Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО не исключает, что ВР перед Новым годом сделает народу «подарок» в виде принятия «непопулярных законов».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

Вице-спикер выразил удивление по поводу того, что «эта неделя разгружена от резонансных законопроектов». «Создается такое впечатление, что нам хотят подарок сделать перед Новым годом по принятию всех непопулярных законопроектов», - сказал он.

Н.ТОМЕНКО выразил опасения, что в это время будет «притуплено внимание» и общества, и журналистов, и в последние дни декабря «возможно принятие очень непопулярных решений», в частности бюджета на 2012 год, решений относительно продажи земли. Вице-спикер отметил, что «в декабре могут исподтишка запустить продажу земли».

Н.ТОМЕНКО также выразил удивление по поводу заявления премьер-министра Украины о том, что в парламент для ратификации передано соглашение о зоне свободной торговли со странами СНГ, в то же время данное соглашение в парламент не поступило.