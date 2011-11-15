Главное на 15 ноября (день)

Основные экономические новости первой половины сегодняшнего дня

Международные отношения

Украина продолжает настаивать на фиксации в Соглашении об ассоциации вопрос о перспективе членства Украины в Европейском Союзе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН.

«В рамках переговоров у нас остался один вопрос – европейской перспективы. Мы не сходим с этой позиции, что Украина должна в той или другой форме получить четкий сигнал о возможности обрести членство в ЕС», - сказал представитель МИД, добавив, что стороны будут искать приемлемую формулу интеграции.

По словам О.ВОЛОШИНА, в Украине исходят из того, что у европейских партнеров Украины есть понимание европейского будущего Украины.

В то же время он отметил, что некоторые страны ЕС имеют «специфическую чувствительность» к каждому конкретному слову в соглашении.

«На сегодняшний день мы видим готовность европейской стороны парафировать соглашение. Мы будем делать все возможное, чтобы эта готовность сохранила актуальность и 19 декабря реализовалась в парафирование соглашения», - добавил он.

По словам О.ВОЛОШИНА, вопрос, который касается судебного процесса над экс-премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО и другие внутриполитические вопросы, также обсуждаются в ходе переговоров.

«Что касается Ю.ТИМОШЕНКО, как и других вопросов внутренней политики Украины, то они, безусловно, присутствуют в нашем диалоге, мы общаемся, обсуждаем, выкладываем свои аргументы, но мы постоянно отмечаем, что и оппозиция, и власть, и общество абсолютно едины в том, что соглашение должно быть парафировано», - сказал он.

По словам О.ВОЛОШИНА, в ходе очередного раунда переговоров, который состоялся 11 ноября, было подтверждено, что переговоры на уровне делегаций Украины и ЕС относительно заключения Соглашения об ассоциации практически завершены.

Стороны договорились начать внутренние процедуры с целью подготовки текста соглашения и заключения.

Отдельные существующие технические вопросы будут урегулированы на экспертном уровне.

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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в настоящее время находится на своем рабочую месте в Администрации главы государства и ожидает улучшения погодных условий, чтобы вылететь в Польшу.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь В.ЯНУКОВИЧА Дарина ЧЕПАК.

“Президент сейчас работает на Банковой”, – сказала она.

По словам пресс-секретаря, В.ЯНУКОВИЧ ожидает, когда погодные условия во Вроцлаве улучшатся и появится возможность принять его самолет.

Как сообщал УНИАН, на сегодня запланирован рабочий визит Президента в Польшу. Предусматривалось, что глава государства должен был принять участие в праздновании 200-летия Вроцлавского университета, а также провести встречу с президентами Польши и ФРГ Брониславом КОМОРОВСКИМ и Кристианом ВУЛЬФОМ.

Вылет В.ЯНУКОВИЧА в Польшу задерживается из-за тумана во Вроцлаве. Глава государства должен был отбыть в Польшу еще в 7.00, однако из-за сильного тумана во Вроцлаве вылет перенесли.

Торжества во Вроцлавском университете уже проходят. Б.КОМОРОВСКИЙ и К.ВУЛЬФ выразили сожаление по поводу того, что В.ЯНУКОВИЧ не смог принять участие в праздновании 200-летия университета. Они также выразили надежду, что В.ЯНУКОВИЧ прибудет в Польшу сразу после улучшения погодных условий.

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Комитет Европейского парламента по вопросам международной торговли на своем заседании вечером 14 ноября одобрил позицию относительно экономической части соглашения об ассоциации с Украиной.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, члены Комитета поддержали основные предложения докладчика Павла ЗАЛЕВСКОГО (группа народных партий, Польша), которые касались, в частности, завершения переговоров о соглашении об ассоциации до конца этого года и парафирования соглашения, а также проведение реформ в Украине с целью модернизации инфраструктуры.

В позиции Комитета также отмечается, что соглашение об ассоциации должно укрепить верховенство права в Украине, что важно, прежде всего, для иностранных инвесторов.

Позиция Комитета по вопросам иностранных дел будет передана Комитету по вопросам иностранных дел, который окончательно рассмотрит проект доклада Ричарда Антоне ЛЕГУТКО (группа Европейских консерваторов и реформистов, Польша), относительно рекомендаций Совету ЕС, Еврокомиссии и Европейской службе внешних действий о переговорах с Украиной о соглашении об ассоциации на своем заседании в четверг, 17 ноября.

После этого проект документа будет вынесен на голосование депутатов Европарламента.

ЕП должен одобрить свои рекомендации относительно переговоров в соответствии с Лиссабонским соглашением, которое расширило некоторые его полномочия.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС начали переговоры относительно заключения соглашения об ассоциации в начале 2007 года, а о зоне свободной торговли, которая является составной частью соглашения об ассоциации, - в начале 2008 года.

На сегодняшний день стороны объявили о практическом завершении переговоров.

Украинская власть надеется парафировать соглашение 19 декабря этого года на саммите Украина-ЕС.

Соцполитика

В Донецке сегодня ночью 41 участник акции протеста - чернобыльцы, афганцы и «дети войны», находясь в актовом зале здания регионального управления Пенсионного фонда Украины, начали голодовку.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель Донецкой областной организации Всеукраинской общественной организации инвалидов Чернобыльской катастрофы «Чернобыль-Еднисть» Николай ГОНЧАРОВ.

По его словам, протестующие требуют, чтобы к ним немедленно прибыл премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

«Голодовку начал 41 человек. Все они провели ночь в здании управления Пенсионного фонда», - сказал Н. ГОНЧАРОВ.

При этом он отметил, что готовность присоединиться к голодовке письменно подтвердили 218 человек.

«Но в связи с тем, что у людей при себе не было медицинских препаратов для поддержания здоровья, они разъехались по домам за медикаментами – кто за инсулином, кто за чем…», - уточнил Н.ГОНЧАРОВ.

Он также добавил, что у него пока нет данных, прилетит ли Н.АЗАРОВ в Донецк.

«У меня есть информация, что губернатор Донецкой области Андрей ШИШАЦКИЙ ведет переговоры с АЗАРОВЫМ», - констатировал Н.ГОНЧАРОВ.

«Сейчас протестующие снова собираются у Пенсионного фонда. Что делать дальше, будем думать по ситуации», - заключил он.

Как сообщал УНИАН, 14 ноября в Донецке около тысячи чернобыльцев, афганцев и детей войны пришли в региональное управление Пенсионного фонда Украины и потребовали немедленного прибытия к ним премьер-министра Н.АЗАРОВА, в противном случае грозили объявить голодовку.

Как заявил Н.ГОНЧАРОВ, представители чернобыльцев, афганцев и тех, кто имеет статус «дети войны», пообщались с начальником управления Георгием ЯКИМЕНКО.

Н.ГОНЧАРОВ отметил, что после того, как Г.ЯКИМЕНКО объяснил, что пенсии для этой категории граждан начисляются только согласно соответствующему постановлению Кабинета министров Украины, все присутствующие приняли решение обратиться лично к Н.АЗАРОВУ.

«Да, мы с ЯКИМЕНКО общались, и после его выступления было принято такое решение (вызвать в Донецк Н.АЗАРОВА – УНИАН). Потому что ЯКИМЕНКО сказал, что не будут выполняться нормы чернобыльского закона, закона о статусе ветеранов войны, о детях войны, потому что якобы нет денег. Они будут выполнять постановление Кабинета министров № 745. И этот вопрос может решить только Кабмин», - сказал Н.ГОНЧАРОВ.

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Глава управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области Георгий ЯКИМЕНКО подал в отставку.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила руководитель пресс-службы Донецкой областной государственной администрации Римма ФИЛЬ.

«Да, вчера Г.ЯКИМЕНКО написал заявление об увольнении по собственному желанию», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, 14 ноября с. г. в Донецке около тысячи чернобыльцев, афганцев и детей войны пришли в региональное управление Пенсионного фонда Украины и потребовали немедленного прибытия к ним премьер-министра Миколая АЗАРОВА, в противном случае грозили объявить голодовку.

Как заявил Н.ГОНЧАРОВ, представители чернобыльцев, афганцев и тех, кто имеет статус «дети войны», пообщались с начальником управления Г.ЯКИМЕНКО.

Н.ГОНЧАРОВ отметил, что после того, как Г.ЯКИМЕНКО объяснил, что пенсии для этой категории граждан начисляются только согласно соответствующему постановлению Кабинета министров Украины, все присутствующие приняли решение обратиться лично к Н.АЗАРОВУ.

«Да, мы с ЯКИМЕНКО общались, и после его выступления было принято такое решение (вызвать в Донецк Н.АЗАРОВА – УНИАН). Потому что ЯКИМЕНКО сказал, что не будут выполняться нормы чернобыльского закона, закона о статусе ветеранов войны, о детях войны, потому что якобы нет денег. Они будут выполнять постановление Кабинета министров № 745. И этот вопрос может решить только Кабмин», - сказал Н.ГОНЧАРОВ.

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В Харькове около 300 представителей чернобыльских организаций заняли помещение регионального управления Пенсионного фонда Украины с требованием выплатить им пенсии в размерах, предусмотренных законодательством и в соответствии с решениями судов.

Как передает корреспондент УНИАН, люди собрались возле помещения Госпрома, в котором расположено Главное управление ПФУ в Харьковской области, и в актовом зале управления.

Чернобыльцы требуют запретить Пенсионному фонду пересматривать решения судов о назначении им пенсий, а также вносить коррективы в определенные законом размеры пенсий.

Участники акции протеста заявили, что будут находиться в помещении ведомства, пока власть не выполнит их требований.

Сейчас руководители чернобыльских организаций области пошли на переговоры с руководством Харьковской областной госадминистрации.

Как сообщал УНИАН, с начала 2011 года судами Украины принято решение о взыскании с органов Пенсионного фонда средств в пользу 2,5 млн. пенсионеров, в частности, чернобыльцев и детей войны. Всего за 10 месяцев со счетов ПФУ взыскано по решениям судов 5,9 млрд. грн.

Вчера, 14 ноября, в Донецке около тысячи чернобыльцев, афганцев и детей войны пришли в областное управление Пенсионного фонда Украины и потребовали немедленного прибытия к ним премьер-министра Николая АЗАРОВА. Сегодня 41 активист акции объявил голодовку.

Макропоказатели

Правительство Украины и Международный валютный фонд продолжают консультации по пересмотру макропоказателей экономического развития на 2012 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Николай АЗАРОВ сообщил сегодня на брифинге.

«Каждый день Министерства экономики и финансов дебатируют с МВФ – и с Вашингтоном и со здешней миссией по поводу этого пересмотра», - сказал Н.АЗАРОВ. При этом премьер отметил, что ему не хотелось бы, чтобы прогнозы были ухудшены. «Я задаю простой вопрос – вам хочется, чтоб прогнозы были более плохими? Не хочется. Вот и мне не хочется, чтоб они были хуже, чем те, которые мы уже составили. Будем смотреть, как жизнь будет идти», - заявил Н.АЗАРОВ.

Справка УНИАН. Верховная Рада Украины 20 октября приняла в первом чтении проект государственного бюджета на 2012 год.

Госбюджет-2012 рассчитан, исходя из следующих макропоказателей: рост ВВП – 5%, номинальный ВВП – 1,505 трлн. грн., инфляция – 7,9%, индекс цен производителей – 9,4%.

14 ноября председатель ВР Владимир ЛИТВИН сообщил, что Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект о государственном бюджете на 2012 год во втором чтении в начале декабря.

«Ориентировочно, мы будем планировать его на начало декабря, потому что правительство говорит о том, что до конца ноября планирует завершить переговоры (с Международным валютным фондом – УНИАН)», - сказал В.ЛИТВИН.

По его словам, после завершения переговоров нужны одни сутки для того, чтобы пересчитать ряд показателей в проекте государственного бюджета.

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Глава представительства Международного валютного фонда в Украине Макс АЛЬЕР прогнозирует, что по итогам 2011 года рост валового внутреннего продукта Украины составит 5%, инфляция составит менее 10%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.АЛЬЕР сообщил в ходе выступления на 6-ой ежегодной конференции Института Адама Смита сегодня в Киеве.

В 2012 году М.АЛЬЕР прогнозирует замедление темпов роста ВВП в Украине до 3,5-4% по итогам года. При этом, по его мнению, уровень инфляции в 2012 году останется на уровне менее 10%.

По прогнозам М.АЛЬЕРА, дефицит платежного баланса Украины в текущем году составит 4,5% ВВП, в 2012 – 5,5% ВВП.

В целом глава представительства МВФ в Украине считает, что в 2012 году можно ожидать ухудшения общей экономической ситуации в Украине.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, рост ВВП Украины в III квартале 2011 года против аналогичного периода 2010 года (в постоянных ценах 2007 года) составил 6,6%.

При этом рост ВВП в III квартале против III квартала 2010 года с учетом сезонного фактора составил 2,2%.

Инфляция в Украине в октябре 2011 года по сравнению с сентябрем 2011 года составила 0%, против декабря 2010 года – 4,2%.

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В Украине рост промышленного производства в октябре текущего года по сравнению с октябрем 2010 года составил 4,7%, в январе-октябре 2011 года к аналогичному периоду 2010 года – 8,2%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

По данным Госстата, в октябре по сравнению с сентябрем т.г. рост промпроизводства составил 3,2%.

Согласно сообщению, рост объемов промпроизводства в октябре т.г. против октября 2010 года по отраслям составил: в добывающей промышленности – 4,9% (к сентябрю т.г. – 0,6%), в том числе в добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, – 6,2% (к сентябрю т.г. – рост 0,2%), в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых – рост 7,5% (к сентябрю т.г. – рост 3,1%).

В обрабатывающей промышленности рост объемов производства в октябре т.г. по сравнению с октябрем 2010 года составил 4,4% (к сентябрю т.г. – 0,3%), в том числе в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий – рост 4,1% (к сентябрю т.г. – 6,7%).

В легкой промышленности в октябре зафиксирован спад объемов производства на уровне 4,5% (к сентябрю т.г. – спад 3,8%), в том числе в текстильной промышленности и производстве одежды, меха и изделий из него – спад 4% (к сентябрю т.г. – 4,1%), в производстве кожи, изделий из нее – спад 6,1% (к сентябрю т.г. – спад 2,6%).

В обработке древесины и производстве изделий из нее, кроме мебели, рост производства в октябре т.г. против октября 2010 года составил 1,8% (к сентябрю т.г. – спад 3,6%), в целлюлозно-бумажной промышленности, издательском деле – спад 10,2% (к сентябрю т.г. – спад 1,4%), в производстве кокса и продуктов нефтепереработки – спад 19,7% (к сентябрю т.г. – рост 3,8%).

В химической и нефтехимической промышленности в октябре т.г. против октября 2010 года зафиксирован рост объемов производства на 2,8% (к сентябрю т.г. – спад 2%), в том числе в химическом производстве – рост 4,2% (к сентябрю т.г. – спад 1,3%), в производстве резиновых и пластмассовых изделий – спад 2,2% (к сентябрю т.г. – спад 4,7%), в производстве других неметаллических минеральных изделий (стройматериалов, стеклоизделий) – рост 6,2% (к сентябрю т.г. – спад 0,8%).

В металлургии и производстве готовых металлических изделий в октябре т.г. по сравнению с октябрем 2010 года рост производства составил 5,3% (к сентябрю т.г. – рост 1,1%), в машиностроении зафиксирован рост на уровне 13,1% (к сентябрю т.г. – спад 4,2%), в частности в производстве машин и оборудования – рост 6,5% (к сентябрю т.г. – падение 7%), в производстве электрического, электронного и оптического оборудования – рост 8,1% (к сентябрю т.г. – рост 4,7%), в производстве транспортного оборудования – рост 22,2% (к сентябрю т.г. – спад 7,1%). В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды зафиксирован рост на уровне 2,6% (к сентябрю т.г. – рост 24,7%).

Справка УНИАН. В Украине рост промышленного производства в декабре 2010 года по сравнению с декабрем 2009 года составил 12,5%, в 2010 году по сравнению с 2009 годом рост промпроизводства составил 11%.

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Национальный банк Украины прогнозирует, что рост валового внутреннего продукта Украины по итогам 2011 года составит 5%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Нацбанка Украины Сергей АРБУЗОВ в ходе открытого заседания правления Нацбанка.

При этом он отметил, что по последним данным, за январь-октябрь текущего года рост ВВП составил 5,5%. Кроме того, по его словам, по итогам текущего года НБУ прогнозирует инфляцию на уровне 7,5%. При этом С.АРБУЗОВ напомнил, что правительственный прогноз инфляции в текущем году составляет 8,9%, а за январь-октябрь показатель инфляции составил 5,4%.

Как сообщал УНИАН, сегодня глава представительства Международного валютного фонда в Украине Макс АЛЬЕР заявил, что по итогам 2011 года рост валового внутреннего продукта Украины составит 5%, инфляция составит менее 10%.

Справка УНИАН. в конце октября этого года НБУ прогнозировал рост ВВП Украины в текущем году на уровне 4,8-5%, инфляцию – 8,5%.

Государственный бюджет Украины на 2011 год был рассчитан, исходя из роста ВВП на уровне 4,5%, инфляции – 8,9% (декабрь к декабрю предыдущего года).

Финансы

Миссия Международного валютного фонда вернется для продолжения работы в Украину после завершения переговоров Украины и России по газу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава представительства МВФ в Украине Макс АЛЬЕР сообщил в ходе выступления на 6-ой ежегодной конференции Института Адама Смита сегодня в Киеве.

«Правительство Украины считает, что будет подписано очередное соглашение с Россией по газу. И мы согласились подождать до достижения окончательного результата», - сказал М.АЛЬЕР.

При этом работу, которою представители миссии МВФ провели в ходе визита в Украину с 25 октября по 3 ноября, он назвал плодотворной.

Как сообщал УНИАН, Украина и Международный валютный фонд в начале ноября договорились взять паузу и начать пересмотр программы сотрудничества после завершения газовых переговоров с Россией.

Программа сотрудничества Украины и МВФ, принятая в июле 2010 года, предусматривает выделение Украине кредита на почти 16 млрд. дол. Срок действия программы - 2,5 года. Деньги привлекаются под ставку 3,5% годовых.

Сразу после одобрения программы сотрудничества Украина получила первый транш этого кредита МВФ в размере 1,89 млрд. дол.

22 декабря 2010 года был выделен второй транш кредита stand-by в размере 1 млрд. SDR, что составляет 1,5 млрд. дол.

Однако для получения очередного транша кредита МВФ Украина должна выполнить ряд требований, в частности поднять тарифы для населения на газ и теплоснабжение.

Фондовый рынок

Член Комитета по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Украины Станислав АРЖЕВИТИН допускает объявление в первом полугодии 2012 года конкурса по продаже 49% акций "Ощадбанка".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.АРЖЕВИТИН сообщил сегодня в ходе выступления на 6-й ежегодной конференции Института Адама Смита.

«Создается впечатление, что уже в следующем году, в первом полугодии, 49% акций этого банка (Ощадбанка – УНИАН) может быть выставлено на продажу», - сказал он.

При этом С.АРЖЕВИТИН отметил, что вопрос продажи акций "Ощадбанка" государством будет зависеть от ситуации в банковской системе и от глубины кризисных явлений.

Также С.АРЖЕВИТИН считает, что государство намерено изменить систему гарантий по вкладам "Ощадбанка".

«Я думаю, что на государственном уровне будет сделана попытка вывести из "Ощадбанка" государственные гарантии по вкладам населения и перевести его на обычный режим, как и другие коммерческие банки, – стать членом Фонда гарантирования вкладов», - отметил он.

Справка УНИАН. ПАО «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрировано Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

100% акций банка принадлежат государству.

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Государственная администрация железнодорожного транспорта «Укрзализныця» планирует в декабре текущего года выпустить еврооблигации.

Об этом сообщил на пресс-конференции во вторник, 15 ноября, вице-премьер-министр – министр инфраструктуры Украины Борис КОЛЕСНИКОВ.

«У нас несколько предложений, и я думаю, в декабре мы выйдем с евробондами», - сказал он.

Б.КОЛЕСНИКОВ отметил, что «Укрзализныця» постоянно выходит на рынок заимствований». «Это самый надежный кредитор, который всегда возвращает деньги», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, также железные дороги Украины разместят трехлетние облигации с ежеквартальной выплатой процентов на общую сумму 1,8 млрд. грн. Ставка доходности по выпускаемым бумагам составит 14,5% годовых.

Справка УНИАН. Органом управления железнодорожным транспортом общего пользования является Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), которая была создана в декабре 1991 г. В сферу управления «Укрзализныци» входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги.

В августе текущего года железные дороги погасили облигации внутреннего займа на сумму 753,7 млн. грн.

ЖКХ

В Украине с начала отопительного сезона произошло около 500 отключений теплоснабжения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

По словам министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолия БЛИЗНЮКА, почти половина отключений не связана с состоянием теплосетей.

«С начала сезона у нас было более 500 отключений теплоснабжения и более половины из них - или из-за отключения подачи электричества или газа, или из-за чрезвычайных событий, как авария на трубопроводе 10 ноября в Харьковской области, когда одновременно перестали подавать тепло сразу 17 котельных», - сказал министр.

По информации Минрегионстроя, по состоянию на утро 14 ноября т.г., во всех регионах страны работают все котельные и подключены к теплоснабжению 100% потребителей. В стране временно не обогреваются 10 жилых домов и одно общежитие в Киеве.

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В столице определены перечни из 38 теплопунктов системы централизованного горячего водоснабжения и отопления города, а также из 57 индивидуальных теплопунктов, которые будут реконструированы в первую очередь.

Соответствующие распоряжения обнародованы на официальном веб-портале городской власти.

В частности, запланировано реконструировать по 8 теплопунктов в Святошинском и Оболонском районах, по 5 теплопунктов в Днепровском и Голосеевском районах, по 4 в Подольском и Шевченковском.

В соответствии с принятым решением, заказчиком работ по проектированию реконструкции систем отопления города определено Главное управление энергетики, энергоэффективности и энергосбережения КГГА. Данное управление должно определить проектную организацию по разработке проектно-сметной документации, утвердить ее в установленном порядке.

Заказчиком работ по реконструкции 57 индивидуальных тепловых пунктов определено коммунальное предприятие «Группа внедрения проекта по энергосбережению в административных и общественных зданиях г. Киева». КП «ГВС» должно обеспечить выполнение работ по проектированию и реконструкции индивидуальных тепловых пунктов, обязательно предусмотрев условия о предоставлении подрядчиком гарантий качества выполнения работ, и установить гарантийные сроки эксплуатации ИТП. Распоряжением КГГА предусмотрено, что все имущество этих теплопунктов после завершения работ будет зачислено в коммунальную собственность территориального общества Киева.

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Европейский банк реконструкции и развития предоставит Тернополю 15 млн. евро на реконструкцию системы теплоснабжения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня во время пленарного заседания городской голова Тернополя Сергей НАДАЛ.

По его словам, соответствующее решение было принято на прошлой неделе на конференции доноров ЕБРР.

«10 млн. евро мы получим в качестве кредита на 25 лет, еще 5 млн. евро нам предоставят сразу без необходимости возвращения», – сообщил городской голова.

По его данным, проект модернизации системы теплоснабжения разрабатывали международные эксперты, после чего приняли решение о его финансировании.

«Отрадно, что наш проект – первый в Восточной Европе, который финансирует ЕБРР», – сказал С.НАДАЛ.

Он также подчеркнул, что сумма, которую предоставляет городу на указаный проект Европейский банк, составляет треть годового бюджета города.

Транспорт. Автодор

Власть Киева утвердила проект строительства станции скоростного трамвая “Площадь Победы”, общая сметная стоимость которого составляет 13 млн. 637,4 тыс. грн.

Соответствующее распоряжение обнародовано на официальном веб-портале Киевской городской государственной администрации.

Строительство станции “Площадь Победы” является восьмой очередью реконструкции линии скоростного трамвая от ул. Старовокзальной до Большой Кольцевой дороги в системе легкого рельсового транспорта (ЛРТ).

Согласно утвержденному проекту, площадь застройки составляет 372 кв. г. Станция будет двухэтажной. Предусмотрено строительство двух платформ длиной 60 м каждая и общей площадью 4 тыс. 440 кв. м. Продолжительность строительства станции – 4 месяца.

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Сегодня в Киеве открылся международный Форум «АвтоДорЭкспо 2011» - главное выставочное событие автодорожной отрасли Украины. Об этом УНИАН сообщили организаторы форума - Государственная служба автомобильных дорог «Укравтодор» и выставочная компания «АККО Інтернешнл».

В экспозиции на «АвтоДорЭкспо» представлены новейшие разработки в области технологий и оборудования для строительства, ремонта, обслуживания дорог, мостов и тоннелей, инженерно-техническое оборудование, техника и cредства для организации и регулирования дорожного движения, для безопасности движения, строительные материалы и компоненты, автозаправочные комплексы, а также услуги по проектно-изыскательным работам, финансовые услуги и др.

В этом году в выставке принимают участие более 100 экспонентов из Великобритании, Греции, Испании, Италии, Германии, России, Швейцарии, Турции и Украины. Среди них мировые лидеры отрасли, такие как CFF GmbH& Co.KG,СOMAP S.r.l., FHL Group, HOFMANN GmbH, INFRATEST PRUFTECHNIK GMBH, METSO MINERALS, PASS+CO BARRIER SYSYEMS GmbH, Tensar International, THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS S.A., а также ведущие украинские компании АММАНН УКРАИНА, АСБУД-УкраИна, АТЛАС КОПКО УКРАИНА, БУДШЛЯХМАШ, ВИАКОН, ВИРТГЕН УКРАИНА, ДНЕПРОПРОМ, ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ, ЕВРОИЗОЛ ГЕОСИНТЕТИКС, КЛАРИАНТ КОНСАЛТИНГ АО, КОЛОР С.И.М, КОМПЛЕКТАВТОДОР, КРЕМЕНЧУЦКИЙ ЗАВОД ДОРОЖНЫХ МАШИН, МАГЕБА УКРАИНА, ОБЕРБЕТОН, СТиМ Украина, УКРГЕОДОР, Завод Фрегат и др.

В церемонии торжественного открытия форума приняли участие заместитель главы Государственной службы автомобильных дорог Украины, глава комиссии по реорганизации службы Евгений ПРУСЕНКО; глава правления ЧАО «Автомобильные дороги Украины» Сергей СТЕЛЬНЯКОВИЧ; главный инженер ЧАО «Автомобильные дороги Украины» Александр ВИШНЕВСКИЙ; директор «Укрдоринвест» Игорь ГАЛАЩУК; директор ГосдорНИИ Василий НАГАЙЧУК, а также директоры департаментов, начальники управления Государственного Агентства автомобильных дорог Украины.

Обращаясь к участникам и гостям форума, выступавшие отметили большое значение «АвтоДорЭкспо» для развития всей экономики страны. Они высоко оценили работу Государственной службы «Укравтодор» и выразили уверенность в углублении международного сотрудничества, которое включает обмен опытом, продвижение современных технологий для улучшения украинских автомобильных дорог.

16 ноября в рамках форума состоится научно-практическая конференция, которая всегда привлекает внимание специалистов отрасли, так как является идеальным местом для ознакомления с передовыми отечественными и зарубежными научно-техническими разработками, материалами, техникой, а также для обсуждения актуальных вопросов отрасли.

Как заявляют организаторы, «АвтоДорЭкспо» - это уникальная возможность для делового общения, обмена опытом, ознакомления с новейшими достижениями науки и техники. Это место встречи профессионалов, способствующее развитию международного сотрудничества, инвестиционной деятельности и интеграции Украины в мировую экономику».

C 2010 года форум проводится под патронатом Совета руководителей торгово-промышленных палат государств-участников СНГ.

Форум будет работать с 15 по 17 ноября в Выставочном Центре "АККО Интернешнл".

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В 2012-2013 годах «Укрзализныця» планирует полностью ввести систему автоматизированной продажи железнодорожных билетов.

Об этом сообщил на пресс-конференции во вторник генеральный директор «Укрзализныци» Владимир КОЗАК.

«В 2012-2013 году мы планируем выйти на 90%-ную автоматизированную продажу билетов», - сказал он.

В.КОЗАК также добавил, что система будет предусматривать продажу билетов через специальные автоматы, в которых можно будет, как получить уже оплаченный билет, так и оплатить билет при помощи банковских карточек или наличными деньгами.

Он отметил, что на сегодняшний день объем инвестиций на такую программу не определен. В то же время, «Укрзализныця» не планирует полностью ликвидировать все кассы предварительной продажи билетов.

В.КОЗАК также отметил, что система автоматический продажи железнодорожных билетов будет подразумевать развитие системы «полугодовых продаж». «Мы будем стремиться к полугодовым продажам», - сказал он.

По словам В.КОЗАКА, билеты с фиксированной датой, приобретенные за полгода до поездки, будут стоить дешевле, чем билеты, приобретенные за менее длительные сроки до поездки.

Как сообщал УНИАН, 22 июля этого года в депутатском зале центрального железнодорожного вокзала Киева состоялась презентация первой украинской автоматической кассы по продаже железнодорожных билетов.

Предполагается, что такие автоматы до конца года будут установлены на железнодорожных вокзалах областных центров Украины, а до начала Евро-2012 - на всех железнодорожных вокзалах и в помещениях крупных торговых центров.

ТЭК

Украинские нефтегазодобывающие предприятия в январе-октябре сократили добычу природного газа на 0,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 15,9 млрд. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению Госстата, в январе-октябре добыча нефти в Украине сократилась на 6,1%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 2,027 млн. тонн.

Добыча газового конденсата в Украине в январе-октябре сократилась на 7,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 733,0 тыс. тонн, а газа нефтяного попутного увеличилась на 9,1% – до 0,598 млрд. куб. м.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году, по данным Госстата, украинские нефтегазодобывающие предприятия сократили добычу природного газа на 5,5%, по сравнению с 2009 годом, до 19,1 млрд. куб. м. В 2010 году добыча нефти в Украине сократилась на 11,5% по сравнению с 2009 годом, до 2,566 млн. тонн.

Добыча газового конденсата в Украине в 2010 году сократилась на 8,8%, по сравнению с 2009 годом, до 928 тыс. тонн, а газа нефтяного попутного сократилась на 12,0% – до 655 млн. куб. м.

Справка УНИАН. Крупнейшими нефтегазодобывающими компаниями Украины являются ДК «Укргазвыдобування», ОАО «Укрнафта» и ГАО «Черноморнефтегаз», входящие в структуру НАК «Нафтогаз Украины».

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Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ пока не комментирует ход и возможные результаты газовых переговоров с Российской Федерацией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил на брифинге во вторник, 15 ноября.

В частности, на просьбу прокомментировать данную тему, Н.АЗАРОВ заявил: «Когда закончатся (переговоры - УНИАН) – расскажем».

Как сообщал УНИАН, 10 ноября министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО заявил, что Украина и Россия перешли к техническому оформлению газовых договоренностей.

Он напомнил, что основой ведущихся сейчас переговоров между Украиной и Россией в газовой сфере послужила встреча Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА с президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ и премьер-министром РФ Владимиром ПУТИНЫМ в Завидово (Россия) в сентябре.

9 ноября в Киеве в рамках переговоров с Украиной по вопросам сотрудничества в газовой сфере состоялась рабочая встреча председателя правления ОАО «Газпром» Алексея МИЛЛЕРА и Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

По результатам встречи «Газпромом» было отмечено, что переговорный процесс ведется интенсивно и к настоящему моменту рассмотрен большой перечень сложных вопросов.

Судебные разбирательства

Дочь бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО Евгению КАРР и защитника Сергея ВЛАСЕНКО не пустили в Лукьяновское СИЗО к Ю.ТИМОШЕНКО.

Об этом сама дочь экс-премьера сообщила в эксклюзивном комментарии УНИАН.

«Вчера мы с защитником Сергеем ВЛАСЕНКО так и не смогли попасть к маме. Нам отказали, мотивировав это тем, что у нее резкое ухудшение состояния, и она не может подняться с постели», - сказала Е.КАРР.

«Однако сегодня оказалось, что обострение болезни является препятствием для родных и адвокатов, но не для следователей. На сегодня назначены следственные действия. Я считаю, что это настоящее издевательство над мамой», - возмутилась Е.КАРР.

«Отдельно хочу «поблагодарить» тех псевдоврачей, которые ежедневно отчитываются о нормальном состоянии маминого здоровья. Скажите, если бы на месте моей мамы были вашими родные, вам бы хватило совести так нагло врать?», - спросила дочь экс-премьера.

Она сообщила, что родственники и однопартийцы Ю.ТИМОШЕНКО продолжают настаивать на скорейшей госпитализации экс-премьера для установления точного диагноза и проведения надлежащего лечения.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября Государственная пенитенциарная служба информировала, что Ю.ТИМОШЕНКО, которая с 5 августа содержится в Лукьяновском СИЗО, тяжело ходить в связи с обострением боли в позвоночнике.

9 ноября защитник экс-премьера С.ВЛАСЕНКО заявил, что состояние здоровья Ю.ТИМОШЕНКО значительно ухудшилось, и она не может самостоятельно ходить.

14 ноября С.ВЛАСЕНКО назвал злоупотреблениями проведение следственных действий с больной Ю.ТИМОШЕНКО в СИЗО.

В свою очередь первый заместитель министра здравоохранения Украины Раиса МОИСЕЕНКО заявила, что противопоказаний для продолжения следственных действий при участии Ю.ТИМОШЕНКО нет.

14 ноября депутат из фракции «БЮТ-Батьківщина» Сергей СОБОЛЕВ заявил, что Ю.ТИМОШЕНКО уже неделю запрещают общаться с адвокатами.

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Верховная Рада Украины не поддержала поправку об исключении из Уголовного кодекса статьи 365 (превышение власти или служебных полномочий), по которой бывший премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО осуждена к семи годам лишения свободы.

Как передает корреспондент УНИАН, за данную поправку проголосовало всего 147 из 438 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Во время рассмотрения президентского законопроекта «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно гуманизации ответственности за правонарушения в сфере хозяйственной деятельности)» депутаты не приняли ни одной из предложенных поправок и даже переголосовывают и отклоняют предложения, которые поддержал Комитет ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

Как отметил народный депутат Украины Андрей ШКИЛЬ (фракция "БЮТ-Батьківщина"), позиция фракции Партии регионов и парламентского большинства «четкая и понятная – переголосовать все поправки и не поддержать» тех предложений, которые гуманизируют украинское законодательство и приводят его к европейским нормам.

«Я понимаю, что и господин ЧЕЧЕТОВ (фра