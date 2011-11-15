ДАЙДЖЕСТ СМИ за 15 ноября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Налоговая служба предложила узаконить «налог на убытки» пишет: налоговые органы ищут способы увеличить обязательства плательщиков налога на прибыль в ближайшие годы и для этого разрабатывают соответствующие законопроекты…

http://delo.ua/ukraine/nalogovaja-sluzhba-predlozhila-uzakonit-nalog-na-ubytki-167870/

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Также «Дело» в публикации «Хозяева «Межигорья» попались на минимизации налогов» пишет: компания «Танталит», которая вместе с президентом Виктором Януковичем и благотворительным фондом «Возрождение Украины» хозяйствуют в скандально известной экс-резиденции «Межигорье» под Киевом, минимизирует налоги. Бухгалтер оштрафован на 85 гривен…

http://delo.ua/ukraine/hozjaeva-mezhigorja-popalis-na-minimizacii-nalogov-167858/

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«Дело» в публикации «Предприниматели пошли в суды отстаивать «право на убытки» пишет: появились первые прецеденты – решения судов, которые разрешают предприятиям включать убытки прежних лет в налоговую отчетность 2011 года и признают, что ГНАУ неправильно трактует Налоговый кодекс…

http://delo.ua/ukraine/predprinimateli-poshli-v-sudy-otstaivat-pravo-na-ubytki-167883/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Конфликт вышел из ВТО», в котором пишет: Украина готова заключить мировое соглашение с Молдавией по двум торговым спорам, рассматриваемым в рамках ВТО. В обмен на снижение Кишиневом ставки экологического сбора за импорт товара в пластиковой упаковке Киев согласен уравнять ставки акцизного сбора для украинского коньяка и молдавского дивина. Однако пока в Минэкономразвития не решили, каким образом это будет сделано — путем повышения ставок на украинскую продукцию или снижения на молдавскую…

http://www.kommersant.ua/doc/1816408

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Минздраву посчитали стоимость лечения», в котором пишет: Счетная палата обнародовала итоги аудита работы Министерства здравоохранения в 2010-2011 годах. По данным проверки, ведомство неэффективно использовало 214,5 млн. грн. бюджетных средств, допуская нарушения в проведении тендеров по закупке лекарств. По мнению экспертов, итоги аудита могут стать одной из причин увольнения министра здравоохранения Александра Анищенко, которого руководство государства уже не раз критиковало за перебои с поставками медикаментов…

http://www.kommersant.ua/doc/1816460

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Издание «Экономические известия» в публикации «Ценный компромисс» пишет: Москва и Киев завершили переговоры по газу, согласовав новую стоимость российского голубого топлива для Украины и другие условия, способствующие разрешению спора о предпосылках снижения его цены. Планируется, что новые контракты будут подписаны на президентском уровне Виктором Януковичем и Дмитрием Медведевым…

http://state.eizvestia.com/full/cennyj-kompromiss

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Шансы Порошенко растут», в котором пишут: назначение председателя совета Нацбанка Петра Порошенко на должность главы Счетной палаты поддержал председатель Верховной Рады Владимир Литвин. Во главе Счетной палаты Петр Порошенко сможет контролировать расходование государственных средств органами власти…

http://state.eizvestia.com/full/shansy-poroshenko-rastut

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«Экономические известия» публикуют материал «Импорт нарушает спокойствие», в котором пишут: несмотря на оптимизм Нацбанка в отношении стабильности гривни, макроэкономическая статистика от месяца к месяцу не улучшается, и фундаментальные факторы говорят отнюдь не в пользу нацвалюты. Впрочем, в краткосрочной перспективе центробанк, вероятно, свою уверенность подкрепит на деле…

http://finance.eizvestia.com/full/import-narushaet-spokojstvie

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Газета «Сегодня» в публикации «Поезда в Россию будут приходить на час позже» пишет: между тем, Киев-Варшава и Киев-Берлин прибывают по прежнему расписанию…

http://www.segodnya.ua/news/14309948.html

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Также «Сегодня» в публикации «Вылет Януковича в Польшу задержал туман» пишет: первая встреча президента во Вроцлаве должна была начаться в 8.45, но его самолет пока не смог подняться в воздух…

http://www.segodnya.ua/news/14310000.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Учителя и врачи не попали в список профессий, необходимых для модернизации страны» пишет: правительство РФ утвердило список 93 профессий, необходимых для модернизации страны. Их представители смогут получать президентские и правительственные стипендии — до 14 000 руб. в месяц. Учителей и врачей в перечне не оказалось…

http://www.vedomosti.ru/career/news/1421073/modernizaciya_bez_uchitelej

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Также «Ведомости» в публикации «Сулейман Керимов скупил голубых фишек на $3 млрд» пишут: бизнесмен решил заработать на волатильности рынка. Осенью он приобрел значительные пакеты акций российских голубых фишек…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1421071/kerimov_nabil_portfel

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Издание «Известия» в публикации «Тина Канделаки не продвинулась в банковском деле» пишет: проект по распространению премиальных карт Single оказался на грани срыва…

http://izvestia.ru/news/506762

(УНИАН)