ЕС может начать безвизовый диалог с Россией – СМИ

Брюссель. Европейский Союз может начать безвизовый диалог с Россией.

Об этом сообщает сегодня европейское Интернет-издание EUobserver.

По данным издания, за начало таких переговоров высказались Франция, Германия и Польша.

По данным EUobserver, соответствующие предложения были озвучены в воскресенье, 13 ноября, во время ужина министров иностранных дел стран-членов ЕС в Брюсселе, на котором, в частности, обсуждалось сотрудничество ЕС и России.

Издание также отмечает, что пока у дипломатов нет уверенности в том, что безвизовый диалог с Россией может быть начат уже на ближайшем саммите ЕС-Россия, который состоится в начале декабря.