Анонс на 15 ноября

Президент Украины Виктор Янукович посетит Республику Польша, где вместе с Президентом РП Брониславом Коморовским и Федеральным президентом ФРГ Кристианом Вульфом примет участие в праздновании 200-летия Вроцлавского университета. В рамках визита будут обсуждаться отношения Украины с Польшей и Германией.

Пленарное заседание Верховной Рады Украины.

Конституционный Суд Украины обнародует принятое 10 ноября Решение по делу по конституционному обращению гражданина Андрея Степаненко об официальном толковании положений пунктов 22, 23 статьи 1, статьи 11, части восьмой статьи 18, части третьей статьи 22 Закона Украины „О защите прав потребителей“ во взаимосвязи с положениями части четвертой статьи 42 Конституции Украины (дело о защите прав потребителей кредитных услуг).

Форум местного самоуправления по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин.

День открытых дверей в Государственной казначейской службе Украины.

Круглый стол на тему: «Проблемы становления негосударственных субъектов сектора безопасности в Украине».

Пресс-конференция на тему: «Курсы валют в Украине: что принес российский рубль и чего ожидать от китайского юаня?».

Торжественные мероприятия, посвященные пуску в эксплуатацию электрифицированного участка Полтава - Кременчуг - Бурты Южной железной дороги.

Заседание Правления Национального банка Украины.

Пресс-конференция на тему: «Энергосбережение в стиле Lennox».

Брифинг на тему: «Прогноз гидрометеорологических условий на зимний период».

Пресс-конференция на тему: “Какое мы едим мясо? Есть ли в Украине качественные молочные продукты???” по итогам исследования мясомолочной продукции на потребительском рынке Украины, которое проводилось Госпотребинспекцией Украины.

В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Готова ли Украина к открытию первого в мире шоу-рума бизнеса и к украинским Цукербергу, Гейтсу, Бренсону?».

Заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования обстоятельств и последствий деятельности на украинском рынке нефтепродуктов компании «Ливела» и других связанных с ней юридических лиц.

В УНИАН состоится пресс-конференция, посвященная вето Президента на «закон о «зеленом тарифе» на тему: «Альтернативная» Украина без биогаза?».

Премьер-министр Украины Николай Азаров ознакомится с ходом строительства Центра по пересадке костного мозга и детской онкогематологии Национальной детской специализированной больницы «Охматдет».

Официальная презентация детского мультфильма „Город мечты”, созданного при содействии ГНС Украины.

Пресс-конференция на тему: "Направления работы Государственного ипотечного учреждения. Что удалось, какие перспективы".

Ежегодный пресс-ланч с топ-менеджерами групп BigBoard B.V. (Париж-Прага), BigBoard Ukraine. Тема: «Внешняя реклама: мировые тенденции и украинские реалии».

Конференция «Безопасный автомобиль».

Пресс-конференция на тему: «Рейтинг домов Киева по рейтингу жизни».

* * *

Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63