По данным Госстата, объем импорта природного газа в январе-сентябре т.г. в общем объеме импорта составил 17,4%.

В то же время, как отметили в Госстате, за 9 месяцев т.г. Украина увеличила импорт сырой нефти с газовым конденсатом на 4,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 3 млрд. 334,203 млн. долл.

Объем импорта нефти в общем объеме импорта в январе-сентябре составил 5,6%.

Экспорт природного газа и сырой нефти с газовым конденсатом в январе-сентябре т.г. Украина не осуществляла.

Первая нитка «Северного потока» сейчас работает в режиме перекачки 8-9 млрд. куб. м в год.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Москве вице-спикер Госдумы РФ, президент Российского газового общества Валерий ЯЗЕВ.

«Сегодня, я так понимаю, по нему («Северному потоку» - УНИАН) идет газ из расчета 8-9 млрд. куб. м в год при проектной мощности 27,5 млрд. куб. м», - сказал В.ЯЗЕВ.

По его словам, производительность газопровода будет постепенно увеличиваться в ходе его эксплуатации до проектной мощности.

Он заверил, что соответствующие объемы уже законтрактованы потребителями в Европе.

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