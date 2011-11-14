Главное на 14 ноября (вечер)

Основные экономические события второй половины дня

Международные отношения

Украина примет участие в благотворительной ярмарке НАТО - NATO Charity Bazzar, которая состоится в штаб-квартире Альянса 20 ноября.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в Миссии Украины при НАТО.

Украина, в частности, представит торговый стенд-выставку с отечественными товарами известных торговых марок, изделия мастеров традиционных ремесел, материалы информационного содержания и спонсорские призы для участия в викторине.

В этом году призы предоставили авиакомпания МАУ (два бесплатных билета Киев-Брюссель-Киев) и гостиничный комплекс “Премьер-палац” (подарочный пакет на проживание двух человек в течение трех суток с максимально возможным комплексом услуг).

Все средства, собранные в рамках ярмарки, пойдут на благотворительность в Бельгии и других странах мира.

Финансы

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заверяет, что правительство в 2012 году планирует начать существенное сокращение государственного долга.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабинета министров.

«Со следующего года правительство будет проводить политику сокращения соотношения долга к ВВП», - отметил Н.АЗАРОВ.

В 2012 году, по словам Н.АЗАРОВА, правительство планирует выйти на 2,5% - максимум 3% дефицита бюджета.

При этом он сообщил, что в августе, сентябре, октябре текущего года правительство не осуществляло заимствований.

“Справимся собственными ресурсами, уменьшая нагрузку на банки, чтобы увеличить возможность кредитования экономики”, - отметил он.

«Главная задача правительства на сегодняшний день – остановить «долговую пирамиду» и за счет ускоренного экономического роста выполнять свои обязательства», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО сообщил, что в Украине госдолг находится в допустимых пределах и, по последним данным, составляет немногим больше 39% ВВП.

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Государственная служба статистики с января 2012 г. планирует расширить набор товаров, на основе которых рассчитывается индекс потребительских цен, до 335 позиций.

Об этом говорится в сообщении Госстата, обнародованном на его сайте.

На сегодня количество позиций товаров, входящих в индекс потребительских цен, составляет 296 позиций.

По информации Госстата, новыми товарами (услугами) представленными в наборе, в частности, станут: хлеб заварной и багет, масло оливковое, киви, капуста пекинская, кондиционеры, блендеры, миксеры, дрели, тонометры, подготовительные курсы к поступлению в ВУЗ, услуги няни, услуги больниц, маникюр, аренда жилья, страхование личного транспорта, мойка легкового автомобиля, дизельное топливо, материалы смазочные, ноутбуки, USB флэш-накопители, памперсы детские, часы наручные, зонты, средства бытовой химии и др.

Как отмечают в Госстате, потребительский набор пересматривается раз в пять лет с учетом изменений на потребительском рынке и в структуре денежных расходов домохозяйств. Действующий на сегодня набор утвержден в 2007 году.

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По оперативным данным, в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) из всех источников финансирования в январе-октябре 2011 года поступило 163,204 млрд. грн., что на 7%, или на 10,737 млрд. грн., больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщается на официальном сайте фонда.

Сумма собственных поступлений за 10 месяцев составила 112,616 млрд. грн., что на 17,8%, или на 17,047 млрд. грн., больше, чем за аналогичный период 2010 года.

Расходы на выплату пенсий и денежной помощи в январе-октябре т.г. составили 175,567 млрд. грн.

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Премьер-министр Николай АЗАРОВ отмечает, что отсутствие на протяжении почти года средств Международного валютного фонда не привели к финансовым проблемам в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства.

«Через полтора месяца будет год, как мы не получаем от МВФ ни одного доллара», - подчеркнул премьер, заметив, что отсутствие кредитных международных ресурсов не привело к проблемам в Украине: все внешние обязательства правительство выполняет добросовестно, все социальные программы финансируются.

Н.АЗАРОВ отметил, что Украина не перерывала и продолжает сотрудничество с МВФ по программе stand-by.

Как сказал Н.АЗАРОВ, пауза в заимствованиях возникла из-за требования МВФ повысить тарифы на жилищно-коммунальные тарифы для населения. На это правительство, добавил он, выдвигает свои аргументы, ожидая пересмотра газовых контрактов и определения справедливой, обоснованной цены на газ, от которой, собственно, и зависят тарифы.

«У нас с миссией МВФ был абсолютно откровенный диалог, мы несколько раз тщательным образом обсуждали наши позиции, и есть полное понимание», - заметил премьер.

Как сообщал УНИАН, Украина и Международный валютный фонд в начале ноября договорились взять паузу и начать пересмотр программы сотрудничества после завершения газовых переговоров с Россией.

Программа сотрудничества Украины и МВФ, принятая в июле 2010 года, предусматривает выделение Украине кредита на почти 16 млрд. дол. Срок действия программы - 2,5 года. Деньги привлекаются под ставку 3,5% годовых.

Сразу после одобрения программы сотрудничества Украина получила первый транш этого кредита МВФ в размере 1,89 млрд. дол.

22 декабря 2010 года был выделен второй транш кредита stand-by в размере 1 млрд. SDR, что составляет 1,5 млрд. дол.

Однако для получения очередного транша кредита МВФ Украина должна выполнить ряд требований, в частности поднять тарифы для населения на газ и теплоснабжение.

Банки

Национальный банк Украины (НБУ) и Народный банк Китая (НБК) достигли договоренности о возможности проведения свопов в национальных валютах. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Нацбанка со ссылкой на результаты рабочей встречи руководства НБУ и НБК, которая прошла в Китае 9 ноября 2011 года.

«…Во время рабочих встреч были согласованы детали и достигнуты договоренности относительно подписания соглашения между Национальным банком Украины и Народным банком Китая о валютном свопе до конца 2011 года. Заключение указанного соглашения даст возможность субъектам хозяйствования обеих стран использовать национальные валюты для осуществления экспортно-импортных операций и проведения расчетов в национальных валютах без привлечения валют третьих стран», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 26 октября т.г. Национальный банк Украины заявил о достигнутой договоренности о возможности осуществления расчетов за импортированный Украиной из России газ в российских рублях.

Приватизация

Кабинет министров Украины поручил центральным органам исполнительной власти, другим субъектам управления госсобственности провести на протяжении 2012 г. инвентаризацию объектов государственной собственности, находящихся в их управлении.

Об этом говорится в постановлении КМУ №1145, обнародованном на правительственном сайте.

Кабмин также поручил ФГИУ в месячный срок утвердить форму сводного акта инвентаризации объектов госсобственности, после завершения инвентаризации объектов госсобственности направить правительству и Министерству финансов обобщенную информацию о результатах инвентаризации.

Как ранее сообщил журналистам председатель ФГИУ Александр РЯБЧЕНКО, на сегодня уже утверждена методика проведения инвентаризации, однако правительство еще должно утвердить соответствующий порядок.

Транспорт

Правительство увеличило стоимость работ по реконструкции международного аэропорта «Львов» на 33% - до 1,894 млрд. грн.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, проект строительства нового аэровокзала государственного предприятия «Международный аэропорт «Львов» был скорректирован 14 ноября.

Изменения в проекте предусматривают, в частности, перепланировку площадей, изменение планов по обслуживанию пассажиропотоков, сооружение дополнительных пристроек к аэровокзалу, улучшение архитектурной части и закупку нового оборудования, а также увеличение площади автостоянок на 18% - до 32,54 тыс. кв. м.

Кроме того, изменение системы безопасности и управления нового аэровокзала предусматривает внедрение сети авиационной фиксированной связи AFTN, что не было предусмотрено в предыдущем проекте.

После корректировки проекта пропускная способность аэропорта будет увеличена вдвое - до 2 тыс. пассажиров в час, площадь аэровокзала увеличится на 18% - до 48,32 тыс. кв. м.

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14-20 ноября в Украине под эгидой ООН пройдет Неделя безопасного движения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник Управления ГАИ МВД Украины Валерий ЛОЗОВОЙ, отметив, что такое мероприятие проходит в Украине уже в третий раз.

“Цель Недели – сделать наши дороги безопаснее. Ведь, невзирая на то, что в течение четырех лет мы имеем стабильную тенденцию к снижению дорожно-транспортных происшествий, аварийности в государстве, следует отметить, что проблема аварийности остается актуальной”, – сказал В.ЛОЗОВОЙ.

Он сообщил, что лозунг Недели безопасного движения – “Партнерство во имя безопасности!”.

Как подчеркнул В.ЛОЗОВОЙ, по уровню смертности вследствие ДТП Украина занимает 5 место в Европе. По его словам, основными причинами аварий остаются управление транспортом в нетрезвом состоянии, превышение скорости, не соблюдение безопасной дистанции, нарушение правил пешеходами, а также игнорирование использования ремней безопасности.

В.ЛОЗОВОЙ также отметил факторы, которые влияют на рост аварийности на дорогах: “В первую очередь, среди молодых участников дорожного движения характерно отсутствие необходимого опыта и переоценка собственных способностей”.

Он сообщил, что в рамках Недели безопасного движения будет проводиться сотрудничество с волонтерами, профилактическая работа с водителями, которые допускают незначительные нарушения правил дорожного движения, и мероприятия в учебных заведениях.

В свою очередь, директор Департамента безопасности отрасли Министерства инфраструктуры Украины Юрий ГЕРЖОД заметил, что продолжается работа по законодательному внедрению системы видеонаблюдения на дорогах и железнодорожных переездах. “Сегодня уже таких систем шесть построено на каждой железной дороге. И есть план сооружения 30-ти на особо опасных железнодорожных переездах”, – сообщил он.

Также Ю.ГЕРЖОД отметил необходимость внесения изменений в статью 123 Административного кодекса Украины о правонарушениях для водителей коммерческого транспорта, которые осуществляют перевозку пассажиров или опасных грузов.

“Если нарушаются правила дорожного движения при проезде через железнодорожный переезд – лишение прав управления на срок от 1 до 3 лет”, – сказал он.

Ю.ГЕРЖОД сообщил, что с 2012 года планируется внедрение использования ремней безопасности в автобусах на междугородных маршрутах, обустройство автобусов и грузовиков ограничителями скорости и тому подобное.

Как сказал президент ВОО “Ассоциация безопасности дорожного движения” Михаил БЕРЛИН, ситуация с количеством ДТП в Украине улучшается: в прошлом году в результате ДТП погибало 17 человек сутки в среднем, в этом году – 12 человек.

По его словам, согласно социологическим исследованиям, 70% украинцев очень проникаются ситуацией на дорогах. В то же время, сказал М.БЕРЛИН, исследования Вс емирного банка подтверждают, что ежегодно экономика Украины теряет 5 миллиардов долларов в результате ДТП.

“Неделя безопасности дорожного движения предусматривает решение двух вопросов: это информированность людей о проблеме безопасности дорожного движения и стимулирование действий на всех уровнях”, – отметил заместитель генерального директора Моторного (транспортного) страхового бюро Украины Иван ГУМИНСКИЙ.

По его словам, нужно пересмотреть закон об обязательном страховании гражданской ответственности. Одним из основных проблемных вопросов в законе И.ГУМИНСКИЙ назвал возмещение за причиненный вред жизни и здоровью пострадавших в ДТП лиц.

И.ГУМИНСКИЙ отметил важность автомобильного страхования. “Мы ежемесячно выплачиваем не меньше 60 миллионов гривень”, – добавил он.

По его данным, за 2010 год пострадавшим по страховке выплачено 3,5 млрд. грн. “В текущем году мы выплатили 21 млн. грн. застрахованным пострадавшим по вине незастрахованных”, – добавил он.

Справка УНИАН. По официальной статистике, в 2010 году в Украине в авариях погибли 4709, травмированы – 38 917 человек. Каждый третий погибший – в возрасте до 29 лет.

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Харьков закупив в Чехии 20 трамваев, которые были в пользовании.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Харьковского городского совета.

Накануне харьковский городской председатель Геннадий КЕРНЕС информировал, что первая партия чешских трамваев на прошлой неделе уже прибывшая в Харьков, передана Салтовскому трамвайному депо и ожидает выхода на маршруты.

«Мы закупили 20 трамваев, часть из них уже стоит в депо. Трамваи были в пользовании, они прошли предпродажную подготовку, но это качественный и современный транспорт», - сказал Г.КЕРНЕС и добавил, что это не последняя закупка городского транспорта и вскоре в Харькове будет много современного электротранспорта.

В то же время, харьковское интернет-издание «Главное», ссылаясь на официальный ответ Транспортного управления Праги, сообщает, что Харьков закупил в Чехии списанные трамваи через посредника по завышенной в 5-10 раз цене.

«Как следует из официального ответа чешской стороны, Харькову были проданы 10 трамваев Т3 на общую сумму 700 тыс. крон (без НДС). Указанная сумма составляет приблизительно 28 тысяч евро или немногим больше 300 тысяч гривен. «Другими словами, стоимость одного вагона составляет 30 тыс. грн., а не 150-160, как об этом заявил журналистам директор Департамента транспорта и связи Харьковского горисполкома Сергей ДУЛЬФАН. Даже если учесть, что чешская сторона под словом «трамвай» допускала сцепление из двух вагонов, то стоимость одного вагона выходит и того меньше – всего 15 тыс. грн.», - сообщает издание. «По информации Транспортного предприятия чешской столицы, трамваи были списаны из-за того, что отъездили предельный километраж (пробежку), отведенную для пассажирского транспорта, и их дальнейшая эксплуатация в Чехии была просто невозможна», - сообщает «Главное».

Пресс-служба Харьковского горсовета, в свою очередь, подает комментарий директора Департамента транспорта и связи Харьковского городского совета Сергея ДУЛЬФАНА, который сообщил, что «трамваи закупили в пражских депо по договору частно-государственного партнерства за внебюджетные средства».

«Согласно требованиям Европейского Союза, в столицах стран, входящих в него, должны ездить трамваи высшего класса. Поэтому в Праге сейчас еперь обновляют подвижной состав на более современный. Еще пару месяцев назад эти трамваи обслуживали чешских пассажиров, и теперь они будут работать в нашем городе», - сказал директор департамента.

Также он отметил, что хотя чешские трамваи и не новые, но они значительно лучшие трамваев этого же года выпуска, которые используются в Украине. В частности, колеса харьковских трамваев почти вдвое больше изношены, и замена четырех колесных пар обходится Харькову в 40 тыс. грн.

«Купив чешский трамвай за 150 тыс. грн., мы не ставим новые колеса и экономим 40 тыс. грн. на их замене. Единственное, что следует заменить, - тележку, к которой крепятся колеса, поскольку в Европе трамваи ездят по более узкой колее. С экономической точки зрения это намного выгоднее, нежели закупать абсолютно новый подвижной состав», - сказал С.ДУЛЬФАН.

Он также подчеркнул, что стоимость одного нового чешского трамвая - около 5,5 млн. грн. Стоимость нового трамвая харьковского производства - 2-2,2 млн. грн. Срок эксплуатации чешских трамваев - 15 лет, с учетом того, что каждые 5 лет вагоны трамваев будут проходить капитальный ремонт.

«Чешские вагоны выйдут на маршруты после того, как мы примем их в коммунальную собственность на ближайших сессиях городского совета», - сообщил С.ДУЛЬФАН.

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Международный аэропорт «Борисполь» полностью завершил реконструкцию терминала «В».

Как говорится в сообщении Министерства инфраструктуры, после завершения работ площадь зоны ожидания увеличилась вдвое — до 5670 кв. м. Из них 4590 кв. м приходится на зону ожидания для пассажиров международных рейсов, 1080 кв. м - для пассажиров внутренних рейсов.

В инфраструктуре обновленной галереи также учтены все требования по обслуживанию людей с ограниченными возможностями, увеличено количество мест ожидания, добавлены новые пункты питания.

Напомним, 1 сентября была открыта зона регистрации, зона вылета и прилета пассажиров внутренних рейсов, что существенно повысило уровень качества обслуживания пассажиров, путешествующих по Украине.

Как сообщалось, в октябре 2011 года аэропорт «Борисполь» попал в пятерку самых худших аэропортов мира по версии сайта Sleepeing in Airports.

Справка УНИАН. ГП «Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Аэропорт находится на пересечении многих воздушных трасс, проходящих из Азии в Европу, Америку и в обратном направлении, и является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.

Из аэропорта «Борисполь» около 50 иностранных и 9 украинских авиакомпаний осуществляют регулярные пассажирские рейсы на более чем 100 международных и украинских маршрутах.

Международный аэропорт «Борисполь» за 8 месяцев 2011 года увеличил прием пассажиров на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года - до 5,291 млн., обслуживание рейсов выросло на 13% - до 70,484 тыс. рейсов, количество обработанных грузов выросло на 15% - до 19,44 тыс. тонн.

Соцполитика

Кабинет Министров предлагает усилить защиту инвалидов в вопросе занятости.

Согласно законопроекту №9438 от 10 ноября, текст которого размещен на официальном сайте Верховной Рады, кроме прочего, предлагается увеличить штрафы за невыполнение должностным лицом законодательства в части трудоустройства людей с ограниченными возможностями с 5-8 до 25-50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть с 85-136 грн. до 425-850 грн.

Также предлагается возложить на предпринимателей, учреждения, организации, физлиц, использующих работу инвалидов, функции по обустройству рабочих мест, в том числе для выполнения работы на дому.

Напомним, на сегодня такие рабочие места обустраиваются предпринимателями и организациями за счет средств Фонда социальной защиты инвалидов или согласно решению местной власти за счет собственных средств.

Кроме того, предлагается упростить процедуру регистрации людей с инвалидностью в центрах занятости, упразднив положение порядка приема на учет в таких центрах относительно предоставления рекомендаций Медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК).

Лотереи

В субботу, 12 ноября 2011 года, снова был сорван джек–пот лотереи «Мегалот». Общая сумма выигрыша счастливчика составила – 5 млн. 050 грн. Об этом УНИАН сообщил оператор государственных лотерей «М.С.Л».

Уже известно, что ставка в 20 грн. была сделана в Харькове на ул. Петровского, 38 в Центре обслуживания игроков «М.С.Л».

Напомним, что 2 недели назад – 29 октября с. г. житель Львова сорвал рекордный для лотереи «Мегалот» джек-пот. Его выигрыш составил 13 млн. 810 тыс. грн.

Суммарно за прошедший месяц в «Мегалот» было выиграно 22 млн. грн.

В «МСЛ» отмечают, что стоимость билета «Мегалот» составляет 5 грн., а стоимость билета в самой популярной лотереи Европы – EuroMillions - 4 евро. И при этом, в «Мегалот» вероятность выиграть джек-пот более чем вдвое выше, чем в EuroMillions.

Справка УНИАН. Оператор государственных лотерей «М.С.Л» («Молодьспортлото») является правоприемником «Спортлото» и работает на лотерейном рынке уже 35 лет.

Сегодня компания «М.С.Л.» имеет 31 представительство в регионах Украины и около 30 различных видов лотерей. «М.С.Л» объединяет такие бренды как «Лото-Забава», лотереи «Хто там», «Мегалот», «Спротпрогноз». Также есть большой выбор мгновенных лотерей.

«Мегалот» является классической числовой лотереей по игровой формуле, близкой к многим западным лотереям, которая дает возможность накапливать большие джек-поты.

С 1993 года компания «М.С.Л.» является членом Европейской ассоциации государственных лотерей и ТОТО, которая объединяет ведущие лотерейные компании Европы.

«Мегалот» - числовая государственная лотерея существует с 1 сентября 2001 года.

Судебные разбирательства

Налоговая милиция провела следственные действия с Юлией ТИМОШЕНКО как президентом корпорации ЕЭСУ в 1995-1997 гг. на основании результатов медицинского обследования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил первый заместитель начальника налоговой милиции – начальник Главного следственного управления Государственной налоговой службы Украины Анатолий ЯКОВИНЕЦ.

«Все инсинуации, которые сейчас проводятся и которые толкуются защитой (Юлии ТИМОШЕНКО – УНИАН) и средствами массовой информации, не отвечают действительности», - сказал он.

«Хочу вас заверить, что по этому делу, так как и по другим делам, которые расследуют следователи налоговой милиции, мы действуем исключительно в пределах и полномочиях, предоставленных законом», - отметил А.ЯКОВИНЕЦ.

По его словам, медицинское обследование Ю.ТИМОШЕНКО показало, что нет медицинских противопоказаний относительно дачи ею показаний. В то же время он отметил, что Ю.ТИМОШЕНКО имеет право не давать показания.

А.ЯКОВИНЕЦ отметил, что 10 ноября было предъявлено обвинение Ю.ТИМОШЕНКО в рамках уголовного дела, которое расследует налоговая милиция. 11 ноября состоялся допрос, который длился на протяжении 15 минут, поскольку Ю.ТИМОШЕНКО отказалась давать показания. Она также не подписала протокол допроса. В то же время протокол подписал защитник Ю.ТИМОШЕНКО Сергей ВЛАСЕНКО без замечаний, сказал А.ЯКОВИНЕЦ.

Кроме того, налоговик отметил, что в случае поступления заявления со стороны Ю.ТИМОШЕНКО о прекращении производства по делу в связи со сроком его давности, такое заявление будет рассмотрено. Однако на данный момент такое заявление не поступило.

Также А.ЯКОВИНЕЦ сообщил, что обвинение Ю.ТИМОШЕНКО в разворовывании чужого имущества, согласно Уголовному кодексу, предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет максимум.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября Государственная пенитенциарная служба информировала, что Юлии ТИМОШЕНКО тяжело ходить в связи с обострением боли в позвоночнике.

После этого комиссия Министерства здравоохранения «провела исследование состояния здоровья Ю.ТИМОШЕНКО и дала рекомендации относительно дальнейшего медикаментозного лечения».

Вместе с тем специалисты Минздрава, по данным пенитенциарной службы, не обнаружили медицинских противопоказаний относительно проведения следственных действий в отношении Ю.ТИМОШЕНКО.

9 ноября защитник экс-премьера Сергей ВЛАСЕНКО заявил, что состояние здоровья Ю.ТИМОШЕНКО значительно ухудшилось, и она не может самостоятельно ходить.

Сегодня, 14 ноября, С.ВЛАСЕНКО назвал злоупотреблениями проведение следственных действий с больной Ю.ТИМОШЕНКО в СИЗО.

В свою очередь первый заместитель министра здравоохранения Украины Раиса МОИСЕЕНКО сегодня заявила, что противопоказаний для продолжения следственных действий при участии Ю.ТИМОШЕНКО нет.

(УНИАН)