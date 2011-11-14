В налоговой милиции заявляют, что допрос Тимошенко прошел на основании медобследования

Налоговая милиция провела следственные действия с Юлией ТИМОШЕНКО как президентом корпорации ЕЭСУ в 1995-1997 гг. на основании результатов медицинского обследования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил первый заместитель начальника налоговой милиции – начальник Главного следственного управления Государственной налоговой службы Украины Анатолий ЯКОВИНЕЦ.

«Все инсинуации, которые сейчас проводятся и которые толкуются защитой (Юлии ТИМОШЕНКО – УНИАН) и средствами массовой информации, не отвечают действительности», - сказал он.

«Хочу вас заверить, что по этому делу, так как и по другим делам, которые расследуют следователи налоговой милиции, мы действуем исключительно в пределах и полномочиях, предоставленных законом», - отметил А.ЯКОВИНЕЦ.

По его словам, медицинское обследование Ю.ТИМОШЕНКО показало, что нет медицинских противопоказаний относительно дачи ею показаний. В то же время он отметил, что Ю.ТИМОШЕНКО имеет право не давать показания.

А.ЯКОВИНЕЦ отметил, что 10 ноября было предъявлено обвинение Ю.ТИМОШЕНКО в рамках уголовного дела, которое расследует налоговая милиция. 11 ноября состоялся допрос, который длился на протяжении 15 минут, поскольку Ю.ТИМОШЕНКО отказалась давать показания. Она также не подписала протокол допроса. В то же время протокол подписал защитник Ю.ТИМОШЕНКО Сергей ВЛАСЕНКО без замечаний, сказал А.ЯКОВИНЕЦ.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября Государственная пенитенциарная служба информировала, что Юлии ТИМОШЕНКО тяжело ходить в связи с обострением боли в позвоночнике.

После этого комиссия Министерства здравоохранения «провела исследование состояния здоровья Ю.ТИМОШЕНКО и дала рекомендации относительно дальнейшего медикаментозного лечения».

Вместе с тем специалисты Минздрава, по данным пенитенциарной службы, не обнаружили медицинских противопоказаний относительно проведения следственных действий в отношении Ю.ТИМОШЕНКО.

9 ноября защитник экс-премьера Сергей ВЛАСЕНКО заявил, что состояние здоровья Ю.ТИМОШЕНКО значительно ухудшилось, и она не может самостоятельно ходить.

Сегодня, 14 ноября, С.ВЛАСЕНКО назвал злоупотреблениями проведение следственных действий с больной Ю.ТИМОШЕНКО в СИЗО.

В свою очередь первый заместитель министра здравоохранения Украины Раиса МОИСЕЕНКО сегодня заявила, что противопоказаний для продолжения следственных действий при участии Ю.ТИМОШЕНКО нет.