Таможенный союз может ввести защитные меры в отношении участников ЗСТ СНГ

Таможенный союз может ввести защитные меры в отношении участников договора о зоне свободной торговли СНГ, если в результате подписания сторонами договора о свободной торговле с другими субъектами для промышленности стран ТС может возникнуть какая-либо угроза.

Как передает корреспондент УНИАН, это предусмотрено приложением №6 к документу.

«В случае, если участие одной из сторон в соглашении, предусмотренном пунктом 1 статьи 18, ведет к росту импорта из такой стороны в таких объемах, которые наносят ущерб или угрожают нанести ущерб промышленности Таможенного союза, то государства–участники Таможенного союза без ущерба для применения статей 8 и 9 настоящего Договора после проведения соответствующих консультаций сторонами оставляют за собой право ввести пошлины в отношении импорта соответствующих товаров из такой первой Стороны в размере ставки режима наибольшего благоприятствования», - говорится в приложении.

Как сообщал УНИАН, согласно ст. 18, договор о зоне свободной торговли СНГ позволяет сторонам, которыми являются страны-члены СНГ, налаживать свободную торговлю с другими странами и объединениями.

Ответственный секретарь Комиссии Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана Сергей ГЛАЗЬЕВ в конце октября заявил о возможности члена ТС России инициировать консультации с Украиной по вопросу подготовки соглашения о зоне свободной торговли с Евросоюзом.

Он отметил, что соглашение о ЗСТ, которое планируют подписать Украина и ЕС является потенциальной угрозой для рынка СНГ и Таможенного союза.

Соглашение о создании зоны свободной торговли СНГ было подписано 18 октября в ходе заседания глав правительств стран СНГ в Санкт-Петербурге.

С текстом договора можно ознакомиться на сайте УНИАН-Экономика: http://economics.unian.net/ukr/detail/109570