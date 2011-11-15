ВР не поддержала исключение статьи 365 из УК, по которой осуждена Тимошенко
Верховная Рада Украины не поддержала поправку об исключении из Уголовного кодекса статьи 365 (превышение власти или служебных полномочий), по которой бывший премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО осуждена к семи годам лишения свободы.
Как передает корреспондент УНИАН, за данную поправку проголосовало всего 147 из 438 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Во время рассмотрения президентского законопроекта «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно гуманизации ответственности за правонарушения в сфере хозяйственной деятельности)» депутаты не приняли ни одной из предложенных поправок и даже переголосовывают и отклоняют предложения, которые поддержал Комитет ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.
Как отметил народный депутат Украины Андрей ШКИЛЬ (фракция "БЮТ-Батьківщина"), позиция фракции Партии регионов и парламентского большинства «четкая и понятная – переголосовать все поправки и не поддержать» тех предложений, которые гуманизируют украинское законодательство и приводят его к европейским нормам.
«Я понимаю, что и господин ЧЕЧЕТОВ (фракция Партии регионов), и большинство вместе с Партией регионов хотят вернуться и жить в 25 году. Только неизвестно, в качестве кого – в качестве тех, кто ловил, или кого ловили. Потому что если бы они в нынешней ипостаси появились в 25 году, то ими бы реально занималось ЧК», - подчеркнул А.ШКИЛЬ.
Депутаты продолжают рассматривать законопроект, еще рядом поправок предусмотрено изменить 365-ю статью УКУ, то есть, оставить само название, но изъять ряд норм, предусмотренных данной статьей.
Как сообщал УНИАН, на исключении из Уголовного кодекса Украины статьи 365 настаивала оппозиция.