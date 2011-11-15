ЕС может начать безвизовый диалог с Россией – СМИ
11:41, 15 ноября 2011Разное
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Брюссель. Европейский Союз может начать безвизовый диалог с Россией.
Об этом сообщает сегодня европейское Интернет-издание EUobserver.
По данным издания, за начало таких переговоров высказались Франция, Германия и Польша.
По данным EUobserver, соответствующие предложения были озвучены в воскресенье, 13 ноября, во время ужина министров иностранных дел стран-членов ЕС в Брюсселе, на котором, в частности, обсуждалось сотрудничество ЕС и России.
Издание также отмечает, что пока у дипломатов нет уверенности в том, что безвизовый диалог с Россией может быть начат уже на ближайшем саммите ЕС-Россия, который состоится в начале декабря.
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