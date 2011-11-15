ЕС изменится к Украине, когда без нее нельзя будет решать вопросы в Европе - Кравчук

Первый президент независимой Украины Леонид КРАВЧУК считает, что Европейский Союз изменит свое отношение к Украине, когда без ее участия будет невозможно решить определенные вопросы в Европе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала ТВі, об этом он заявил в эфире канала.

"Когда Украина станет не только богатой, но и нужной, и без нее нельзя будет решать вопросы в Европе – через продовольствие, газовую трубу и так далее – тогда к нам будут относиться совсем по-другому. Давайте искать, какая ниша наша, чтобы в Европе говорили: мы без Украины этот вопрос решить не можем", - сказал Л.КРАВЧУК.

Также экс-президент отметил, что при крахе Украины никто бы и не заметил ее исчезновения с политической карты.

По его мнению, интеграция Украины в Европу выгодна последней как по экономическим, так и политическим причинам.

"Украина – это колоссальный рынок для Европы, прекрасные земли и решение продовольственной проблемы. Что касается политики, то Европа абсолютно точно знает: если Украина с Европой, то Российская империя не состоится. Как только Украина пойдет в объятия России, восточный вектор политики Европы станет очень слабым. То есть, существуют шансы реализовать имперские амбиции России. И тогда произойдет то, что было: противостояние, гонка вооружений и все такое. Это колоссальные затраты и колоссальная опасность, которая грозит миру. Европа это прекрасно понимает", – отметил Л.КРАВЧУК.