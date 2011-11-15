ЕС не обсуждал вопрос провозглашения Украиной европейской идентичности

Брюссель. Европейский союз не обсуждал с украинской стороной вопрос одностороннего заявления Киева о провозглашении европейской идентичности во время последнего раунда переговоров по Соглашению об ассоциации 11 ноября.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе заявил представитель Еврокомиссии Питер СТАНО, комментируя публикации в украинских СМИ.

"Европейская сторона не обсуждала с Украиной во время пленарного раунда в пятницу, 11 ноября, или на любых других переговорных форумах, вопросы специального заявления, которое бы провозглашало европейскую идентичность Украины", - заявил представитель Еврокомиссии.

Он отметил, что во время последнего заседания стороны достигли значительного прогресса, а единственный вопрос относительно текста соглашения, который остался открытым, требует обсуждения на наивысшем политическом уровне.

"Сейчас открыт путь к парафированию последнего юридически проверенного варианта Соглашения, включая глубокую и всестороннюю зону свободной торговли", - отметил П.СТАНО.

Он еще раз напомнил, что стороны больше не планируют официальных раундов переговоров, хотя контакты между переговорщиками будут продолжаться.

"ЕС надеется на завершение работы над Соглашением, как только политическая атмосфера в Украине будет благоприятной", - сказал представитель Еврокомиссии.

Как сообщал УНИАН, 14 ноября газета «КоммерсантЪ-Украина» сообщила о том, что Украина пошла на уступки в вопросах фиксации перспективы членства в ЕС в новом Соглашении об ассоциации во время последнего раунда переговоров 11 ноября в Брюсселе.

Газета, в частности, утверждала, что в ходе переговоров украинская сторона пошла на значительные уступки и согласилась отказаться от фиксирования в преамбуле Соглашения об ассоциации упоминания о европейской перспективе Украины. Вместо этого, по данным издания, Украина якобы согласовала с ЕС, что она выступит с отдельным заявлением, в котором провозгласит европейскую идентичность и намерение стать членом ЕС.

Посол Украины при ЕС Константин ЕЛИСЕЕВ опроверг сообщение «КоммерсантЪ-Украина» и подчеркнул, что вопрос перспективы членства Украины в ЕС не решается руководителями делегаций, а требует решения на наивысшем политическом уровне.